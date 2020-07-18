Каназирева върна решението за ПУП-а до „Захарна фабрика“

Общинският съвет предвижда застрояване на квартала, предвидени за зеленина от ОУП

Връщам решението на ОбС за одобряване на ПУП на кв. „Захарна фабрика” заради четири терена, които вместо за зеленина, са предвидени за застрояване.

Когато имаме дадено предвиждане по Общия устройствен план за зеленина, имотите трябва да остават за зеленина.

Всички институции трябва да започнат да спазват стратегическите документи, защото всяка една такава промяна води до недоверие и обществено недоволство, какъвто е случаят при „Захарна фабрика“. ОУП е общинският стратегически документ, който дава визията за развитие на Община Пловдив.

Крайно време е да се спазва Законът за устройство на територията. Давам веднага пример. Магазин „Лекси“ е построен в зелена площ по ОУП. Някой е допуснал това да се случи. За да избегнем подобни рискове, трябва да спазваме ОУП и предвижданията по него.

Относно терена на Захарна фабрика – на самия комбинат е изваден от одобрения ПУП –ПР. За този имот има приет проект и предстои ОбС да вземе решение за изменение на действащия ПУП.

Така че, всичко ще бъде в ръцете на Общински съвет, до каква степен и как ще бъде променен като отреждане самия терен на „Захарна фабрика“. Относно другия имот, за който имаше сигнали, че вече се заравнява, който е от западната страна на магазин „Лекси“, пак в квартал „Захарна фабрика“, там ние нищо не можем да направим. Той вече е със сменен статут по Кадастрална карта още от 2009г. и с последващо изменение от 2010г отреждането му е обществено обслужващи дейности и жилищно строителство. Така че, ние тук всъщност нямаме полезен ход и всичко зависи от общината.