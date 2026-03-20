Какво да правим в Пловдив (20.03– 26.03)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

20 март

Ромео и Жулиета

от Уилям Шекспир, режисьор Стайко Мурджев

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Мартин, Данчо и майка им

от Камен Донев, режисьор Камен Донев

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Изчезналото кралство

(Почти) изчезналите видове

Държавен куклен театър Пловдив

19:00 часа

Продуцентите

Мюзикъл

Режисьор – Нина Найденова

Диригент – Константин Добройков

Сценограф – Елица Георгиева

Художник на костюмите – Николина Костова – Богданова

Видео дизайн – Петко Танчев

Хореограф – Боряна Сечанова

Превод – Цветомира Цонева

Солисти – Георги Динев, Виктор Ибришимов, Натали Трифонова, Александър Баранов, Атанас Сребрев, Амедео Джунта, Евгений Арабаджиев, Александър Богдан Томпсън, Божидар Бенев, Алпер Юнлютюрк, Николай Бачев, Цветомира Цонева, Мария Анастасова, Любомира Петрова, Мина Василена Минкова, Михаела Гончева, Марияна Панова, Мария Анастасова, Яница Нешева, Борис Кучков, Владимир Василев, Диан Райчев, Диляна Латева

Солисти, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

София филм фест в Пловдив

Филми с успехи от фестивалите в Кан, Берлин и Венеция, нови заглавия на световноизвестни режисьори, като Фатих Акин и Дейвид Макензи, както и ленти с участието на Джеръми Айрънс, Пол Мескал, Брадли Купър, Олга Куриленко и много други звезди предстоят на 21-ото издание на София филм фест в Пловдив. Две заглавия с българско участие, преминали успешно през престижния фестивал Берлинаре са част от важните заглавия във феста. Това са „Нина Роза“ с участието на Галин Стоев, взел награда Сребърна мечка за сценарий, както и „Лъст“ на Ралица Петрова, също представен в германската столица. Освен тях ще видим и наградения със „Златна палма“ иранско-френски „Обикновен инцидент“, както и получилия приз на публиката иракски „Торта за президента“.

По традиция в Пловдив ще пристигнат и гости – украинският режисьор Виталий Мански ще представи новия си документален филм „Желязо“, който е с вход свободен, а Джон-Пол Дейвидсън – своята нова комедия „Трите урни“. Ценна ще бъде и програмата с документалните филми, сред които музикалните „Фестивалът в Нюпорт и голямата фолк мечта“ за легендарното фолк събитие от 60-те години, както и „Лош английски“ за култовата Мериан Фейтфул. С мащабния „Мегадок“ се потапяме в творческите търсения на Франсис Форд Копола и работата му по грандиозния и много личен проект „Мегалополис“, в който участие взимат звезди като Робърт де Ниро, Дъстин Хофман, Адам Драйвър и други.

В програмата са и новите продукции на някои от обичаните от фестивалната публика световни кинорежисьори. Сред тях са „Чуваме ли се?“ на Брадли Купър, „Остров Амрум“ на Фатих Акин, както и екшънът „Взрив“ на британския режисьор Дейвид Макензи. Пловдивската публика ще може да види Джеръми Айрънс в „Палестина 36“, Пол Мескал в „Историята на звука“, Олга Куриленко в „Трите урни“, както и някои класики от близкото минало сред които „Най-лошата личност на света“ и „Прекрасни дни“.

LUCKY Дом на киното

20.03 – 05.04.2026

Пролетен базар Капана

Пролетен базар „Капана“ е първото голямо събитие от календара на Капана Фест за 2026 г.

Събитието ще се проведе в експериментален, уикенд формат, разпределен в няколко тематични периода, посветени на настъпването на пролетта и най-светлите християнски празници.

Планирани периоди:

20 – 22 март – Пролетно слънцестоене

27 – 29 март – Пролетно Соаре

3 – 5 април – Цветница

10 – 13 април – Великден

В рамките на активните периоди посетителите ще могат да се насладят на:

авторски и ръчно изработени изделия

занаятчийски и дизайнерски продукти

кулинарни предложения

музика и празнична атмосфера

Площад Централен

Представяне на Домът на пчелите – Литературна нощ на самодиви, змейове и върколаци

Предстои ни една любопитна среща с Цанко Лалев, с който ще разговаряме не само за книгата, но и за завладяващата българска митология. Ще може да се сдобиете със заглавието, да дискутирате с автора, а за най-подготвените ще има и специални награди, билети за Fantasy – Не-Музеят и други изненади, за които ще разберете повече скоро.

*Ако има врата между времената, ще посмееш ли да я отвориш?*

Всички сме си задавали този въпрос поне веднъж. Бихме ли прекрачили прага на познатото, за да попаднем в света на несигурното? Ако можехме да се върнем назад и да опознаем предците си, щяхме ли?

Това разбираме в романа на писателя, редактор и издател Цанко Лалев „Домът на пчелите“. На 20 март той ще гостува на CoolDown, за да поведе публиката в миналите епохи на България, в които сенките се кланят на митични създания.

Сюжетът на „Домът на пчелите“ е непрекъсната игра между напрегнатото настояще и Средновековието в България от времето на първите Асеневци и превземането на Константинопол от латините. Пленителна смесица между история, митология и фентъзи. А всичко започва от „Вълчата порта“…

CoolDown

19:00 часа

Concert by Angel Demirev and Manolis Christodoulou / A meeting between the guitar and the qanun.

Една среща между китарата и кануна – два инструмента, които ще ви поведат към света на красивите ориенталски мелодии и свободната импровизация. Ангел Демирев и Манолис Христодулу създават музика, вдъхновена от източните традиции, изпълнена с финес, дълбочина и емоция.

В този концерт канунът – един от най-магичните инструменти в близкоизточната музика – ще се преплете с топлия звук на китарата в изящен музикален диалог. Очакват ви нежни теми, виртуозни моменти и импровизации, които се раждат тук и сега.

Вечер на ориенталски звук, красота и музикално вдъхновение.

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Uke Duo@Koнтрабас

В деня на пролетното равноденствие нека послушаме топла боса нова, слънчев джаз и авторска музика написана и изпълнена от млади и талантливи хора.

В петък вечер заповядайте в бар Контрабас, за да се запознаете с Петър и Вилизар, или по-известни като „онези“ двамата с китарите от Uke Duo.

В края на 2о24 година Uke Duo издадоха дебютния си авторски албум „Виж“, а през следващото лято го представиха на сцените на фестивали като „А to Jazz“, „Джаз в Бургас“, „Q-Jazz“ и „48 часа Варуша Юг“.

За младите музиканти, следвали в престижни европейски консерватории, музиката е интимен диалог, в който те търсят свобода и себеизразяване. Репертоарът им за петъчната пловдивска вечер в бар Контрабас ще е от авторски парчета, бразилска музика и избрани композиции от света на съвременния джаз.

Петър Терзиев – вокал, бас

Вилизар Гичев – китара

Бар Контрабас

21:00 часа

Lek City Case LIVE @ Download – 20.03

Lek City Case се завръщат за концерт в Пловдив на 20 март с нов сингъл, ново видео и лайв сет, който събира най-доброто от студиото и репетиционната. Първи Пловдив ще видят чисто новия клип на Lek City Case!

Всички концерти на Леките винаги се превръщат в шумна среща с приятели, с фенове, с хора, които държат на добрата музика и доброто прекарване, а момчетата идват и в отлична форма и с нова музика.

Премиера на ново видео

Нови парчета на живо

Всичко, което трябва да има една вечер с любимата банда

Рок бар Download

21:30 часа

Σtella (GR) — на живо в Bee Bop Cafe

Σtella идва в Пловдив за специален концерт като част от Beebopcafe.TV Live Sessions.

С издания за Sub Pop и нарастваща международна публика, тя създава звук между деликатен поп, психеделични нюанси и средиземноморска мекота. Последният ѝ албум Adagio се движи бавно и съзнателно — и те кани да направиш същото.

Bee Bop Cafe

21:00 часа

DAKOTA & AFFECTVM at Bally Club

DAKOTA & AFFECTVM идват отново в Bally Club за нощ, пълна с Trap и BG Mashups – мощен звук и енергия без пауза!

Bally Club

21:00 часа

21 март

Изчезналото кралство

(Почти) изчезналите видове

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часa

Re:Bazaar Пролет с мисия

Re:Bazaar – Пролет с мисия е pop-up събитие за устойчив начин на живот, което събира на едно място thrift брандове, работилници, игри и хора, които вярват, че малките избори правят промяна.

Очаква те селекция от second hand и PreLoved находки, творчески работилници, образователни игри и пространство за разговори и идеи.

Събитието е част от мисията на Re:Bazaar да насърчава повторната употреба, осъзнатото потребление и по-зеления начин на живот в града.

Какво ще откриеш на място

• Pop-up селекция от thrift и устойчиви брандове

• PreLoved кът – нов живот за вещите

• Re:Quiz – игра за устойчивост с награди

• Workshop по градско земеделие

• Детска работилница – Пролет без отпадък със занимателна работилница ГУШ

•Heartmade Lemonade- нещо свежо -зона за свежи пролетни лимонади и напитки.

• Игра „Зелен шифър“

• Айляк зона за разговори и зелени идеи

Ела да посрещнем пролетта по различен начин.

С повече смисъл, по-малко отпадък и нови идеи за живота на вещите.

Mall Markovo Tepe

10:00 часа

Plovdiv Jazz Fest

Пролетното издание на Plovdiv Jazz Fest предлага шест концерта в необичайни за фестивала пространства, като Епископската базилика на Филипопол и Концертна зала АМТИИ, докато клубната сцена остава Bee Bop Cafe. Фокусът е да свързва музикантите и да интегрира българската джаз сцена със световната.

Освен безплатните концерти, музиканти като Гретчен Парлато, Тейлър Ейгсти, Давид Линкс, Петър Славов, Майк Стърн и Лени Стърн ще проведат специални уъркшопове за млади изпълнители на пиано, контрабас, китара или вокал. Това е уникална възможност за среща и кратка работа с едни от най-влиятелните съвременни джаз артисти.

Археология за всеки: Пътят на коприната

Поредното издание на „Археология за всеки“ ще отправи поглед на Изток към легендарния Път на коприната.

Ще проследи неговото възникване и развитие – от нуждата от обмен между Изтока и Запада, през периодите на разцвет и упадък на великите империи, до съвременните му икономически и културни измерения. Очаква ви вдъхновяваща среща с историята, изпълнена с любопитни факти, истории и нови гледни точки към познатото и непознатото минало.

Регионален археологически музей

10:30 часа

Представяне на архитектурен гид „Новото архитектурно наследство на Пловдив“

Измежду пластове от различни цивилизации и епохи, индустрия и туризъм, най-голяма част в съвременния град заема слоят от втората половина на XX век. Неговата архитектура също определя съвременния облик на града, но дали е достатъчно позната?

Архитектурният гид „Новото архитектурно наследство на Пловдив“ обръща поглед към този често пренебрегван, но определящ период от развитието на българските градове и представя съвременен прочит на сградите и градските пространства, които оформят модерната идентичност на града. Книгата и картата към нея представят 60 обекта от Пловдив през историята и контекста на архитектурата след Втората световна война – както за специалисти, така и за жители и гости на Пловдив.

Това са сградите, ансамблите и произведенията на синтеза между архитектура и изкуство, които всички познаваме, но за които знаем по–малко, макар да формират ежедневното лице на „Града под тепетата“ днес. С този проект ви каним да се запознаете и с този слой от градската среда, чрез който Пловдив се включва адекватно в определящите по това време културни течения на модернизма, и като цяло — на модерността.

Club Fargo, Дом на науката и техниката

18:00 часа

Веселата карета

Живеем или се преструваме… Мечтаем или само сънуваме… Има ли разлика между горе и долу…

„Каретата“ е подготвена, конете са впрегнати. Димитър Баненкин, Тончо Токмакчиев, Мая Бежанска, Николета Малчева, Добриела Попова, Стелиян Николов и Емануил Костадинов, ще ви накарат да спите на земята и да ходите по небето.

Чака ви едно пътуване, в което всички сънища са реалност. Това пътуване не е за всеки, а само за избрани, за големи късметлии“, казва Фънки – по- известен в последните месеци като Господин Разцветников, собственик на „Веселата карета“.

Всеки, който не се качи на „Каретата“ , ще загуби част от мечтите си. Всеки, който е бил в нея, ще ги има в излишък. Смехът е до синьо, а сълзата засяда след зениците… Но, всъщност, животът е едно голямо казино. И всеки сам избира цвета, на който да заложи. И каквото стане!

Дом на културата „Борис Христов“

17:00 часа

The Great Value / Vol. 72 : 21.03

Разцъфнали като бутилка с нещо, нахлуваме в още едно пролетно равноденствие, което ще трябва да уравновеси поредния провал на колективния вестибулар, който е редно да почерпи след поредната си загубена битка със силите на високостойностната музика чрез жица.

Там или на баба ви Марта снежните топки!

Рок бар Download

22:30 часа

Viara Ivanova & band @Jazz cafe Plovdiv

В авторската музика на Вяра ще чуеш блус, соул, поп и американа; истории за семейството и взаимоотношенията. Музиката на Вяра те кани да опознаеш себе си, да си позволиш да правиш грешки, търсейки пътя към своята автентичност. Смел поглед навътре, понякога с доза автохумор, за да не е твърде болезнено, дълбоки текстове и запомнящ се стил, които те карат да се замислиш и да споделиш.

Знаеш, че българската музика може да бъде и такава – пълнокръвна, смислена, вдъхновяваща.

Ела да споделим това преживяване заедно!

Вяра Иванова – вокал, китара, бас

Румен Куртев – Джимара – китара и вокали

Кирил Илчев – барабани

Jazz cafe Plovdiv

20:30 часа

Frinda di Lanco (Avec Plaisir Records, Berlin)

Отново имаме удоволствието да посрещнем зад пулта очарователната Frinda di Lanco от Берлин. Заповядайте да се насладите на музика, която няма къде да чуете другаде. Който е бил миналата година на първото ѝ участие при нас, знае

Club Fargo

21:00 часа

ANATOLKIN & EMO RIV at Bally Club

Събота, 21 март, пултът в #BallyClub ще бъде взривен от енергията на

ANATOLKIN

EMO RIV

Анатолкин е с над 10 години зад пулта, той е от артистите, които не се нуждаят от много представяне!

Bally Club

21:00 часа

22 март

Приключение с маймунка

Елате с нас на приключение, за да научите имат ли значение думите възпитани, добри!

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Mounatin Spirit / Планински дух

Сред тишината на планината и бавния кръговрат на сезоните планинският дух бди над крехката хармония на гората. Малко лисиче, обгрижвано с любов от своите родители, расте в игра и безгрижие — до мига, в който един ловджийски изстрел внезапно отнема баща му.

Когато ловецът поема отново по следите, планинският дух се намесва и го наказва със своята древна, почти божествена сила. Но в края именно чистото сърце и добротата на малкото лисиче успяват да разтопят коравото сърце на стария ловец.

През смяната на сезоните и шепота на планинския дух историята разказва за изгубената връзка между човека и природата — нежна, поетична ода за дивото, създадена както за деца, така и за възрастни.

Държавен куклен театър

19:00 часа

Останалите събития може да проследите дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv.