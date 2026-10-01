Чрез камери проследили движението на Славчо Мегеров и Аудито му
Камери за видеонаблюдение са проследили движението на Славчо Мегеров, сочен като физическия извършител на убийството на Илиян Филипов. Те са засекли 51-годишния мъж с богато криминално минало около самото местопрестъпление в квартал „Христо Смирненски“ във времето на покушението. Хванали са и автомобила, в който той бе арестуван край столичния хотел Хемус часове след тежкото престъпление. Именно леката кола е ключова в проследяването на движението на Мегеров, локализирането му в последствие и последващия му арест в София.
Днес вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че МВР няма никакви съмнения, че е задържало физическия извършител. Посочи, че няколко часа след убийството разследващите вече имали очертана посока, в която да върви издирването на убиеца. Полицията имала ясна идея кого точно търси и е предприела конкретни действия извършителят да бъде открит и задържан по-късно през деня.
По информация на Под тепето Мегеров и автомобилът му са документирани от камери в района на местопрестъплението и във времето на трагедията. Чрез частни устройства за видеонаблюдение и тези по градската пътна мрежа въпросният автомобил Ауди комби, тъмен на цвят, е бил проследен при движението си из Пловдив в моментите след самото убийство. Неслучайно вчера сутринта на организираните от полицията КПП-та са били проверявани само тъмни автомобили Ауди в комби модификация от същия модел.
Според наши източници разследващите са установили и всички детайли преди самото тежко престъпление, както и движението на самия Илиян Филипов.
Във вчерашния ден на журналистите направи силно впечатление нещо, което сякаш до този момент не се е случвало, или поне се е случвало изключително рядко. В рамките на разследването, до самия арест на заподозрения, нямаше абсолютно никакъв теч на информация, а тя в конкретика не е била никак малко. Причината за това, че още от самото начало в действията си полиция и служби са работили по конкретна следа с конкретен предполагаем извършител. Нещо, което почти не се е случвало при показните поръчкови разстрели, извършвани от професионални килъри, които най-често остават абсолютно невидими, при това завинаги.
Един коментар
„…Хроника на една предизвестена смърт.
#КОЙ уби Илиян Филипов знае целия град, а “цяла България” се досеща, защото не е много трудно. Самият Филипов подробно описа кой го е поръчал и кой ще го убие и сега би трябвало МВР и прокурорите да започнат оттам. Като за начало с арести.
Но този, посочения, няма чак такъв капацитет, нито чадър от МВР и политиците.
Убийство от такъв калибър изисква и двете, а в държавата и извън нея има само 1-2 души, които могат да си позволят да организират подобна екзекуция.
Убийството на Филипов е съотносимо с това на Илия Павлов през 2003 и с това на Алексей Петров през 2023. И двете останали неразкрити. Първото убийство бе за заграбването на икономическа власт от новите силни на деня, второто бе за заграбване на политическия ресурс на Сглобката. И двете убийства дадоха власт и огромни пари в ръцете на 1-2 души. Можем да кажем, че екзекуцията на Алексей Петров – Трактора на втория месец от кабинета “Денков” прехвърли целия център на тежестта в Сглобката от ръцете на Татко Петко, Кирил Петков и групата от Хижа Петрохан в ръцете на Бойко Борисов и неговите бизнес партньори. Който уби Къро и Трактора той овладя техните полезни идиоти, както Красимир Каменов нарече “Промяната” в ония записи.
Илиян Филипов бе убит от този, който го създаде и му даде институционална власт.
Той бе убит от този, който му даде да построи Колежа с неограничен бюджет от държавата и който изгони руснака Зингаревич, за да предаде ФК в ръцете на Филипов. Има само един политически олигарх, който обикаля стадионите на всички значими национално и локално футболни клубове и се държи като техен сайбия. Има само един, който управлява БФС и футболните процеси в държавата от близо 20 години и дори бе назначил един от бистришките си тигри да се учи на занаят до снощи като треньор на националния отбор по футбол. Снощи в полунощ Бистришкият тигър Сашко изигра сърдито човече и хвърли оставка, защото някой му нареди да подава оставка. Един час по-късно убиха Филипов. Не е лошо да се погледне телефона на сърдитото човече с кой е говорило и си е писало веднага след мача.
Ако новата власт действа решително и има топки, това е най-лесното за разкриване поръчково убийство, защото няма нищо общо с футбола, нищо че убитият имаше футболен клуб.
Това убийство е за отмъщение и за назидание. По същата причина през пролетта на миналата година Петлешков бе изхвърлен от Община Пловдив, където бе съдружник на ГЕРБ и Борисов, от самия Борисов и напълно мафиотски бе набит и стриган от Ами в Келари при заглушителите, а после бе пратен да реже клоните по река Марица пред очите на пловдивчани и за назидание.
След убийството на Филипов Петлешков е пътник и сега господарите му набързо ще си измият удобно ръцете с него. Пловдивската версия на феодната война във Верона между Монтеки и Капулети също може да завърши с два трупа, а не с един.
Илиян Филипов бе на правилната страна отблизо година и се обърна срещу тези, които му дадоха път, но искаха да им се подчинява безропотно и да им плаща безумни цифри. Първото открито писмо на Илиян бе пуснато през месец март, още преди изборите, и тогава лично той ме помоли да го публикува BNEWS, защото нямаше много желаещи да му дадат гласност. Вижте го линка.
Второто му писмо във фейсбук бе само три месеца преди убийството и беше убийствена дисекция на управлението на ГЕРБ в Пловдив и на срастването на политиката с мафията.
В града се говореше от поне пет години, че във фирмите на Филипов скрито участие имат видни политически фигури от София.
Възможно е точно една от тези политически фигури да са изчистили Филипов, който се обърна срещу тях. Затова сега внимателно трябва да се проследи пътят на парите и къде ще отиде собствеността на бизнеса – говори се за проекти от порядъка на 750 милиона евро, може би – милиард.
Илиян Филипов бе убит от мафията, която крещи на Държавата чрез това убийство, че няма да позволи Демонтаж на Модела. Това е убийство – Statement или Убийство – изявление със заплаха от Мафията в лицето на държавата.
Убийството крещи – Ние сме тук, независимо от изборите! Ние управляваме и тази държава е наша завинаги. Изборите не решават нищо. Не важно колко депутати имаш, а колко ти е кешът и армията от мутри на улицата е по-важна от армията в парламента.
Това изявление е същото като думите на Бойко Борисов отпреди дни – той заяви в прав текст на хората си, че започват протести срещу Радев и зимата се връщам на власт (и пак аз започвам да раздавам порциите). Борисов визираше протести, инспирирани от старата му Сглобка с жълтопаветните му полезни идиоти от ПП и ДБ.
Това убийство е страшно изпитание за цялата държава и поставя под въпрос изборните резултати от 19 април.
Това убийство е мафиотска конспирация срещу легитимността на властта и отговорът на Държавата трябва да бъде брутален и с всичката Сила и Строгост на закона. Пиша това от позицията си на много сериозно информиран човек не само отвътре, но и отвън, и като човек с аналитични възможности и екип.
Николай Бареков…“