Какво предстои за зоните с ниски емисии в Пловдив?

Както Под тепето ви съобщи в Пловдив ще бъдат въведени зони с ниски емисии. Новината предизвика широка обществена полемика и генерира десетки въпроси. Проектът на Наредбата за създаването им престоя на сайта на Общината в законоустановения срок, който изтече на 3 август. От началото на месеца направихме неколкократни опити да се свържем със специалисти от екипа на общината, които да отговорят на въпросите и да представят достъпна информация за тези намерения, които удариха на камък заради отпускарския период в администрацията.

Проектътза въвеждане на зони с ниски емисии в Пловдив е в процес на активно разработване и реализиране с цел намаляване на замърсяването на въздуха, особено от битово отопление и автомобилния транспорт, твърдят от управата на града.

По пътя на София, но с по-голяма амбиция и липса на комуникация

Моделът на София е ясен: първо информационна кампания, после регулации, а накрая – глоби и контрол. Пловдив върви по същата логика, макар и с няколко години закъснение и без никаква комуникация на намеренията с гражданите.

Нужни са радикални мерки за чист въздух в Пловдив

Основната разлика е, че в Пловдив освен автомобилите, под ударите на новите правила попада и битовото отопление с дърва и въглища, което прави проектът още по-амбициозен.

Какво означава това за пловдивчани?

Собственици на по-стари коли (особено дизелови) трябва да следят календара и да се подготвят за ограничения. Контролът ще става чрез видеонаблюдение, автоматизирани системи и пропуски за живеещите в зоните.

Обособени са две основни зони, в които движението на определени автомобили ще бъде ограничено:

Зона „Малък ринг“ (от 1 октомври 2026 г.)

Обхваща: бул. „Руски“, бул. „Цар Борис III Обединител“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Шести септември“, където се забранява движението на бензинови автомобили с екологична група I и дизелови автомобили с групи I и II в периода оот 1 октомври до 30 април.

Зона „Голям ринг“ (от 1 октомври 2028 г.)

Обхваща: бул. „Васил Априлов“, бул. „Източен“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Шести септември“, където се въвежда забрана за движение сезонно, 1 октомври – 30 април на: бензинови автомобили с групи I и II и дизелови автомобили с групи I, II и III.

Домакинствата с печки на дърва/въглища имат срок до есента на 2027 г. да преминат към алтернативни източници на отопление.

Зоната за ниски емисии постепенно ще обхване и кварталите с изградена топлофикация и газификация, като се планира след 4-5 години да се въведе нискоемисионно отопление в целия град, премахвайки отоплението с твърди горива изцяло.

Какво се случва в другите големи градове в България?

Докато Пловдив прави решителна стъпка към по-чист въздух с въвеждането на зони с ниски емисии, столицата София вече е крачка напред и служи като своеобразен модел за останалите големи градове в България.

Сравнение: София, Пловдив и останалите

Град Зони с ниски емисии (ЗНЕ) Ограничения за коли Контрол и инфраструктура Етап на реализация София Малък ринг (2023), Голям ринг (от 2025) Поетапно: Euro 1 → Euro 2 → Euro 3 Видеонаблюдение, динамични табла, буфери Вече действащи мерки Пловдив Малък ринг (от 2026), Голям ринг (от 2028) Първа и Втора еко група бензин/дизел Предвидени: табла, камери, пропуски В процес на обществено обсъждане Варна Няма обявени зони Предстои анализ Няма внедрена система В проучвателен етап Бургас, Русе Няма публични планове към момента – – Без официални действия

Хронология:

Ето подробна хронология на проекта за зони с ниски емисии в Пловдив, базирана на проследяването на публикациите в новинарския сайт Под тепето:

Октомври 2022 г. – Община Пловдив обявява решението да въведе зона с ниски емисии в централната градска част. Първоначалното оформление на зоната е карето, очертано от булевардите „Шести септември”, „Източен”, „Христо Ботев” и „Васил Априлов”. Предвиждат се рестрикции за влизане на стари автомобили и ограничения на битовото отопление с въглища и дърва.

– Община Пловдив обявява решението да въведе зона с ниски емисии в централната градска част. Първоначалното оформление на зоната е карето, очертано от булевардите „Шести септември”, „Източен”, „Христо Ботев” и „Васил Априлов”. Предвиждат се рестрикции за влизане на стари автомобили и ограничения на битовото отопление с въглища и дърва. Януари 2023 г. – Започва съвместната работа между община Пловдив и Енергийна агенция – Пловдив за създаване на концепция за нискоемисионна зона. Изготвя се методика, анализ на нормативни изисквания и прогнози за превишения на замърсители. Проектът предвижда допълнителни мерки за обновяване на сгради и замяна на изкопаеми горива. Планува се въвеждане на сензори за мониторинг и включване на гражданите и учениците в проследяването на качеството на въздуха.

– Започва съвместната работа между община Пловдив и Енергийна агенция – Пловдив за създаване на концепция за нискоемисионна зона. Изготвя се методика, анализ на нормативни изисквания и прогнози за превишения на замърсители. Първото тримесечие на 2025 г. – Общинският съвет на Пловдив приема нова Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2025-2029 г. Тя акцентира върху битовото отопление като основен източник на замърсяване и включва подмяна на печките на твърдо гориво, както и въвеждането на нискоемисийна зона за автомобилите. Програмата предвижда и масови дейности като миене на улиците и рехабилитация на уличната мрежа.

– Общинският съвет на Пловдив приема нова Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2025-2029 г. Тя акцентира върху Програмата предвижда и масови дейности като миене на улиците и рехабилитация на уличната мрежа. Юли 2025 г. – Общината публикува на страницата си Проектът на Наредбата за създаването на зоните с описани конкретни мерки, но никой не информира обществеността за засегнатите райони и новите правила.

Също така архивите ни показват, че Общината кандидатства по програми за околната среда с надежда да осигури финансиране (около 5 млн. лева) за реализиране на мерките.