Какво ще има на Сточна гара: мол, парк, автомивка и две кръгови

Нови документи показват какво е предвидено върху 56 663 кв. м – от 11 300 кв. м зелени площи и собствен кладенец до нови улици и кръгови кръстовища

На мястото на бившата Сточна гара в Пловдив проектът за Promenada Mall вече има доста по-конкретни очертания. Освен огромния търговски комплекс, документите показват планове за зелена зона от 11 300 кв. м, собствен водоизточник, автомивка с шест клетки, нови улици и две кръгови кръстовища.

Теренът, върху който е планиран комплексът, е с площ 56 663 кв. м. Най-новото инвестиционно предложение на „Непи Проджект Фор“ ЕООД, внесено през август 2026 г., е за изграждане на тръбен кладенец с дълбочина до 20 метра. Водата няма да е за питейни нужди, а е предвидена за поливане на зелените площи, автомивката и противопожарни нужди. Планираното водовземане е до 74 424 куб. м годишно.

Молът ще заеме огромния терен на Сточна гара

По публикуваните досега архитектурни материали Promenada Mall е проектиран като многоетажен комплекс с около 150 000 кв. м разгърната застроена площ. Предвидени са подземен паркинг, търговски площи на няколко нива, супермаркет, над 200 търговски обекта и покривно ниво с кино, зона за забавления и паркиране.

Това обаче е само част от картината.

В последните документи се появява и нещо, което доскоро оставаше по-малко забележимо – собствена инфраструктура на терена, включително шестклетъчна автомивка и локален водоизточник. „Непи Проджект Фор“ е упълномощила представител да движи съгласуванията по проекта пред РИОСВ, Басейнова дирекция, ВиК, ЕВН, КАТ и Пожарната.

11 300 кв. м зелени площи

В проекта е заложена значителна озеленена зона в източната част на имота. По наличните материали тя е с площ около 11 300 кв. м и трябва да оформя пешеходното пространство пред комплекса.

Именно за поддържането на тази зеленина е предвиден и новият кладенец.

Това означава, че бъдещият комплекс няма да бъде само сграда и паркинги. В рамките на имота е планирана отделна зелена зона, която е част от цялостната организация на терена.

Две кръгови, нови улици и промяна на движението

Още по-интересна е транспортната част на проекта.

Промените в уличната регулация около терена са заложени в устройственото планиране още през 2019 г. Предвидени са промени по бул. „Христо Ботев“ и бул. „Найчо Цанов“, както и две кръгови кръстовища, които трябва да осигурят достъпа до бъдещия комплекс.

Едното е при бул. „Христо Ботев“ и ул. „Авксентий Велешки“. Второто е при бул. „Найчо Цанов“ в района на надлез „Родопи“.

Плановете включват и нова улица от южната страна на терена, успоредна на железопътното трасе.

Важно е обаче да се направи разлика между предвидена инфраструктура и изградена инфраструктура. Към момента документите показват, че отделни части от необходимите терени продължават да се уреждат.

Общината вече прие част от терена за улица

Това не е само проект на хартия. През декември 2025 г. Общинският съвет – Пловдив приема дарение от „Непи Проджект Фор“ на поземлен имот от 216 кв. м на ул. „Авксентий Велешки“.

Имотът е с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ и изрично е посочено, че попада в уличната регулация, одобрена с Решение №295 от 17 септември 2019 г.

Решението предвижда договорът за дарение да бъде сключен след представяне на удостоверение за тежести. В документа е отбелязано и съществуващо право на преминаване върху имота.

Така един от малките, но важни елементи от бъдещата транспортна схема вече има конкретно движение на общинско ниво.

За второто кръгово е необходим и държавен терен

Още по-сложна е ситуацията около предвиденото кръгово кръстовище при бул. „Найчо Цанов“ и надлез „Родопи“.

За реализацията му е необходим терен, който е част от имот на НКЖИ. Именно това показва защо изграждането на инфраструктурата около бъдещия мол не може да бъде разглеждано единствено като въпрос между инвеститора и Община Пловдив.

Тук се намесва и държавната собственост, а уреждането на необходимите терени е отделна процедура.

Какво всъщност показват документите днес?

Картината на Сточна гара постепенно се подрежда: върху терена е планиран голям търговски комплекс с над 200 магазина и кино, но около него трябва да се появят и нови елементи от градската инфраструктура – улици, кръгови кръстовища, пешеходни пространства и голяма озеленена зона.

Последното инвестиционно предложение показва и нещо съвсем конкретно: инвеститорът продължава да движи отделни процедури, свързани с инфраструктурата на бъдещия комплекс, включително за собствен водоизточник и автомивка.

Затова на този етап по-точно е да говорим за проект, чиито отделни части продължават да преминават през съгласувателни и разрешителни процедури, а не за обект, чието строителство вече е административно приключило.