Какво да правим в Пловдив (17.07– 23.07)

Нашата кауза това лято: Епископската базилика по пътя към ЮНЕСКО

Ако има място в Пловдив, което заслужава да бъде видяно поне веднъж, това безспорно е Епископската базилика. Един от символите на града днес е и на прага на нещо още по-голямо, а именно – кандидатурата за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Епископската базилика е най-голямата раннохристиянска базилика у нас и дом на едни

от най-впечатляващите мозайки в Европа. В момента тя е в процес на подготовка на

кандидатурата си за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и е

сред най-сериозните претенденти за това престижно признание.

През юли и август всички желаещи могат да подкрепят този процес по един лесен начин – като върнат пластмасови бутилки или кенове в автоматите на Lidl и изберат опцията за дарение.

Една бутилка. Една стъпка по-близо до ЮНЕСКО.

17 юли

PhillGood

Нов тридневен фестивал с The Cure, Gorillaz и Moby превръща града под тепетата в новата музикална дестинация на Балканите!

Пловдив ще бъде домакин на PhillGood, новото вълнуващо музикално приключение, което поставя България сред водещите фестивални точки в Европа. Между 17 и 19 юли Гребната база ще се превърне в най-ярката сцена на Балканите за три дни, в които честотата се променя, енергията се разгръща, а публиката получава онзи емоционален рестарт, който всички търсят. Нов, авангарден, вълнуващ, с душа и най-важното – с артисти, за които феновете мечтаят от години!

Посрещнете PhillGood – фестивала, който носи позитивна енергия, усещане за свобода и онази неизказана “feel good” вибрация, която се усеща още от първия мистичен тийзър до първите три обявени имена. The Cure – вечните романтици на алтернативния саунд, чиято суперсила е меланхолията. Gorillaz, виртуалните артисти, носители на Grammy, създадени след поредица от случайности, щастливи срещи и чист късмет, за да взривят света със своята пъстра история и новаторски виртуален подход. И Moby, артистът, който превърна електронната музика в кауза и емоция.

Гребна база

17.07 – 19.07.2026

Търсене на съкровище

Този уикенд, на 17 и 18 юли любимият ни въжен парк „Лаута“ ще се превърне в сцена на семейно приключение с карта, загадки и скрито съкровище.

Играта „Търсене на съкровище“, организирана от Kids Escape – ескейп стаи за деца в Пловдив ще поведе участниците на забавно приключение. Децата ще разгадават загадки, ще покажат наблюдателност, логика и смелост, за да стигнат до финала и да открият съкровището.

Приключението трае около час и е подходящо за деца на 7-12 години. Не е необходим предишен опит – само наблюдателност, отборен дух и желание за открития.

Въжен парк Лаута, парк Лаута (кв. Тракия)

10:00-19:00

Дегустация в Пловдив: Черноморски бриз в чаша или морето в Пловдив

Тази вечер ще се потопим в магията на Черноморския винарски район – място, където климатът, соленият въздух и близостта до морето създават вина с характер, свежест и елегантност.

https://seewines.com/even…/tasting-plovdiv-chernomorski-briz

Черноморският винарски район отдавна не е просто домът на свежите бели вина – днес той е една от най-динамичните и вълнуващи сцени на българското винопроизводство. Ново поколение изби, смели винари и все по-разпознаваем стил превръщат региона в истинска звезда на винената карта на България.

От димят и мускат до модерни интерпретации на международни сортове – това е вечер за хора, които искат да усетят накъде се движи съвременното българско вино.

Черноморието действа все по-добре, ела, да го опиташ.

ВИНЕН ЛИСТ

2022 Gergana Reserve Brut Tsarev Brod

2025 The Guest Muscat Ottonel

2024 Tessera Dimyat Diva

2023 Silverscape Aligote & Sauvignon Blanc

2024 Chenin Blanc The Wave, Chateau Boshnakoff

2025 Claret Cabernet Franc Vetrino Odesos

Seewines Plovdiv

19:30 часа

NINIO Jazzy Unplugged@Контрабас

Вечер, която започва тихо — с чаша вино, приглушена светлина и музика, която се настанява бавно между хората в двора под тепето.

В уютната атмосфера на бар „Контрабас“ NINIO представя акустичен сет от джаз стандарти и лично негови истории, разказани отблизо – без излишен шум.

Свещи, топлина и онези моменти, в които времето сякаш спира. Музика за късните часове, за шушукане между песните и усещането, че си точно там, където трябва да бъдеш!

Бар Контрабас

21:00 часа

КУБИНСКА ВЕЧЕР С ИЛИАН БОЖАНОВ: ОТ КОРЕНИТЕ НА СОН ДО ДНЕС

Приятели, подгответе се за една нощ, в която ще се върнем към самите корени на кубинската енергия!

Специален гост и ваш домакин ще бъде Илиан Божанов – основател на денс студио „Salsa de Cuba“ с 20-годишна история. Човек, който не само запечатва емоции с обектива си, но ги създава на дансинга вече над 25 години!

Тази вечер е за всички, които танцуват салса (независимо от стила), но искат да опитат нещо различно и супер забавно!

Акцентите на вечерта:

Урок по Руеда (Базови и напреднали елементи): Започваме от самите основи на Руеда де Касино за тези, които никога не са я опитвали. В рамките на часа ще надградим с по-сложни и динамични движения, съобразени с нивото и енергията на групата! (Внимание: Урокът по Сон Кубано отпада за това издание).

Музикално пътешествие: Вечерта ще бъде наситена с автентична кубинска музика, като ще уважим и всички фенове на LA, New York стиловете и бачата!

Танцът е като фотографията – всичко е въпрос на усет, тайминг и улавяне на момента. Елате да танцуваме „contrapunto“ и да уловим този момент заедно!

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

18 юли

OPERA OPEN 2026: ТРАВИАТА – Верди / LA TRAVIATA – Verdi

ТРАВИАТА – Верди

Диригент – Григор Паликаров

Режисьор – Нина Найденова

Сценография и костюми – Николина Костова – Богданова

Хореография – Боряна Сечанова

Хормайстори – Атанаска Попова, Цветан Цветков

Асистент-режисьор – Марк Фаулър

Концертмайстор – Божидар Бенев

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА И ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Виолета Валери – Надин Сиера

Алфред Жермон – Егор Журавский

Жорж Жермон – Кирил Манолов

Флора Бервоа – Мария Анастасова

Гастон – Александър Баранов

Барон Дюфол – Евгений Арабаджиев

Маркиз Д‘Обини – Николай Бачев

Доктор Гренвил – Владимир Ников

Анина – Елена Чавдарова

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Античен театър

21:00 часа

PERIL at Bally Club

На 18 юли те очаква съботна вечер с качествена музика и атмосфера, която се усеща още с първите бийтове.

PERIL е добре позната фигура за Bally Club и съосновател на Urge To Dance. С дълбоко разбиране за дансинга и безпогрешен усет към правилния момент, той създава сетове, които държат енергията жива до последния трак.

Вдъхновен от лейбъли като Innervisions, Sum Over Histories и Blue Shadow, стилът му съчетава дълбоки груувове, мелодичност и емоция – музика, която се преживява, а не просто се слуша.

Bally Club

21:00 часа

20 юли

стАРТирай лятото

Приказки без думи

Работилница за пантомима с Деница Гергиникова

За информация и записване: 0896 935 299

Дворът на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев

10:30 часа

Останалите събития може да проследите в двуезичния дигитален пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv.