Камери заснели група от 10-15 тийнейджъри преди убийството на Младежкия хълм

Вече има задържани няколко младежи за жестокото убийство на 37-годишен мъж от Кричим в подножието на Младежкия хълм, съобщи Нова телевизия. Убитият е работил в селското стопанство и е помагал на различни земеделски производители. Жителите на Кричим го описват като изключително добър, скромен и работлив човек.

Полицията е иззела записите от охранителните камери на заведенията и търговските обекти наоколо. Иззети са и записите от камерите на стопанина на въжения парк на тепето Иван Деспов, който работи съвсем близо до мястото, където се е случил инцидентът.

По свидетелствата на Деспов по-рано през деня се е събрала група от 10-15 тийнейджъри на възраст 16, 17 и 20 г. Сред тях е имало и момичета – поне 3 или 4.

„Не им обърнах внимание, защото това е парк, оживено място и се събират такива хора. Впоследствие аз тръгнах от зоната, моите работни ангажименти приключиха и не след дълго, може би няма и час по-късно, ме потърсиха, като казаха, че тук има сериозно наранен мъж, за който първите подозрения бяха, че е паднал от скала”, разказа той пред Нова тв.

Според Деспов част от тийнейджърите са тръгнали към горичката, където са се срещнали с мъжа, пребили са го и са се върнали. Деспов е видял записи от камери и е разговарял с разследващите след фаталния случай. На записите се вижда, че едно от момичетата също отива към горичката.

Срещата не е случайно засичане в парка. „Те се събират предварително, отиват на уговорената среща и се връщат обратно. От камери се вижда, че жертвата също върви в тази посока. Той не върви по главната алея, а по отклонение нагоре към една непопулярна алея“, каза Деспов.

В района няма общинска полиция или охрана. А мястото е привлекателно за гражданите заради възможността от разходки и спорт. Деспов обаче заяви, че такива инциденти не са изключение.

„Тези случаи ги имахме преди няколко години също тук в района. Късно вечер групички, отговарящи на описанието на тези младежи, с техния профил, примамваха по единично други, които са с хомосексуална ориентация чрез приложения и донякъде не съм учуден, че това отново се случва”, каза мъжът.

Според него механизмът на цялото престъпление говори за престъпление от омраза. Една от неофициалните версии, която се тиражират, е, че става дума за престъпление от омраза на сексуална основа. Друга неофициална версия гласи, че мъжът е бил примамен чрез SMS в платформа за запознанства.

Разследващите работят по всички версии. Задържани са няколко тийнейджъри, сред които и непълнолетни. Днес се очаква полицията и прокуратурата да представят повече факти и обстоятелства около случая.