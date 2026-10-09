Пловдив влиза в уикенда с диско ритми от 80-те и 90-те, кулинарни изкушения в Стария град, театър, изложби и музика под открито небе. Ето няколко идеи как да оползотворите свободното си време:

09 октомври

Disco Music Fest: Back to the ’80s & ’90s

Disco Music Fest: Back to the ’80s & ’90s е музикално събитие, което връща публиката към златната ера на диско, денс и евроденс музиката. Фестивалът събира на една сцена легендарните изпълнители C+C Music Factory, Cappella, Magic Affair и Black Box – имена, оставили ярка следа в световната музикална история с хитове, които и днес звучат актуално и изпълват дансингите по целия свят.

Посетителите ще се насладят на изпълнения на живо на емблематични песни, превърнали се в символ на 80-те и 90-те години. Съчетавайки впечатляваща сценична продукция, модерно осветление, динамични визуални ефекти и неповторима атмосфера, фестивалът обещава истинско пътешествие назад във времето и незабравимо музикално преживяване.

Disco Music Fest: Back to the ’80s & ’90s е празник на вечните хитове, енергията на диско и евроденс културата и емоцията от музиката, която продължава да обединява поколения. Това е събитие, създадено за всички, които искат да пеят, танцуват и преживеят отново магията на едни от най-обичаните музикални десетилетия.

Зала Колодрума

09.10 – 10.10.2026

Гурмето под тепето

За поредна година кулинарният фестивал Гурмето под тепето се завръща с още по-апетитна програма и вдъхновяваща атмосфера. Очаква ви истинско пиршество за сетивата – вкус, аромат, звук и настроение, събрани в сърцето на Стария град в Пловдив.

Акцентът тази година ще бъде върху традиционните месни деликатеси и мезета от Пловдив и региона – представени с внимание към автентичните рецепти и местните кулинарни „тънкости“. Участниците ще предложат изкусителни храни, както и подбрани напитки, приготвени по авторски и нетрадиционен начин – с финес, креативност и вдъхновение от местната традиция.

Гостите на фестивала ще се насладят на специални дегустации, демонстрации, изненади и уникални преживявания.

Музикалната програма ще бъде „черешката на тортата“, с участието на Комбо съставът на Биг бенд Пловдив и триото Soulmate (Соулмейт), които ще внесат допълнително настроение в неповторимата атмосфера на Стария град.

Лапидариум Старинен Пловдив

09.10 – 11.10.2026

Свят в цветове и светлина

Изложбата представя картини от различни периоди от творческия път на Недко Итинов, включително произведения, които не са показвани пред публика. Експозицията разкрива многообразието на неговия художествен език, в който преживяното се превръща в цвят и образ. Пловдив, неговата атмосфера, природата и любимите сюжети присъстват като разпознаваеми знаци в творчеството на художника. Картините му съчетават експресия и тишина, материалност и мечтание, изграждайки свят от цветове и светлина.

Недко Итинов е роден през 1956 г. в Пловдив. Завършва специалност „Живопис“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ през 1983 г. Член е на Съюза на българските художници от 1986 г. Автор е на над 30 самостоятелни изложби и участва в десетки общи изложби в България и чужбина.

През 1996 г. е удостоен с Награда „Пловдив“ за изобразително изкуство.

Зали за временни експозиции към ГХГ

18:00 часа

09.10 – 28.10.2026

Изкушение

През 2026 г. три градски пространства в Пловдив ще оживеят под знака на светлината, движението и споделената емоция. Фондация „Повелители на мечти“ представя проекта „Огънят в нас – спектакъл & свободна сцена за любители“, който извежда изкуството извън традиционните зали и го пренася в сърцето на града.

Акцент в програмата е невербалният огнен спектакъл „Изкушение“ – впечатляваща комбинация от пантомима, съвременен танц, куклено и цирково изкуство. Чрез движение, музика и жив огън, спектакълът провокира зрителите да открият собствените си вътрешни искри.

След всяко представление публиката ще има възможност да се включи в отворения уъркшоп „Магията на огъня“ – 60-минутно преживяване под професионално ръководство, което дава шанс на всеки да се докосне до основите на огненото и цирковото изкуство.

Площад Централен над ул. „Гладстон“

20:00 часа

Капана фест – Душата на квартала

Капана Фест никога не е създаван, за да следва всеки комерсиален и потребителски вкус. И не искаме да се превръща в такъв фестивал. Това е фестивал, създаден от хора за хора. Фестивал с душа и сърце. Място за свободни хора, истински приятелства, занаяти, авторска музика и каузи, които си заслужава да бъдат подкрепени.

Тази година решихме да направим нещо различно – разширяваме Капана Фест в два поредни уикенда. Ще изградим по-компактна и внимателно подбрана базарна зона, но ще предложим повече съдържание, смисъл и срещи, които остават.



Първият уикенд посвещаваме на занаятите, книгите и приятелството между събитията в Пловдив. Ще изградим малка и внимателно подбрана базарна зона в подкрепа на две приятелски събития – „Алея на книгата“ и Station Street Festival. Вярваме, че културните събития не трябва да се конкурират помежду си, а да си помагат. Когато работим заедно, печели градът, печелят участниците и най-вече печели публиката.

Очаквайте истински майстори, ръчно създадени продукти, книги, срещи и онова човешко усещане, заради което Капана Фест съществува вече толкова години.

Вторият уикенд е музика и каузи:

Петък, 9 октомври – Dig & Share Friday

Зад пулта:

18:00 – SKILL

18:30 – Boogie-O.N.E.

19:00 – Васил Кацаров

19:30 – Visitor Q

20:00 – Todd

20:30 – Fortinbrass

21:00 – B-Boy Emo

21:30 – Alphabet

22:00 – JIJO

22:30 – Angel Proto

23:00 – Stoyo

23:30 – ILKO

Събота, 10 октомври – „Ноти до небесата“ за Жорката

Музикалната програма:

18:00 ч. – „Патърдия“

18:45 ч. – Acoustic Co.

19:45 ч. – „Антистрес Терапия“

20:45 ч. – „НеЩо ЦвЕтНо“

21:45 ч. – „Таралеща“

Неделя, 11 октомври – Млади таланти с авторски почерк.

Музикалната програма:

19:00 ч. – Annamari Olah feat. Buny & Jay

20:00 ч. – Arika Adams

21:00 ч. – MONA & MONAvision Band

Мостът над улица Гладстон, площад Централен…

Още събития, подробности за програмата и места на провеждане ще откриете в пълния гид на Lost in Plovdiv – „Какво да правим в Пловдив (09.10–15.10)“.

Снимка: Dimitra Lefterova