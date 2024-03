Какво да правим в Пловдив (29.03–04.04)

Send an email

Follow on X

Снимка на корицата: Георги Матов

29 март

Експрес „XX век“

от Кен Лудвиг

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

D2

Бандата ще изпълни на живо песните, създали и наложили музикалните правила за няколко поколения, както и съвсем нови песни, които подготвя в момента.

Тази година групата отбелязва и 25 години музика, 25 години история, 25 години движеща сила в българската музикална индустрия.

Plovdiv Event Center

21:00 часа

Urban Anthems

Заповядайте на второто trap2rap Blaze парти, на което любезно отново ни съдействаха приятелите ни от Клуб Bally.

Входът е символичен, а по традиция ще Ви очакват и отстъпки от клуба.

Bally Club

22:00 часа

30 март

Каменното цвете

Разказвайки старата Уралска приказка, опитах да ѝ дам не само нов облик, но също така и нов смисъл – ново значение.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

СЕМЕЙСТВО АДАМС

Солисти: Евгений Арабаджиев, Мария Анастасова, Виктория Димова, Александър

Баранов, Димитър Ангелов, Матей Минчев, Николай Бачев, Даниел Русев , Марияна

Панова, Тодор Борисов, Мария Атанасова

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Концерт по случай 80 – годишнината на Крикор Четинян

Крикор Четинян (22.06.1943 – 28.01.2018) е дългогодишен преподавател по дирижиране в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, основател и дългогодишен диригент на Женския камерен хор към академията, изтъкнат педагог, концертирал и завоювал международни отличия в Европа, САЩ, Канада и Япония, ръководил и Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“. Носител на почетния знак на града, на орден „Кирил и Методий“, представял и популяризирал българския фолклор и съвременна музика по целия свят. Високото художествено ниво, което той успява да постигне е връх на изпълнителското майсторство и пример за подражание.

По повод годишнината, БНТ – Пловдив подготвя документален филм за творческия път на Крикор Четинян, части от който ще бъдат излъчени по време на музикалното събитие.

На концерта публиката ще чуе „Малка тържествена меса“ от Джоакино Росини в изпълнение на Вокален ансамбъл „Капела Арте“, под диригентството на Кръстин Настев – ученик на маестро Четинян и солистите Румяна Костова – сопран, Анита Дафинска – мецосопран, Марин Йончев – тенор, Пламен Кумпиков – бас и пианистите Надежда Кузманова и Велислава Карагенова.

Концертна зала АМТИИ

18:00 часа

Аниме клуб – младежка инициатива

Организирана от Леонардо Славчев и Борислав Асенов, младежката инициатива „Аниме клуб“ има за цел да представи историята на така известния японски жанр.

Клубът събира феновете и тези, които искат да знаят повече за аниме на едно място. Участниците споделят своите истории – какво са гледали за първи път, защо им е харесало и как им е повлияло в живота. Също така по време на срещите на Клуба има интерактивни дейности, целящи сплотяването на групата.

Младежки център Пловдив

13:00 часа

Cuban party with Yusy & Day in AK Glass of wine

На 30.03.2024, събота, от 21 часа се събираме отново за кубински ритми в добре познатото ни място – Glass of Wine Bar and Lounge, които винаги ни очакват с усмивка, гостоприемство и стил! А наши гости ще са горещите Yusy и Day от Куба, които ще ни покажат за пореден път какво означава истинска кубинска кръв, която ври и кипи, танцува от уши до пети и обратно!!!

Всеки мафиозо, който вече е имал щастието да тренира или учи със специалните кубински дами, знае какъв заряд и удоволствие се носят от преживяването с тях! Който не е имал радостта да сподели такова с тях досега, дойде моментът и за него!

Илиан е подготвил кубинска комбинация от взривоопасни ритми

Добре дошъл е всеки стар салса мафиозо, танцувален наш нов познайник, всеки копнеещ за истинските ритми на Куба, кръшност и енергия – нека се порадваме отново да споделим хубави емоции и настроение!

AK Glass of wine

21:00 часа



MILEN DJ & ALX Cue at Bally Club

За любителите и ценителите на електронната музика предстои нова уникална парти вечер с две небеизвестни имена зад пулта на #BallyClub, а именно MILEN DJ и ALX Cue!

MILEN DJ е невероятен професионалист и един от резидентите на “Bedroom“, чиято единствена цел е да забавлява хората от сърце.

Bally Club

21:00 часа

31 март

Незнайко в Слънчевия град

“Незнайко в Слънчевия град” е история за силното желание на едно дете да бъде добро, но само за да получи своята награда.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Оживялата изложба

Заповядайте да празнуваме заедно Международния ден на птиците 1 април. Ще имаме различни изненади, игри и забавления, но и ще научите много интересни факти за пернатите обитатели на нашата планета! Специален гост на събитието е и „Оживялата изложба“ с макети в реален размер на световнозащитени птици!

Парк Белите брези, район Южен

10:30 часа

Сливи за смет – представяне и турнир

Създателите на „На вуте да му е зле“ и абсолютния хит в нашето заведение „Дръж ми шапката“ – Nastola.bg ще ни гостуват отново и този път с най-новото си произведение – семейната игра „Сливи за смет“.

Играта е подходяща и за деца, така че ако търсите нещо, с което да се забавлявате с вашите малки геймъри,.

Заповядайте на представянето на играта „Сливи за смет“ и се включете в нашия турнир. Няма нужда да знаете правилата. Нашите приятели от Nastola ще ви научат на всичко. Победителите ще си тръгнат с копие от играта.

Offline Café

15:00 часа

Напиши ми разказ / Литературни предизвикателства

на 31 (неделя) този месец каним всички любители на писането и на разказването на истории, за да се запознаем, да си поговорим и да се предизвикаме.

Домакинът Йордан Бадов е подготвил провокативни задачи и всички ние ще напишем разказ в рамките на два часа.

След това ще прочетем разказите и ще ги обсъдим.

Това събитие е насочено към непрофесионалисти и към хората, които просто обичат писането. Тук никой няма да ви съди и дори няма да ви гледаме пълните членове.

Събитието е с цел да създадем приятелска атмосфера на креативните творци.

Offline Café

18:00 часа

Нашенец

Всичко започна като си мислех, че съм Дон Жуан (,,Дон Жуан“ – 1993). Скоро след това с много трепет изпълних песента на всички песни (,,Песен на песните“- 1993)! Срещнах тайнствена дама, която ми помогна да стъпя на голямата сцена и да се запозная с многобройните зрители (,,Дамата с кученцето“ – 1996). И до днес не разбирам, как съм събрал смелостта да пристъпя към Новия завет (,,Евангелие по Матея“ – 1997). Това ми помогна да намеря човека в себе си (,,Самият човек“ – 1999)! Сънувах, че съм се събудил (,,Сънят“ – 2001). Събудих се и претърпях сътресение (,,Сътресение“ – 2006)! От него научих много, както за моите предци, така и за съвременната българска публика (,,Български разкази“ – 2010). По-късно проумях, че неусетно съм се превърнал в смешен човек, който отново сънува (,,Сънят на смешния човек“ – 2014). Окончателно достигнах до истината! Аз съм просто артист, заключен в театъра след края на поредното представление и не мога да изляза в реалността (,,Юбилей“ – 2015). Тогава на сцената кацна черното пиле и отново ме понесе на крилете на театъра (,,Черното пиле“ – 2016)! Играх, играх, играх и стигнах до (,,Мариус 50“ – 2019). Ще потърся причините в ,,Нашенец“!

Мариус Куркински

30 години – моноспектакли

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Пипи Дългото чорапче

Какво е щастливо детство без невероятния свят и приключенията на Пипи Дългото чорапче! Безкрайното въображение и лекотата, с която решава всяка задача, спечелват на Пипи най-ценното – приятели! Спектакълът е взрив от смях, цветове, музика, танци – динамика, която ще Ви остави без дъх. Участват всички актьори от трупата на Държавен куклен театър – Варна, които се превъплъщават в незабравимите герои от пиесата на Астрид Линдгрен.

Ако си обещаем да не забравяме безгрижната философия за живота на Пипилота, със сигурност по-леко ще преминаваме през трудните си моменти! Затова „Пипи Дългото чорапче“ е спектакъл за цялото семейство, за всички, които черпят от детството вдъхновение за цял живот!

Дом на културата Борис Христов

11:00 часа

Пловдивска премиера на филма „Ретроспект“

В най-старият град в Европа, Пловдив, старец, който някога е шпионирал съседите си в ползата на тайната полиция, продължава да го прави повече от 30 години по-късно, просто като хоби. Той е убеден, че британецът, който живее отсреща, е отговорен за изчезването на турист. Всичко се усложнява още повече, когато чужденецът тръгва с внучката на съветския агент.

Докато се опитва да разкрие истината, агентът се сблъсква с радикални културни различия – от такива, при които хората се опитват да пазят личния си живот в тайна до други, при които споделят всяка своя стъпка публично. Междувременно неговото противоречиво минало бива разкрито.

Филмът включва невероятно подбран актьорски състав, състоящ се от ветерана Симеон Алексиев и звездата на музикалната сцена Керана, която прави забележителния си филмов дебют в “Retrospect”.

LUCKY Дом на киното

18:30 часа

Неделен базар за книги

Базарът ще се състои всяка неделя от 11:00 до 15:00 часа и е предназначен за всички любители на книгите.

Клубът предоставя възможност на онези, които имат за продаване/размяна повече от една-две книги да наемат търговска маса на цена 10 лева. Броят им е ограничен и е препоръчително да бъдат предварително резервирани на телефон или чрез съобщение в социалните ни медии.

При силен интерес ще бъде отворен и Салона за събития, където ежеседмично във вторник се провеждат срещите на литературния клуб Spirt & Spirit.

Свободната консумация по време на базара ще бъде с 15% отстъпка.

Каним всички, за които книгите са любим свят за обитаване.

Петното на Роршах

11:00 часа

Останалите събития може да проследите в единствения дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv