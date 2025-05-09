Какво да правим в Пловдив (09.05–15.05)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

09 май

Берлин, Берлин

от Жералд Сиблерас и Патрик Одекоор

В пиесата “Берлин Берлин” през много смях се разказва мрачната история на комунистическия тоталитарен режим. Действието се развива в разделената немска столица през последните дни преди падането на Берлинската стена, а героите са агенти от тайните служби на държавния репресивен апарат, шпионин на чуждо разузнаване и млада любовна двойка, която иска да избяга на Запад, където да живее свободно.

Перипетиите са наистина смешни, макар ние, които сме живели в Източния блок, зад Желязната завеса, все още да страдаме от последиците на престъпната идеология, наложена с тежки репресии. Можем ли тогава да се смеем на това минало и минало ли е то?

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Дефиле Вино и гурме 2025

Откриването на фестивала е на 9 май (петък). По традиция от площада пред Община Пловдив в 13:00 ч., „Дионисиево шествие“ и ансамбъл „Тракия“ ще поведат всички винолюбители към началото на Стария град, където в 14:00 ч. Бог Дионис и официалните гости ще приветстват участниците и присъстващите гости. С музика и танци ще дадем старт на винените дегустации, които ще продължат три дни в Стария град на Пловдив:

На 9 май – от 14 до 19 часа

На 10 май – от 11 до 19 часа

На 11 май – от 11 до 18 часа

09.05 – 11.05.2025

„Портрети на крилати същества“ – Соня Петрова

Серията от „Портрети на крилати същества“ представя любовта на авторката към птиците , чрез не

толкова необичайния поглед на портрета. Изпълнен в типичните за нея живи, ярки цветове той е

търсене на живот. Умиротворението и любовта да наблюдаваш красивото в живата природа,

смелостта да сътвориш малки неща за някого случаен непознат, скъп приятел или просто така за

разкош, за живот, за емоция.

Ако още не сме ви спечелили да прекарате една приятна майска вечер с чаша вино в ръка пред

меланхоличния поглед на изкуството, то нека ви признаем авторката е подготвила малък

комплимент за публиката в чест на рожденият си ден.

Али Страшилова , фина и нежна личност , ще порадва сетивата ни с няколко изпълнения на

сериозният и уникален сам по себе си инструмент – акордеона!

Независимо пространство за изкуство – Galeriata / Галерията

18:00 часа

Вградената мома – Градска игра със загадки

В сърцето на Стария град на Пловдив се крие древна легенда за красива мома на име Албена, чиято сянка била зазидана в стената на възрожденска къща заради ревността на зъл момък. Според преданието, „Вградената мома“ броди из калдъръмените улички и търси начин да се освободи от проклятието. Само най-смелите и умни могат да ѝ помогнат, като решат 10 загадки, разпръснати из различни локации.

По пътя си ще преминете през емблематични места в Стария град, където ще срещнете нови предизвикателства. Всяка загадка ще ви разкрие част от историята на момата и ще ви приближи до премахването на магията.

Когато успешно завършите играта, в къща „Стамболян“ (локация 16 от програмата на фестивала) ще получите 4 жетона за дегустация от екипа на Вътрешен глас, които можете да използвате по време на Дефиле „Вино и гурме“ 2025, а най-добрите отбори ще получат специални винени награди.

09.05 – 11.05.2025

Международен турнир по художествена гимнастика

Състезателки от Израел, Чехия и 26 български клуба в различните възрасти и дисциплини ще се състезават. Турнирът ще бъде истинско спортно зрелище и спектакъл на грацията и красотата.

Спортна зала на ПУ „Паисий Хилендарски“

09.05 – 11.05.2025

Ромео & Жулиета на лед

Хореографът и треньор на националния отбор на България по фигурно пързаляне Ина Лутай ще представи за първи път новата постановка „Ромео и Жулиета на лед“ в България. Това е едно от най-амбициозните и въздействащи ледени шоу програми, създавани досега на Балканите. Потопете се в магията на класическата любовна история, разказана чрез изящни танци на лед и впечатляваща хореография!

Комплекс СИЛА

21:00 часа

LAZARVS |HU| & DEATH ROW YAMBOL LIVE AT BEEBOP

Lazarvs идват за втори път в Пловдив, като силно ви съветваме да не ги изпускате, защото тяхното звучене е прекрасният мрак, който, когато слушаме, ни предпазва от желанието да се позабавляваме с огнестрелни оръжия по улицата.

Това, както каза Богдан, в интервюто си пред Бийбоп е

“музика за почернени души и осветени от заваряване лица’.

Петък ще е и ви гарантираме, че ще е прекрасно.

Bee Bop Café

20:00 часа

Пиано и глас@Контрабас

Пианистът Димитър Горчаков и певецът Павел Терзийски ще представят авторски пиеси и джаз стандарти в двора на бар Контрабас в петък, 9 май.

Музиката, която създават двамата творци е преди всичко интимна, поглъщаща и оригинална.

Заповядайте при нас с любопитство и настроение за романтика и нови приятелства.

Бар Контрабас

21:00 часа

Хип-Хоп От НДК до Ню Йорк

От НДК до Ню Йорк

Хип-хоп от старите и новите ленти — вторият петък от поредицата Out on the Street.

Отново DJ пултът ще е на верандата, а до 23:00 партито е на паветата отпред — открито, сурово и живо.

Очаквай български тракове от подземията и от голямата сцена, както и ударни чуждестранни класики.

Петното на Роршах

20:00 часа

Sensual Bossa and Blues with Neven Petrova Quartet

Китаристът Александър Куманов и изключителната Невен Петрова – джаз певицата с ярко запомнящ се глас и интерпретации – ще ни представят едно от многообразието на стилистичните си превъплъщения с програмата:

“Sensual Bossa Nova & Blues”

В нея се сливат в грабваща амалгама:

елегантната красота на боса нова от Рио,

завладяващият суинг от средата на миналия век и

чувственото блус звучене.

Във формацията отново е Христо Минчев – контрабас, с когото записаха два албума и с когото най-много обичат да свирят – и в Пловдив, и по света .

А здравото пловдивско джаз присъствие е подсилено от Иван Мелин с неговия виртуозен тромбон.

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

10 май

Храбрият дървар

Съвременна приказка с неочакван, храбър герой

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Детайлинг и Тунинг Експо 2025

Изложение на авто и мото козметика, детайлинг и тунинг фирми и техните продукти и услуги: водещи компании от браншовете ще представят своите най-нови предложения за почистване, защита и грижа за автомобили и мотоциклети, както и техните модификации.

Демонстрации и обучения: посетителите ще могат да се запознаят с правилните техники за детайлинг и да получат ценни съвети от професионалисти от световната сцена- на световно ниво.

Авто/мото изложение: любителите на автомобилите и мотоциклетите ще могат да се насладят на изложба на класически и модерни возила.

Развлекателни програми: ще бъдат организирани конкурси, игри, томболи и други забавления за цялото семейство.

Зала Колодрума

10.05 – 11.05.2025

Духовни маршрути в Пловдив

Считан за един от най-старите градове в света, Пловдив е известен със своята древна история, архитектурно наследство и културно многообразие. В Пловдив могат да бъдат видени безброй исторически, археологически и културни забележителности, които са го превърнали в място, в което преплетени по уникален начин, си дават среща минало, настояще и бъдеще.

Маршрут: Римският Пловдив – късноантична сграда „Ирини“ и римски терми

Събота, 10 май от 10:00 часа

Сборен пункт: пред входа на късноантична сграда „Ирини“ в подлез „Археологически“

Водач: археолог Мая Мартинова-Кютова

ФАБРИКА ЗА СБЪДНАТИ МЕЧТИ – психотерапевтична работилница

Добре дошъл/лa на „Фабрика за сбъднати мечти“ – авторска еднодневна психотерапевтична работилница, която ще ти помогне:

Да се свържеш отново с мечтите си!

Да се освободиш от вътрешните си блокажи!

Да откриеш ресурсите и силните си страни!

Да разбереш какво наистина те спира да сбъднеш мечтите си!

Да създадеш конкретен и изпълним план за сбъдването им!

Да превърнеш мечтите си в реалност!

Във „Фабрика за сбъднати мечти“ ще получиш подкрепа, насоки, мотивация и реален план за действие. Ще осъзнаеш, че ТИ можеш да сбъднеш мечтите си и ще знаеш как да го постигнеш!

Nectar Creative Space

09:30 – 19:00 часа

BBQ Masters @ Plovdiv STAGE PARK

BBQ Masters те очаква в подножието на Младежки хълм на 10 и 11 май с много жар, невъобразимо вкусна храна и високи градуси

Plovdiv Stage Park

10.05 – 11.05.2025

Младежки литературен клуб

Следващата среща на Младежки литературен клуб „Калиопа“ ще бъде посветена на класическия политически роман „Фермата на животните“ от Джордж Оруел. Събитието ще се проведе на 10 май (събота) от 14:00 до 16:00 ч. в зала „Библиотека“ на Младежки център Пловдив. В рамките на срещата ще разгледаме символиката, темите и актуалността на произведението, като акцентът ще бъде поставен върху въпросите за властта, манипулацията и социалната справедливост. Участниците ще имат възможност да преминат през книгата чрез неформални дейности, ще споделят впечатления и интерпретации.

Младежки център Пловдив

14:00 часа

Научи се да плетеш пчелички и чанти в Пловдив

Пловдивчани, за първи път в Пловдив – не пропускайте най-неповторимото събитие по плетене!

Ние от Cozy Nosy сме единствените по рода си работилници в България, където за три часа не просто научаваш основите на плетенето, а създаваш истинско завършено произведение – своя първа играчка или красива чанта, и си тръгваш с нея в ръце, усмивка на лице и сърце, пълно с вдъхновение.

През последните две години, всяка събота и неделя провеждаме нашите работилници по плетене за начинаещи в София. Благодарни сме, че толкова много от вас изявихте желание да ви гостуваме в Пловдив!

И сега за първи път сме тук при вас! И то не къде да е, а в най-творческата част на града – Капана

“Изплети си пчеличка” – плетене за начинаещи

Малка топка прежда. Една професионална кука. Мъничко настроение. И изведнъж – от ръцете ти оживява първата ти играчка, която те поглежда с вълнуващи малки очички!

Ще се удивиш колко магия се крие в простите движения на куката и колко радост носи завършеният резултат.

Работим в малки групи, за да можем да сме до теб през всяка стъпка – нашите опитни занаятчии ще ти покажат как лесно и с удоволствие да изплетеш своята пчеличка от началото до края само за 3 часа

Котка и Мишка LOCAL

14:00 – 17:00 часа

Берлин, Берлин

от Жералд Сиблерас и Патрик Одекоор

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Коса: Създаването

„Коса: Създаването“ отвежда публиката в сърцето на творческия процес преди премиерата на легендарния мюзикъл „Коса“ на Античен театър това лято. Преживейте едно различно събитие, където изкуството среща публиката още преди премиерата!

„Коса: Създаването“ няма да е просто репетиция – концерт, а уникален поглед зад кулисите! Публиката ще има възможност да съпреживее процесът на създаване на спектакъла от постановъчния екип – Веселка Кунчева (режисьор), Явор Кунчев (хореограф), Мариета Голомехова (сценография и костюми), ще разбере повече за посланията и режисьорските решения и ще чуе някои от най-големите хитове на „Коса“.

С участието на: Никеца, Цвети Пеняшки, Елена Сиракова, Едит Унджиян, Майкъл Флеминг, Йоан Попов, Гергана Цакова, Калина Костова, Гергина Пейкова, Габриела Стамова, Елин Стоянова, Михаела Гончева и Тодор Борисов.

Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив с диригент Константин Добройков

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

heptagram & Tickle the Sage live – Plovdiv – Bee Bop Cafe – 10.05

След космическото пътешествие Sonic Odyssey и интимното потапяне в Psychedelic Soiree, българските психеделични банди heptagram и Tickle the Sage се събират отново за нова глава: Botanical Visions, която този път включва и Пловдив и по-специално Bee Bop Café.

Този път пътешествието води към мистичната градина на ритъма и резонанса, в която посетителите ще могат да се насладят на един звуков мираж от психеделичен рок с амбиент текстури и хипнотични груувове.

Звукът ще се превърне в аромат. Ритъмът ще се превърне в корен.

Bee Bop Café

20:00 часа

DIANA KRALL night by Adriana Benova Quintet

Вечер с музиката на Diana Krall, представена от Адриана Бенова квинтет

Адриана Бенова – вокал

Калин Жечев – пиано

Ясен Василев – китара

Димитър Шанов – контрабас

Атанас Попов – барабани

Кадифен тембър, топлина, много суинг и щипка блус – контраалтовият глас на Адриана ще прозвучи в най-емблематичните песни от репертоара на канадската джаз-дива Даяна Крол. В уюта на Jazz Club “В Джаза” ще се насладим на класически джазови пиеси като They can’t take that away from me и Cry me a river, през знаковите интерпретации на песни като Just the way you are и California Dreamin’, до Abandoned Masquerade (композирана от Даяна Крол в съавторство с Елвис Костело).

В допълнение, Адриана ще представи и няколко собствени композиции, които кореспондират с музикалната стилистика на вечерта.

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

Cue To Dance

На 10-ти и 11-ти май началната точка за танци, хубава музика и стахотно пролетно настроение ще бъде улица “Абаджийска” в Капана, Пловдив. Легендарният клуб Bally, лейбълът Urge To Dance, специалистите по качествен звук, впечатляващо осветление и декорация от Cue Rentall и диджеите от World Up обединяват сили за първия по рода си двудневен мини-фестивал на открито: Cue To Dance.

Line up Saturday:

Thodoris Triantafillou (Secret Fusion, Urge To Dance / Greece)

TWIINS (Urge To Dance / Greece)

Krembo & Peril (Urge To Dance)

After-party at Bally Club:

Special Guest : Bouzidi (Borders of Light / Urge To Dance / Tunisia)

Line up Sunday:

Dimo BG (World Up)

Milen DJ (World Up)

ALX.CUE (Location Cue)

Emo Riv

11 май

Житената питка

Ще видите историята точно такава, каквато сте чували, чели или разказвали.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Научи се да плетеш пчелички и чанти в Пловдив

Пловдивчани, за първи път в Пловдив – не пропускайте най-неповторимото събитие по плетене!

Ние от Cozy Nosy сме единствените по рода си работилници в България, където за три часа не просто научаваш основите на плетенето, а създаваш истинско завършено произведение – своя първа играчка или красива чанта, и си тръгваш с нея в ръце, усмивка на лице и сърце, пълно с вдъхновение.

През последните две години, всяка събота и неделя провеждаме нашите работилници по плетене за начинаещи в София. Благодарни сме, че толкова много от вас изявихте желание да ви гостуваме в Пловдив!

И сега за първи път сме тук при вас! И то не къде да е, а в най-творческата част на града – Капана

“Летни чанти с пръсти” – медитативно творене

Тук захвърляме куките и плетем единствено с ръцете си!

Тази техника е медитативна – няма нужда от броене на бримки, няма стрес – само прежда, свобода и чиста творческа енергия, която преминава през ръцете ти.

Ще потънем в артистична атмосфера, ще създаваме красиви летни чанти в цветове и форми по твой избор, ще се смеем, ще обменяме идеи и ще споделим моменти на радост и релакс – всичко това в компанията на чаша хубаво вино.

Котка и Мишка LOCAL

14:00 – 17:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния пътеводител под тепетата Lost in Plovdiv.