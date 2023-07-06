Камишибай театър или как се правят приказки

За трета поредна година, като част от програмата на фестивала „Пловдив чете“ пред Жълтата шатра, малките читатели имаха възможност да се запознаят с японското изкуство за разказване на истории „камишибай“, възникнало през 12 век.

Светла Божилова, която е библиотекар в НЧ „Светлина-1929 г.“ в село Труд, представи самата техника за създаване на приказки, чрез камишибай театър и превърна работилницата в интерактивна. Божилова сподели, че са необходими „твърд акварелен картон, акварелни бои и кутията за театъра“. За децата пред Жълтата шатра предизвикателството беше да подготвят рисунките за камишибай театър.

В деня, в който празнуват всички цветя, билки и дървета, библиотекарката избра да прочете картинната книжка „Явора“ с автор Лори Никълс на издателство „Мармот“. Затваряйки последната страница, тя добави, че когато работят в библиотеката с децата, четат няколко пъти текста, спират, подчертават, за да решат кои са най-силните епизоди и да направият толкова картини, колкото е необходимо. „На този етап от създаването на театъра, следваме правилото да нарисуваме не повече от 10 слайда. Започваме с първото изречение от книжката: “Явора много харесваше името си“. Спираме, защото е важно – дава се име на книжката и ние подготвяме картина.“

Докато участниците пред Жълтата шатра създаваха слайдовете за „Явора“, Светла Божилова разказа чрез камишибай театър поругалската приказка „Рибката, която откри морето“. Котката Вероника оживя от сцената с думите: “Ще ти помогна, защото никога не съм срещала някой толкова смел като теб!“ Картините за приказката са подготвени от децата в читателския клуб „Работливковци“ към библиотеката в НЧ „Светлина-1929 г.“ съвместно с малките художници от школата по рисуване с ръководител Катя Петлова. Според Светла Божилова, тази съвместна дейност дава на децата възможността „да усещат библиотеката като дом и място, което им дава път за развитие. Симбиозата между театър, литература и изобразителното изкуство ги възпитава“.

Всички рисунки бяха оцветени и работилницата завърши с представяне на книжката „Явора“ чрез камишибай театър.

Автор: Таня Йорданова/ за блога на Пловдив чете

Снимки: Красимир Кръстев