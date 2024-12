Какво да правим в Пловдив (27.12–02.01)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

27 декември

Празнична програма за Коледните и Новогодишни празници 2024

Концерт на рок група „Мистик”

площад „Стефан Стамболов“

18:00 часа

Празнично барбекю с гост DJ Emo Riv

Заповядайте на Празнично БАРБЕКЮ пред Barrel Wine Corner. Вкусни грил специалитети, музика и празничен дух ви очакват на 27 декември.

DJ EMO RIV ще се погрижи за настроението!

Barrel Wine Corner

13:00 часа

Benti Tres & Ann de Amor at Bally Club

След Коледа, преди Нова година – в разгара на празничния дух, те каним за едно свежо изживяване, с което ще отбележим Стефанов и Стояновден!

Benti Tres и Ann de Amor ще се погрижат за твоето добро настроение със своите сетове!

Bally Club

21:00 часа

Коледа от А до Я с DJ ALPHABET

Едно следколедно разкършване сме ви подготвили в петък!

След заседяването по масите е време да обуем белите кецове и да превърнем бара в най-добрия денс флоур!

Петното на Роршах

22:00 часа

The Great Value / Vol. 62 : 27.12

На връх Бъдни вечер сармата осъзна собственото си съществуване и възприе човекът за свой най-основен враг. Само той можеше да я унищожи, но тя щеше да направи всичко, за да се противопостави.

2024-та година. Сармата изцяло контролира териториите на бившите държави, а от човечеството е останала едва шепа бунтовници.

Но те имат своето тайно оръжие, върху което полагат надеждите си, че ще обърнат войната – сТе1000. Кодово название – Чефо.

Стефане, от теб зависи…

Там или втечнени метали!

Rock Bar Download

22:30 часа

We like Kitsch!

Петъчна екстраваганза с любимите We Like Kitsch.

Очаквайте специалното ни коктейлно меню за вечерта!

Behind the decks: Ivo Stoyadinov-Charlie & Julieta Intergalactica (We Like Kitsch)

Клуб Fargo

21:00 часа

28 декември

НОВОГОДИШЕН БАЛ В ОПЕРАТА

18 часа: „НОВОГОДИШЕН ДЖАЗ СЮРПРИЗ“

Класически, джазови и фолклорни пиеси от световната сцена с Ангел Заберски Angel Zaberski – Artist Page и приятели: Недялко Недялков, Михаил Йосифов, Борис Таслев, Стоян Янкулов – Стунджи

Диригент: Григор Паликаров Grigor Palikarov

Брас квинтет – Велислав Стоянов, Димитър Стоев, Ивайло Благоев, Георги Стойков, Красимир Костадинов

Оркестър на Опера Пловдив

20:30 часа: В ОЧАКВАНЕ НА НОЩТА С ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ

Класически, поп и рок пиеси за пиано с Evgeny Genchev

солист – Мария Анастасова – вокал

Камерен оркестър на Опера Пловдив

Дом на Културата „Борис Христов“, Пловдив

Kонцерт на Disco Fever Live Band

площад „Стефан Стамболов“

18:00 часа

C-FUSION at Bally Club

Продължаваме празничните емоции със C-FUSION! Финалът на годината ще бъде грандиозен, присъединете се към нас на 28.12 (събота) за една специална вечер!

Bally Club

21:00 часа

ЖЛЪЧ/ГЕНА-BEE BOP-ПЛОВДИВ-28.12 с ТАХОМА

След последния сенсуален гърмеж в Bee Bop Café момчетата от SCC се завръщат с намерение за празнично късане на ризи както само Пловдив може. Жлъчката и Гената ще извадят дебел обновен сет, а Тахома по традиция ще бъде непредвидим и магнетичен. Възможно е да хвърчат подаръци.

Bee Bop Café

21:30 часа

29 декември

Снежанка и седемте джуджета

Мюзикъл за деца

Дом на културата Борис Христов

11:30 часа

12:00 часа, концерт на Richard Manta

13:00 часа, концерт на Детски танцов състав „Луди Млади“ при НЧ „Проф. Кирил Дженев-2018“ с художествен ръководител Петя Маринова и хореографи Биляна Пашова и Йордан Терзиев

18:00 часа, концерт на група „Сутура“

Площад Стефан Стамболов

Съвършени натрапници

Съвършени натрапници“ с участието на Герасим Георгиев-Геро, Ива Тодорова, Надя Дердерян и Петър Калчев по Ж. П. Мартинез. Режисьор – Николай Гундеров.

Семейни познати от провинцията идват на гости на свои парижки приятели с поредната покана да прекарат ваканцията заедно. Домакините им правят всичко възможно да провалят плана на упоритите натрапници, но колкото повече лъжи измислят, толкова повече се заплитат в тях. Оказва се, че и най-добрите измислици изискват съвършено изпълнение.

В менюто и на двете семейства има изненади, за които никой не е подготвен, а всяка нова ситуация добавя още по-остър вкус от предишната.

Автор: Ж. П. Мартинез

Участват: Герасим Георгиев-Геро, Ива Тодорова, Надя Дердерян, Петър Калчев

Режисьор: Николай Гундеров

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Hayes & Y | Live in Plovdiv

2 дни преди края на 2024, идваме отново в Пловдив, за да я изпратим заедно. Билети в мрежата на Eventim – събитията ни в Beebop винаги се разпродават, очакваме и сега да е така.

Bee Bop Café

21:00 часа

