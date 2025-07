Какво да правим в Пловдив (25.07–31.07)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

25 юли

Hills of Rock 2025

HILLS OF ROCK се завръща превръщайки Гребната база в Пловдив в най-гореща точка на рок и метъл културата у нас за пореден път.

Към вече обявените световни гиганти, GOJIRA и SEPULTURA, се присъединяват още осем банди: EXTREME, STATIC-X, WHILE SHE SLEEPS, RISE OF THE NORTHSTAR, AS EVERYTHING UNFOLDS, WOLFMOTHER и VUKOVI, но с тях звездният състав на HILLS OF ROCK 2025 все още не е финализиран.



GOJIRA свирят на 25 юли готови да донесат нова енергия и нови стандарти и у нас. Само една година след като сътвори музикална история на церемонията за откриването на Олимпийските игри в Париж, френската група ще се качи на сцената на пловдивския фестивал. На Главната сцена ще се качат и SKUNK ANANSIE, EXTREME (емблематични рок звезди от Бостън и истински феномен на 90-те, ще дебютират на българска сцена) и RISE OF THE NORTHSTAR (Французите тази година гарантирано идват заедно със своя шарен музикален и визуален свят).

Калифорнийската банда MACHINE HEAD, предвождана от харизматичния Роб Флин, са хедлайнерите на 26 юли, втория фестивален ден заедно със SEPULTURA, които ще излязат за концерт част от прощалното им световно турне „Celebrating Life Through Death“, с което отбелязват 40 години на сцена. WOLFMOTHER са поредната група, която идва в България за първи път през 2025, водени от харизматичния Andrew Stockdale – символ на съвременния хард и блус рок . AS EVERYTHING UNFOLDS – една от най-вълнуващите млади групи на модерната пост-хардкор сцена.

THE SMASHING PUMPKINS, една от онези банди, чрез които алтернативният рок не просто съществува, а оформя култура ще видим на 27 юли. Компания ще им правят WHILE SHE SLEEPS, британската метълкор сила със сурова енергия и стилово разнообразие – от симфонична музика през хардкор до синт-рок и метъл и социално значими послания. Ще посрещнем STATIC-X, американска индъстриъл банда, която ставаа известна с дебютния си албум Wisconsin Death Trip от 1999, в който техният тежък метъл звук, привлича вниманието на публиката на зараждащото се ню метъл движение от края на 90-те. VUKOVI е шотландско алтърнатив поп-пънк дуо, което веднага привлича вниманието със своето концептуално творчество, енергично звучене, име от сръбски и текстове, вдъхновени от лични истории. С вокалите на Janine Shilstone и разпознаваемия китарен стил на Hamish Reilly, групата се утвърждава като една от най-вълнуващите на британската сцена.

HILLS OF ROCK ще събере музикални величия, чието влияние се усеща в световната музикална история и съвременни лидери, които определят новия звук в тежката музика.

Традиционните партньорски сцени – На Тъмно и Строежа ще представят селекция от любими български артисти и впечатляващи международни изпълнители, добавяйки още цветове към фестивалната атмосфера. На сцената на Строежа се завръщат любимците на тълпата индъстриъл бандата от Ню Йорк Dope, а На Тъмно добавя цели единайсет нови имена в програмата. Dub Pistols, ветеран на фестивалната сцена с взривоопасна смесица от реге, брейкбийт и джънгъл, чиято шеметна история звучи като епичен рокендрол урок за всеки артист, Reaven – френската инди банда, чието име носи смесица от френската дума „rêve“ (мечта) и английската „heaven“, култовите за България Smallman, класиците Wickeda, Frankie, мечтателната soft-rock дама Аrika Adams, блус, капка реге и откачени афробиийтове в комбинация с Taraleshta, варненски алтернативен рок с KSHMR, театрален фънк и любопитен сайкъделик с The Lefties, thrash метъл от дългогодишните Axez и динамичното фънки трио GREESH.

Гребна база Пловдив

25.07 – 27.07.2025

Разговори с живописта

По покана на Градска художествена галерия – Пловдив с голяма изложба ще гостува Греди Асса – знакова фигура в българската живопис. Публиката ще може да види повече от 55 живописни платна и едроформатни рисунки, създавани от Греди Асса между 2010 и 2024 г.

Изложбена зала 2019

18:00 часа

25.07 – 26.08.2025

Завеса под звездите: Това не го казвай!

Двама герои с адски характери. Той е без скрупули, провокира и не си мълчи. Тя е без филтър, нахална и надменна. Те се обичат, но прекарват по-голямата част от времето си в спорове и противоречния. Те са Теодора Духовникова и Захари Бахаров и под режисурата на Явор Гърдев заедно „сглобяват“ на театралната сцена „Това не го казвай!“. Френската пиеса от Саломе Льолуш е с три номинации за наградата „Молиер“ 2022 (Най-добра комедия; Най-добър актьор в частен театър; Най-добър автор).

„Това не го казвай!“ е една комедия от диалози в свободен и нестандартен тон. Репликите са остри, но едновременно с това и смешни… Защото са истина. И защото присъстват в живота на всяка една семейна двойка.

Летен театър Бунарджика

20:30 часа

Subcultures / Субкултури

Заповядайте да се срещнете с някои от живите субкултури на Пловдив.

Ще можете да изберете от техния лимитиран мърч и музикални издания в различни формати – винил, cd и касетки.

Селектирали сме и съкровища втора употреба, които чакат да ги заведете на фестивал.

Специално издание по време на фестивала HIlls of Rock.

Участници:

Лейбъл: Stereofox

Банди: ВЗРИВ / Delate / TDK / low-key

Инициативи: 7 Films Lab / Нула32 / Open Arts / X-Raydio

Винил: MyVinyl / Stefan Skill Kolev

Брандове: PHILLY / Dlirium Brand

Дати:

25 юли петък 11—17ч

26 юли събота 11—17ч

27 юли неделя 11—17ч

op34.studio

concept store

Пълдин квинтет@Контрабас

В петък на откритата сцена в закътания двор на хубавия бар Контрабас ще ви срещнем с една талантлива дама, която свири на един по-екзотичен и необичаен за джаз музиката инструмент.

Гостува ни Николета Хайтова.

За своя проект тя е поканила видни джазмени и приятели, заедно с които ще разнообразят и допълнят музикалната среда на летния и калдаръмен Стар пловдивски град.

Ще чуете весели, забързани, любими и не много популярни джаз стандарти, ала в съзвучието на флейта.

Ще гарнираме лайфа с вкусна храна и безброй охладени напитки.

Заповядайте на „Puldin 5tet“ в джаз клуб Контрабас.

Николета Хайтова – флейта

Димитър Льолев – саксофон

Николай Карагеоргиев – китара

Александър Леков – бас китара

Начо Господинов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

OPERA OPEN 2025: ОРФЕЙ И ЕВРИДИКА-ГЛУК

Диригент – Диан Чобанов

Режисьор, хореограф, Художник – Стефано Пода

Асистент-режисьор – Паоло Джани Чеи, Дима Димитрова

Диригент на хора – Радостина Борисова

Речитативи – Йосиф Герджиков

Солисти

Орфей – Рей Шене

Евридика – Мария Радоева 25.07

Евгения Ралчева 26.07

Аморе – Вера Гиргинова

Балет, Хор и Оркестър на Опера Пловдив

Античен театър Пловдив

21:00 часа

Pink Tsonk

Виктор Цонев aka Pink Tsonk е музикант, фотограф, диджей и селектор с изключително разнообразен музикален вкус.

При първото си гостуване в Club Fargo той ще представи нов проект – Dance Journey – едно мултижанрово, танцувално пътуване във времето от края на 80-те до наши дни.

Клуб Фарго

21:00 часа

Hills of Rock Afterparty with Slathe

Slathe ще свирят в Бар Fabric нощта след първия ден от Hills of Rock. Който не се е наситил на шума от Hills-a да заповяда след полунощ!

Бар Фабрик

23:59 часа

26 юли

Археология за всеки: Филипопол и буквите

Какви езици са звучали по улиците на древния Филипопол? Кои са били хората, които са наричали този град свой дом през хилядолетията – от праисторията до Средновековието? В това издание на „Археология за всеки“ ще надникнем в езиковото и културното многообразие на града, ще проследим как се е променяла писмеността – от тракийските знаци и гръцката азбука до латинските надписи и старобългарската кирилица. Ще видим как думите, буквите и езиците разказват историята на един от най-старите градове в Европа.

Необходимо е предварително записване на място в музея, на телефон 032/ 624 339 или в социалните мрежи.

Регионален археологически музей

10:30 часа

OPERA OPEN 2025: ОРФЕЙ И ЕВРИДИКА-ГЛУК

Диригент – Диан Чобанов

Режисьор, хореограф, Художник – Стефано Пода

Асистент-режисьор – Паоло Джани Чеи, Дима Димитрова

Диригент на хора – Радостина Борисова

Речитативи – Йосиф Герджиков

Солисти

Орфей – Рей Шене

Евридика – Мария Радоева 25.07

Евгения Ралчева 26.07

Аморе – Вера Гиргинова

Балет, Хор и Оркестър на Опера Пловдив

Античен театър Пловдив

21:00 часа

Peril at Bally Club

Събота вечер отново вибрира с музика в Bally Club! На 26 юли зад пулта ще пуска Peril за още една силна нощ в сърцето на Пловдив!

Очакват ви добро настроение, готина компания

Bally Club

20:00 часа

27 юли

Комеди Клуб Пловдив с Кирков и Кюпова – stand up comedy

Комеди Клуб Пловдив е мястото за стендъп комедия.

Чуй най-добрите шеги на звездите на Комеди Клуба – Кирков и Кюпова, както и някои от младите комедианти в едно страхотно шоу!

Комеди Клуб Пловдив

19:30 часа

21:30 часа

Латино Фиеста под звездите

Лятото е в разгара си, както и доброто настроение.

Латино ритми, танци, настроение и екзотични коктейли ще се леят на уличката ни пред Сандъчето.

Елата да празнуваме малките удоволствия в живота с латино дивата Вили, DS Mariposa и нашите вкусни миксове!

Whiskey and Gin Bar Sandak/СандъкЪ

19:00 – 22:30 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv.