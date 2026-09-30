На кадъра се вижда човек в гръб със слабо телосложение с качулка, който напуска затворения жилищен комплекс в кв. Христо Смирненски, където е извършено убийството

Последните часове на Филипов

Снимка от охранителна камера показва предполагаемия извършител на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов. На кадъра се вижда човек със слабо телосложение и качулка, който излиза от територията на комплекса, в който се намира имотът на бизнесмена и където е извършено престъплението. Информацията е на агенция „Фокус“, която се позовава на свои източници. Информацията към момента не е официално потвърдена. Не се съобщават и други подробности за самоличността на лицето, заснето от охранителната камера.

По-рано днес бяха разпространени и видео кадри от мястото на убийството на Илиян Филипов, заснети също от охранителни камери.

Междувременно от полицията в Пловдив потвърдиха, че Илиян Филипов е застрелян с огнестрелно оръжие и че разследващите работят по всички възможни версии. По информация на МВР към момента няма данни бизнесменът да е бил заплашван.

На мястото на убийството продължават действията на екипи на ДАНС, полицията, прокуратурата и Главна дирекция „Национална полиция“. Издирват се свидетели на престъплението, а е назначена и съдебномедицинска експертиза, включително аутопсия.

Контролно-пропускателният режим по изходите на Пловдив остава в сила, докато е необходимо за работата по разследването. От полицията засега не съобщават дали има задържан във връзка с убийството.

Досъдебното производство се наблюдава от Окръжната прокуратура.

Последните часове на бизнесмена

Снощи, часове преди престъплението, Филипов е бил на стадион Христо Ботев, за да гледа мача на националите срещу Естония. Разговарял е с немалко приятели и познати, с някои от които Под тепето се свърза. Те подчертаха, че бизнесменът е бил в добро настроение, видимо не е бил притеснен за нещо. Напомняме, че той винаги е ходил без охрана, и без шофьор. По наша информация мястото, на което е бил убит е негов имот, но не е бил личния му дом. Вероятно е отишъл там, за да се срещне с някого.

Последната публична изява на бизнесменът бе преди три дни на Бунарджика, където Филипов откри Нимфеума с колегите си от “Бизнесът за Пловдив”. От сдружението настояват институциите да разкрият убийството.

Бизнесът за Пловдив: Убийството на Илиян Филипов е тежък удар за цялата бизнес общност.

Кой е Илиян Филипов?

четете в статията Илиян Филипов: от първите камиони до бизнеса в транспорта, строителството и „Ботев“.

От ПФК Ботев Пловдив заявиха Ботев Пловдив се сбогува с Илиян Филипов: Ще остане част от историята на клуба. Локомотив Пловдив изрази съболезнования за президента на Ботев Илиян Филипов и съпричастност към семейството му и „жълто-черното“ семейство.

снимка: Фокус