Какво да правим в Пловдив (27.09–03.10)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

27 септември

Антигона

„Антигона“ на Жан Ануи се върна в европейския репертоар, върна се и в България с дългоочакваната премиера на Александър Морфов, театралното събитие на Плевенския театър. След седемгодишно отсъствие от българска сцена Морфов постави ярко театрален, ансамблов спектакъл, в който се открояват изпълненията на Деян Донков, Милена Ерменкова, Надя Керанова, Александър Кънев и Ованес Торосян. Цялата трупа работи като единен организъм, за да разкрие механизмите на трагедията, валидни от Античността до наши дни.

Антигона на Милена Ерменкова завладява със силата на духа, със заложения в нея морален камертон. Тя е такава, каквато е и нищо не може да я отклони от предначертания път. Не може да не се погребват мъртвите, не може да не се зачитат близките и да се отменя постигнатото във вековете. Действието се развива сред голяма библиотека (сценографията е на Семьон Пастух и Тита Димова-Вантек) и само на Антигона е дадено правото да се възкачи на върха й, защото тя и поетични натури като нея познават действената сила на думите и са способни на дела в мигове на политически и социални изпитания.

Архетипната история е построена от режисьора и талантливия екип като остро съвременно представление, в което старите митове се четат по пораждащ трагическо напрежение начин. Човечеството не е годно да се учи в хода на историята, то се лута в лабиринта на заблудите си, блъска се в стените на безкрайната си жестокост и безмилостно унищожава най-добрите. Креон на Деян Донков е забавляващ се тиранин, готов да отиде до крайност, за да запази властта си. За него няма никакво значение кой е виновен и кой не, той не се интересува от морални дилеми – важно е да не се излиза от играта, в която да си на върха. Звучи познато, нали?

Драматичен театър Пловдив

Голяма зала

19:00 часа

Видео фестивал „Фасада“ 2024

Фасада видео фестивал | Façade Video Festival е ежегодна изложба за видео изкуство, в която се прожектират видеоклипове върху стените на къщите в Стария град на Пловдив. Фасада видео фестивал | Façade Video Festival има за цел да създаде връзка между зрители и артисти, между визуалните изкуства и града.

Лапидариума в Стария град

20:30 – 22:00 часа

27.09 – 29.09.2024

Аз, досадникът

Комедия, в която смехът избухва в изобилие и ни държи в напрежение до последната секунда! Комедия, в която двамата невероятни актьори Мариан Бачев и Сашо Кадиев играят наемен убиец и самоубиец в две съседни хотелски стаи. Единият има мишена за убиване, другият е нещастно влюбен. Как ли свършва тази история?

Античен театър Пловдив

19:30 часа

Cocktail Culture by Maina Town

отови ли сте за серия от събития, които ще освежат и съживят едни от парковете, райски кътчета на Пловдив? „Майна Town“ ви кани на Коктейл Култура – уникално събитие, което съчетава вкусни коктейли, културни преживявания и незабравими моменти в сърцето на града!

Коктейлни Улични Битки: Mash Mitak срещу всички!

Едно име властва в барманския свят и това е Mash Mitak. Но какво става, когато предизвикателни и амбициозни бармани решат да се изправят срещу този гигант? Така се раждат легендарните Коктейлни Улични Битки!

Всеки уикенд в Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“ един нов барман ще предизвика Mash Mitak на коктейлен дуел. Вие ще сте тези, които ще оценят и решат кой е истинският коктейлен шампион. Това са битки, които няма да искате да пропуснете!

Дати и часове:

26-27-28 септември 2024 г. – 16:00-23:00 ч.

10-11-12 октомври 2024 г. – 16:00-23:00 ч.

17-18-19 октомври 2024 г. – 16:00-23:00 ч.

24-25-26 октомври 2024 г. – 16:00-23:00 ч.

Къде ще се случи магията?

В живописната Градската градина на ул. „Христо Г. Данов“, където градският дух среща природната красота. Ние, от „Майна Town“, вярваме, че всяко пространство може да бъде превърнато в сцена за култура, забавление и сплотяване на общността. Ето защо ще разположим легендарната Парти Машина – Пожарната, превърната в бар, от която ще сервират най-добрите коктейли, приготвени от талантливи бармани от цялата страна.

Какво ви очаква?

Няма да е просто поредният бар на открито – Коктейл Култура е съревнование, което ще ви предложи коктейли, приготвени от някои от най-добрите бармани в България, както и домашни лимонади, бира и освежаващи безалкохолни напитки. Атмосферата ще бъде допълнена с тематична музика, а за малчуганите ще организираме забавни работилници и игри.

Дондукова градина

Savage LU at Bally Club

На 27 септември, петък, гост в Bally Club ще бъде Savage LU!

Очакваме ви заредени с усмивки и готови да извлечем максимума от вечерта!

Bally Club

20:00 часа

28 септември

Безопасна приказка

„Безопасна приказка“ е образователен спектакъл, който ще научи децата на основните правила за безопасност…

10:30 часа

11:45 часа

Държавен куклен театър

Духовни маршрути в Пловдив 2024

Издателство „Летера“ кани пловдивчани и гости на града на следващите четири „Духовни маршрути в Пловдив 2024“, които ще се проведат през месеците септември и октомври.

Проектът е финансиран от Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2024 година.

Третият маршрут носи заглавие „Град Пловдив в българската литература I“. На 29.09.2024 г., неделя, 10:30 ч., със сборен пункт -Седмият хълм, водач в пътешествието ще е доц. д-р Младен Влашки.

Седмият хълм

10:30 часа

Галактическа фантазия с Георги Черкин

„Галактическа Фантазия“ е авторски концерт на пианиста Георги Черкин с участието на младите музиканти от „Тайният Оркестър“.

Със специално създаден 3Д мапинг, събитието обещава да се превърне в уникално преживяване за публиката.

Един изцяло нов и различен концерт, в който визуалното изкуство и музика се срещат.

Концертът ще бъде в две части:

В първата част картини от предпремиерната експозиция на един от най-успешните български художници Георги Андонов, ще оживеят чрез създадена 3Д мапинг проекция под звуците на специално написани аранжименти на най-обичаните от публиката класически шедьоври в изпълнение на Георги Черкин и младите музиканти от „Тайният Оркестър“. Иновативния подход на представянето им ще създаде перфектна симбиоза между визия и музика.

Втората част ще представи „Галактическа Фантазия“, първия авторски концерт на Георги Черкин. Светлинни образи на галактики и съзвездия ще се движат в ритъма на музиката, а самият концерт е замислен да се превърне в незабравимо преживяване.

Античен театър Пловдив

20:00 часа

Изкуство без граници и възраст

Фестивалът събира таланти от различни клубове и е посветен на изкуството без граници, където възрастта не е пречка, а стимул за творчество и развитие.

Фестивалът обещава да бъде истински празник за пловдивчани и гостите на града. Освен пловдивските таланти, очакваме участници от различни градове в България, които ще се включат със свои изпълнения на песни и танци. За всички присъстващи ще има възможност да се насладят на разнообразната програма, която подчертава красотата и силата на традиционните и модерни изкуства.

Специални гости на събитието ще бъдат легендите на българската сцена – Михаил Белчев и Кристина Белчева, които ще внесат допълнителна магия с техните емблематични изпълнения. Фестивалът обещава да бъде незабравимо изживяване за всички присъстващи и е прекрасна възможност да подкрепим възрастните хора, които продължават да творят и да вдъхновяват.

Очакваме всички пловдивчани и гости на града да се присъединят към този вълнуващ празник на изкуството и културата!

Фестивалът „Изкуство без граници и възраст“ е част от проекта „60+“, който работи с пенсионерски клубове и клубове за хора със специфични нужди. Проектът има за цел да насърчава творческото развитие чрез обучение в различни изкуства и дигитални умения.

Парк Лаута

16:00 часа

XI Международен фото салон Пловдив 2024: Изложба „Избрано“

Втората изложба на 11-ти МФС Пловдив 2024 с подкрепа на Община Пловдив, ОИ Старинен Пловдив и е част от програмата на Есенен салон на изкуствата Пловдив 2024

Добре дошли!

Откриване 18,00 ч. на 28.09.2024 пред оградата на Античен театър, северен вход.

Античния театър, северен вход, гр. Пловдив

18:00 часа

28.09 – 18.10.2024

Цецо Елвиса и бенд представят: Viva Las Vegas

Цецо Елвиса и лайв бенд представят винтидж шоуто :

„Viva Las Vegas “!

Насладете се на златните хитове от 60 – те и 70 –те!

Не пропускайте ретро партито , за което всички говорят!

Елате на ретро партито, за което всички говорят! На 29.09.2024 г. в Plovdiv Event center , Цецо Елвиса и бенда му от осем музиканти ще ви припомнят неостаряващия вайб на рок енд рола и класическите евъргрийни !

Каним ви на вълнуващо пътешествие назад във времето, когато мелодиите разказваха истории и вдъхновяваха цели поколения! Чуйте любимите песни от 60 – те и 70 – те, които ще ви накарат да се забавлявате , да танцувате и да се усмихвате! В неподражаемият си стил Цецо Елвиса ще ви поднесе едно уникално шоу, изпълнено с емоция, носталгия и незабравима музика на легендарни изпълнители!

Насладете се на най-доброто от хитовете на Елвис, Том Джоунс, Синатра, Хъмпърдинг , Рой Орбисън, Бийтълс и разбира се ,на къде без намигване към българските златни песни. Едно бутиково и забавно ретро шоу, издържано в стила на 60-те и 70- те години, което ще ви остави без дъх!

Цецо Елвиса и неговите талантливи музиканти ще ви направят част от неповторимо музикално пътешествие в златните години на музиката с ритъма на рок енд роли като ,,Jailhouse rock“ и ‘’Blue suede shoes’’, до незабравимите балади като ‘’Love me tender’’ ,‘’Green grass of home’’, ,,My way’’,,Hey Jude“,както и още много от най-любимите хитове на най- легендарните изпълнители от 60 – те и 70 – те години.Спомнете си времето , когато рок енд рола беше млад с песните на Георги Минчев, Васил Найденов, Щурците и още любими златни хитове!

Цецо Елвиса ( Цветелин Атанасов) е единственият българин, спечелил признание за най-добър двойник на Елвис в света на конкурс в Мемфис,Тенеси през 1993 г. Почетен гражданин е на родното място на Елвис – Тупело Мисисипи и личен познат със цялото семейство на Краля на рока. Лично президентът на САЩ Бил Клинтън му изпраща поздравителен адрес от Белия дом за това, че поддържа легендата за Елвис жива. През 2000 г . най-тиражният вестник във Флорида – “Miami Herald”, излиза с челна страница, посветена на Цецо Елвиса със заглавието: „Българин поддържа легендата за Елвис жива“.

Plovdiv Event center

21:00 часа

ГАЛЕРИЯТА/GALERIATA 1 ГОДИНА

За този специален момент сме подготвили тридневна програма в сградата на Ателиетата! Очаквайте: отново Ден на отворените врати на Ателиетата; годишна групова изложба на художниците от сградата; музикална програма и театрална работилница в ДВОРЪТ / DVORAT на ГАЛЕРИЯТА / GALERIATA и тридневно веселие както ни пишат в приказките. Ето и подробна програма на събитията:

28.09. (СЪБОТА)

12:00 – 17:30 Отворени Врати Ателиета

(вход от ул. „Петко Каравелов“ №34)

(вход от ул. „Петко Каравелов“ №36)

(вход от ул. „Райко Даскалов“ №73)

13:00 – 22:30 Музика и чил зона в ДВОРЪТ / DVORAT на Ателиетата и отворени врати на Vintage Lunettes Hunters

18:00 – 20:30 Групова изложба „+1“, куратор Вера Млечевска

Участници: Белчо Хаджиев, Борислава Бербенко, Велизар Димчев, Веселка Хаджиева, Виктория Янкова, Дефне Гюлер, Димитър Генчев, Димитър Шопов, Динко Ангелов, Дияна Йовчева, Карамфила Прахчарова, Кирил Иванов, Красимира Кирова, Любомир Кръстев, Мартина Вачева, Миа Новакова, Мич Брезунек, Светла Георгиева, Силвина Бурджиева, Соня Петрова, Страхил Пенев, Тодор Станински, Христофор Балабанов, Явор Костадинов

(място: ГАЛЕРИЯТА / GALERIATA и пространството вдясно от нея)

19:00 – 22:30 vinyl party с dj Robothko, Мартина и Виктория от Ателиетата (място: ДВОРЪТ / DVORAT)

23:30 After party при нашите съседи Lo/Hi Craft Space

(ул. „Райко Даскалов“ №55)

29.09. (НЕДЕЛЯ)

(15:00-22:00) Easy Sunday – неделно XRaydio парти и отворени врати на Vintage Lunettes Hunters

(място: ДВОРЪТ / DVORAT на Галерията)

30.09.(ПОНЕДЕЛНИК)

17:00 Отваряне на врати на ДВОРЪТ (вход от страната на Главната)

18:00 – 18:30 Концерт класическа музика:

с участието на: Ивелина Рашкова (сопрано), Никола Николов (виолончело), Злателина Коларова (пиано).

Изпълняват:

Камий Сен-Санс – „Лебед“

Джакомо Пучини – Ария на Мими от операта „Бохеми“

Луиджи Бокерини – Менует

Ернесто де Куртис – „Torna a Surriento!”

Едуард Елгар – Любовен поздрав

Парашкев Хаджиев – „Бре, Стояне“

Иван Спасов – Бурлеска

Михаел Преториус – “Viva la Musica!”

Отваряне на врати 17:00

Старт: 18:00

Вход: с дарения

19:00-21:00 Уъркшоп – Работилница: „Режисьорски анализ на текста Хамлет“

Водещ: проф. Владимир Прахчаров – режисьор и университетски преподавател,завършил режисура във ВИТИЗ и аспирантура, теория и история на театъра в Университета на Уисконсин в Медисън, САЩ.

Plovdiv’s Finest: Легендите на Пловдив срещат новото поколение таланти

Утвърдени имена и изгряващи звезди в сферата на музиката и киното обменят спомени, опит и вдъхновение на сцената на Mall Plovdiv. Заповядай, за да станеш част от срещата на две поколения таланти.

15:00 – 15:45 ч. Мирослава Кацарова и Керана

16:00 – 16:45 ч. Ели Скорчева и Маргарита Стойкова

Модератор: Владислав Севов

Очакваме те.

Мирослава Кацарова е изявена българска джаз певица и душата на „Пловдив Джаз Фест”. Можеш да я чуеш както в авторските ѝ албуми, така и по честотите на радио Джаз ФМ и в предаванията ѝ „Дезафинадо” и Singin’ n Swingin’. Керана, вокалист на групата „Керана и Космонавтите”, изгрява на редица творчески хоризонти – от участието ѝ в театрални постановки и известни български предавания през озвучаването на филми до дебютната ѝ игра във филма „Ретроспект”.

Ели Скорчева е утвърдена българска филмова, телевизионна и театрална актриса, участвала във филмите „Адаптация“ и „Ева на третия етаж“. След дълга почивка се завръща на големия екран с главна роля във високо оценения филм „Уроците на Блага”. Изгряващата звезда Маргарита Стойкова участва в редица късометражни филми и сериала „Татковци“, преди да завладее сърцата на публиката с главната си роля в „Диада”, с която печели и наградата „Европейска изгряваща звезда”.

Владислав Севов е отличен журналист, носител на редица награди в сферата си, от които и Награда „Пловдив“. Освен това е водещ, сценарист и оператор, автор на множество документални филми и съосновател на независимата онлайн медия „Тоест“.

Mall Plovdiv

15:00 часа

Julieta Intergalactica

Behind the decks: Julieta Intergalactica

Have a listen at:

www.mixcloud.com/julieta-intergalactica

Club Fargo

21:00 часa

The Great Value / Vol. 59 : 28.09

В събота се изправяме срещу бича на есенната меланхолия. Моретата изтекоха, планините застудяха, а коледните празници са все още далече… В това неясно време заформяме нова доза психотерапия, която ще ни преведе през още един уикенд към щастливото бъдеще.

Там или летаргия!

Rock Bar Download

22:30 часа

Slathe Debut Album Promo – Live at Under City

Искахте албум?

На 28 Септември ще го чуете най-после!

Къде?

В Under City.

С кого сме тогава: Жица и Stereodive.

Подгответе се за здрава вечер с авторска музика и Seattle Scene!

Вратите се отварят в 19:00.

Входът е 10 лв.

Ще има мърч.

Концертът започва в 21:00.

Не изпускайте новия Grunge на Пловдив!

Under City

21:00 часа

Zlatina Dimitrova at Bally Club

Готови ли сте за незабравима нощ? На 28.09 Bally Club ви кани на горещо парти със специален гост Zlatina Dimitrova !

Присъединете се към нас за вечер, изпълнена с невероятна музика!

Guest bartender Здравко Сойтаров в Bally Club

Той ще ни очарова отново с уникално вкусни и красиви коктейли, а зад пулта ще бъде Zlatina Dimitrova!

Bally Club

20:00 часа

29 септември

Житената питка

Ще видите историята точно такава, каквато сте чували, чели или разказвали.

10:30 часа

11:45 часа

Държавен куклен театър

Handmade Park

Handmade Park ви очаква в подножието на Младежки хълм на 29 септември (неделя), заедно с любими автори в едно шарено събитие за градски хора

По време на събитието ще срещнете симпатични творящи хора, с пъстрите си светове от ръчноправени неща.

Всеки е добре дошъл да запълни деня си с приятни срещи, музика и да си отнесе нещо красиво

Plovdiv Stage Park

10:00 часа

С Маргаритка на пикник

МАРГАРИТКА – НА ПИКНИК С МИМИ И БИБИ! Да се порадваме на последните летни дни на открито заедно!

Нека да направим заедно един голям пикник с децата на Пловдив и любимите герои Биби, Мими, Маргаритка и Бухалче! Ще танцуваме, ще се забавляваме, ще пеем и ще раздаваме много усмивки и истински емоции! Водещи на шоуто са Тоци и Олег – най-добрите приятели на нашите герои! Да се забавляваме заедно – родители и деца и с песен да сложим старта на новата учебна година!

Препоръчваме ви да си носите одеалца, сгъваеми столчета или каквото прецените, за да се настаните удобно на тревата.

Plovdiv Stage Park

17:00 часа

Фестивал Тракийски мистерии 2024

Фестивал „Тракийски Мистерии“ се провежда всяка година на емблематични места от древната ни история, като кулминацията му е в Античния Театър – Пловдив, на 29.09.2024 г. Богатият на събития фестивален ден (шествия, изложби, творчески ателиета, лекции, интерактивни срещи с древността) ще завърши с грандиозните спектакли „Мистерия на Тракийския Херос“ и „Тракийска Мистерийна Драма“.

14:30 ч. -Античния театър Пловдив-Изложба „Тракийски Мистерии“

16:00 ч. -Античен Римски Стадион, Пловдив -Лекции на тема „Древната тракийска култура, език и цивилизация и приложението на културното наследство на траките в нашето съвремие“.

17:30 ч. -от Античен Римски Стадион до Античния театър Пловдив -Фестивално шествие

18:00 ч. -Античния театър Пловдив-Тракийски ателиета

21:00 ч. -Античния театър Пловдив-Гранд спектакъл: „Тракийска Мистерийна Драма“ в едно с „Мистерия на Тракийския Херос“.

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv