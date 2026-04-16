Калдъръмът и тротоарите в Стария град се превърнаха в паркинг

Сигнал за сериозни проблеми с движението и паркирането в АИР „Старинен Пловдив“ получи редакцията на „Под тепето“. Тротоари в историческата зона са силно увредени вследствие на преминаването и престоя на леки автомобили и бусове, алармира читател, който е предоставил публикуваните кадри.

Калдъръмът не издържа на трафика

Инфраструктурата в Стария град не е предвидена за тежък автомобилен поток. Въпреки това, ежедневно през тесните улички преминават множество превозни средства, което води до разрушаване на настилките и компрометиране на автентичната среда.

„Когато безконтролно се допускат коли и бусове в зоната, резултатът е видим – разбити тротоари и нарушена визия на културно-историческото наследство“, посочва читателят.

Въпроси към институциите

В сигнала се отправят конкретни въпроси към кмета на Пловдив Костадин Димитров, както и към ръководствата на „Общинска охрана“ и „Общинска полиция“. Гражданинът пита дали, три години след началото на мандата и многократните обещания за засилен контрол, институциите реално прилагат действащите наредби и правилата за движение в Стария град. Поставя се и въпросът как временната комисия към Общинския съвет обяснява продължаващите нарушения и видимите щети по инфраструктурата.

Искане за реален контрол и санкции

Авторът на сигнала настоява за постоянен мониторинг и ефективни санкции при нарушения. Според него това би довело до:

по-голяма сигурност за жителите и туристите

опазване на настилките от тежки и нерегламентирани превозни средства

подкрепа за културните институции и бизнеса

съхраняване на историческата стойност на района

Пловдивчанинът предлага и конкретни стъпки за по-добро управление на зоната:

преброяване на реалните паркоместа в АИР „Старинен Пловдив“

анализ на жилищния фонд и начина му на ползване

идентифициране на туристическите обекти – хотели, къщи за гости и Airbnb

проверка кои от тях разполагат със собствени паркоместа

Подобен анализ е необходим, за да се изготви работеща регулация и да се избегнат съмнения за лобизъм или непоследователни решения. За пореден път се поставя въпросът за отговорността на институциите и нуждата от реални действия, а не само обещания – особено когато става дума за опазването на една от най-ценните културно-исторически зони в Пловдив.