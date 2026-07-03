Какво да правим в Пловдив (03.07– 09.07)

03 юли

Уикенд в Пловдив и Винени нощи във Филипополис

Присъединете се към едно от най-атрактивните летни събития в Пловдив!

От 3 до 5 юли 2026 г. градът под тепетата ще бъде вашата сцена за туристически преживявания, винени дегустации, културни разходки и специални оферти.

„Уикенд в Пловдив“ предлага на гостите над 30 атрактивни оферти и отстъпки за хотелско настаняване, ресторанти, туристически забележителности и активности за свободното време.

„Винени нощи във Филипополис“ представя селектирани български вина и възможност за дегустации сред атмосферата на археологическите комплекси на Пловдив.

За да се възползвате от всички оферти и вино дегустации, посетителите могат да си осигурят фестивална гривна „Уикенд в Пловдив“ с допълнителни привилегии.

Планирайте своя летен уикенд в Пловдив – културна, гастрономична и винена дестинация с европейски характер.

Повече информация за събитието: facebook и weekendplovdiv

Различни локации

03.07 – 05.07.2026

Ташев/Льолев/Турийски/Минчев/Господинов@Контрабас

Първият петък на жаркия юли ще докара в бара на стръмната улица петима жарки господа, които ще посвирят най-хубавото от джаз стандартите, но по нестандартен начин, както винаги.

Мартин Ташев – тромпет

Димитър Льолев – саксофон

Мирослав Турийски – пиано

Христо Минчев – бас

Начо Господинов – ударни

Студени питиета, както винаги + бира и вечеря, ви очакват също така.

В Стария град, на двора.

Бар Контрабас

21:00 часа

ANDREY GICHEV TRIO

“Андрей Гичев трио” е състав, който вече втора година изнася концерти на българската джаз сцена. Младите музиканти се събират с една общо цел- да музицират заедно, стремейки се към традицията в джаза. Освен всичко, те изпълняват и авторска музика.

Андрей Гичев – пиано

Самуил Даскалов – контрабас

Калоян Праматаров- барабани

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

За първи път в Пловдив – магията на 7-струнната китара с Вадим Колпаков

Kremona Concert Series 2026

Кремона представя Вадим Колпаков и Виктор Салай в Пловдив

Kremona има удоволствието да ви покани на една специална музикална вечер с участието на световноизвестния виртуоз на 7-струнната китара Вадим Колпаков и неговия ученик Виктор Салай.

Потопете се в магията на ромската китарна традиция – музика, която съчетава виртуозност, страст и свобода, преплитайки влияния от джаз, фламенко, латино и съвременна световна музика.

Участници:

Вадим Колпаков

Световно признат виртуоз на 7-струнната китара. Роден в Русия и живеещ в САЩ, Вадим е познат на международната публика като част от световното турне Sticky & Sweet на Madonna и като един от най-ярките представители на ромската китарна традиция.

Виктор Салай

Талантлив китарист от Украйна, днес живеещ и творящ в Германия. Ученик и сценичен партньор на Вадим Колпаков.

Bee Bop Café

20:30 часа

Dreams & Beats Сън в Лятна Нощ denitza B2B Fun Fukt

Да помечтаем и потанцуваме заедно.

denitza и Fun Fukt ще се постараят със специална селекция, подходяща за неповторимата атмосфера на любимото лятно място в Пловдив.

Mалките конюшни

19:00 часа

04 юли

Филмови нощи във Филипополис

Традиционният летен кинофестивал Филмови нощи във Филипополис се завръща тази година с богата програма за всички кинофенове. 28-ото издание на фестивала ще се проведе на традиционното си място – лятно кино „Орфей“ с прожекции всяка вечер от 21:15 часа. В програмата са включени най-горещите и най-нови летни заглавия, световни филмови класики, кино за пътешественици и селекция екстремни и планинарски филми BANFF.

Специално място в програмата е отделено за селекция Световни филмови класики с три легендарни заглавия. На 8 юли, сряда, ще може да гледаме култовият „Криминале“ на Куентин Тарантино. Неповторимият екшън с Брус Уилис, Ума Търман, Джон Траволта и още куп звезди продължава да бъде киностандарт и един от най-заслужилите носители на „Оскар“ за най-добър сценарий и „Златна палма“ от фестивала в Кан, получени през 1995 година.

На 13 юли в програмата е включен „Черният рицар“ – филм от вселената на „Батман“. Смятан за един от най-великите филми не само в поредицата „Батман“, а и изобщо за супергерои, филмът от 2008 година е едно от култовите заглавия, събрал заедно на големия екран Крисчън Бейл, Майкъл Кейн и Хийт Леджър – неговият, може би, най-успешен, но и последен филм в кариерата. Прожекцията на „Черният рицар“ на лятното кино е и своеобразно подгряване за творчеството на Кристофър Нолан, чиято нова версия на „Одисея“ също ще можем да гледаме в рамките на Филмовите нощи.

Третият филм от поредицата Световни филмови класики е „Гепи“. Гангстерската комедия с Бенисио дел Торо, Брад Пит и една от първите роли на Джейсън Стейтъм е един от най-успешните филми на Гай Ричи, утвърдил името му като неповторим майстор на жанра. Прожекцията е на 22 юли.

В рамките на фестивала са предвидени и две вечери с филми за любителите на пътешествията и екстремните спортове. На 16 юли по традиция на Филмовите нощи ще гостува селекция от най-добрите заглавия от BANFF Film Festival. Вечерта с късометражни заглавия за екстремни спортове, планинарство и пътешествия ни запознават с най-доброто от култовия за планинарите фестивал в канадския курорт.

На 21 юли пък можем да гледаме два филма от програмата „Кино за пътешественици“. Във филмите „Покажи ми Рио“ и „Покажи ми Лисабон“ ще видим два от най-красивите градове на Бразилия и Португалия през очите на местните хора, като ще се срещнем с автентичната атмосфера на тези градове.

Лятно кино Орфей

04.07 – 24.07.2026

Opera Open 2026: Набуко – Верди / Nabucco – Verdi

постановка на Опера Краков

Диригент – Григор Паликаров

Режисьор – Мария Сартова

Сценография и видео дизайн – Дамян Стирна

Костюми – Анна Хадай

Хореография – Якуб Левандовски

Светлинен дизайн – Богумил Палевич

Видеодизайн – Елиаш Стирна

Диригент на хора – Андрей Коженьовски

Концертмайстор – Марта Бонева

Действащи лица и изпълнители

Набуко – Кирил Манолов

Абигeил – Таня Иванова

Измаел – Томаш Кук

Захария – Ивайло Джуров

Фенена – Зузана Клеманска

Абдало – Ярослав Белецки

Анна – Карин Виктор-Калуцка

Върховен жрец – Себастиан Маршалович

Хор и Оркестър на Опера Пловдив

Хор и Оркестър на Опера Краков

Античен театър

21:00 часа

Brothers in Jazz\\Hammond Organ Trio

Хамънд органът е електромеханичен инструмент, който звукоизвлича, чрез метални колела (tonewheel), които се въртят пред магнитни сензори. След успешното си турне с италианския органист Pietro Caroleo, Вилизар Гичев и Теодор Тошков решават да продължат формата с младият и талантлив пианист Андрей Гичев.

Музикантите ще ви представят любими стандарти, музика от Jimmy Smith, Wes Montgomery и други емблематични пиеси за формата хамънд орган трио, както и авторски композиции.

Вилизар Гичев – китара

Андрей Гичев – орган

Теодор Тошков – барабани

Джаз клуб В Джаза

20:30 часа

BOBBY ILIEV at Bally Club

На 4 юли зад пулта застава Bobby Iliev с внимателно подбрана селекция и звук, който ще държи дансинга в движение до късно.

Bally Club

21:00 часа

Murray Richardson (Rebel Waltz)

Това лято отново ни гостува шотландският продуцент и DJ Murray Richardson. След Cubo & Barbossa той пристига в Пловдив със специална клубна селекция за ценители.

Murray Richardson ври и кипи в house звука още от края на 80-те години, а досега е пускал музика на шест континента. Той обикаля света със своята клубна вечер Rebel Waltz, превърнала се в неразделна част от британската deep house сцена.

Клуб Фарго

21:00 часа

The Great Value / Vol. 75 – 04.07

Времето на разтопените по паважа подметки безмилостно настъпва, а вие не му се давайте – полейте се със студена бира, охладете гърлата с ледени питиета, проветрете главите с жица. Събота е вашият ден, а ако се отдадете на ритуала, ще ви държи до следващата седмица…

Там или стопена гума!

Рок бар Даунлоуд

22:30 часа

05 юли

Синята градина – фотография без камера

Лекция и творческо ателие със Стефан Каменов

По време на това ателие ще се запознаем с цианотипията – един от най-ранните фотографски процеси, при който светлината, светлочувствителната емулсия и обикновени предмети се превръщат в отпечатъци.

Освен историята и основните принципи на техниката, Стефан Каменов ще покаже как чрез експеримент и творчески подход характерният син цвят на цианотипията може да бъде трансформиран в различни, неочаквани тонове.

Участниците ще имат възможност сами да създадат фотограми, използвайки растения, пера, текстил, прозрачни предмети и други естествени форми. Това е процес, който съчетава фотография, изследване и творчество и оставя много място за лична интерпретация.

Ателието е подходящо както за хора с интерес към фотографията и визуалните изкуства, така и за всеки, който обича да експериментира и да създава с ръцете си.

Двора Галерията

11:00 часа

Работилница Цианотипия за малки и големи

Открийте магията на синьото! В тази творческа работилница ще се потопим в старинната фотографска техника цианотипия, чрез която с помощта на светлина и въображение създаваме красиви изображения в наситени сини тонове.

Ще експериментираме с растения, предмети, силуети и различни материали, за да отпечатаме уникални композиции върху хартия. Цианотипията е забавна, вдъхновяваща и изненадваща среща между изкуство и светлина.

Подходяща както за деца, така и за възрастни, работилницата е пространство за творчество, игра и вдъхновение. Не са необходими предварителни умения, само желание да експериментирате и да се забавлявате.

Какво ви очаква:

Запознаване с техниката „цианотипия“

Работа със светлочувствителни материали

Творчески експерименти с форми и композиции

Приятна и вдъхновяваща атмосфера

Създаване на авторски отпечатъци, които да отнесете у дома

В причудливия свят на цианотипията ще ви потопи талантливата Антония Маринова – Crazy – художник, фотограф и педагог с богат опит, широка усмивка и неизчерпаем творчески заряд!

Заповядайте да рисуваме със светлина!

Ресторант-сцена-бар Театъра

11:00 часа

Премиера на Скопски мерак

Летният брой на Нула32 е посветен на съвременните културни отношения между България и Северна Македония в контекста на предстоящото домакинство на Скопие като Европейска столица на културата през 2028 г.

Централният материал в броя е едноименният дългоформатен репортаж на Панайот Стефанов. Авторът пътува до Скопие, за да потърси мостовете в ежедневните битки, разочарования, надежди и вдъхновения на хората, които променят творческия климат край Вардар. Фокусиран върху настоящето, но все пак измъчван от въпроса можем ли да говорим за бъдещето, преди да сме постигнали съгласие за миналото, Стефанов слуша събеседниците си внимателно, а в паузите между думите им опитва да чуе какво лежи на дъното на обществено-политическия разлом между двете държави.

В премиерата на броя ще участват Панайот Стефанов, автор на репортажа „Скопски мерак“, и Огнян Янков, а модератор на срещата ще бъде журналистът Теодор Караколев.

Новият брой на списанието ще бъде достъпно на място по време на събитието и ще се разпространява безплатно за всички посетители до изчерпване на количествата.

Politico Speakeasy

12:00 часа

OPERA OPEN 2026: БОНА СФОРЦА – Краузе

Гостуващ спектакъл на Опера Краков

“Бона Сфорца” е нова съвременна опера в две действия, посветена на Бона Сфорца — кралица на Полша и велика херцогиня на Литва. Операта разгръща три различни лица и етапа от живота на кралицата, представени от три солистки на три езика — полски, италиански и латински.

OPERA OPEN 2026: Оперите „НАБУКО“ – Верди и „БОНА СФОРЦА“ – Краузе с ЕДИН БИЛЕТ!

Зрителите на „НАБУКО“ на Античен театър получават музикален БОНУС – покана за гостуващия спектакъл „БОНА СФОРЦА“ на Опера Краков Opera Krakowska. При интерес може да получите Вашата покана само от касата на Опера Пловдив или лятна каса Opera Open срещу закупен билет за „Набуко“!

Диригент – Пьотр Сулковски

Режисьор – Михал Знаниецки

Художник сценограф – Луиджи Сколио

Художник костюми – Малгожата Слоньовска

Хореограф – Инга Пилховска

Мултимедия и проекции – Каролина Ячевич

Светлинен дизайн – Давид Кароляк

Хормайстори – Андрей Коженьовски, Йоанна Вуйтович

Солисти, Хор, Балет и Оркестър на Опера Краков

Дом на културата Борис Христов

12:00 часа

Камерна сцена Пловдив 2026: Виктория Кирилова – Roots & Skies

Зад гърба на Виктория Кирилова застава международен квартет от забележителни инструменталисти. Заедно те изграждат мост между средиземноморските традиции, дигиталната електроника, българския корен и отвореното пространство на свободната импровизация. На сцената в Пловдив ще излязат: Виктория Кирилова – контрабас, композиции, Оскар Антоли – кларинет и баскларинет, Димитър Горчаков – пиано и Борислав Петров – барабани.

Музиката в Roots & Skies е изящен и дързък синтез между съвременен джаз, изтънчена камерна чувствителност и хипнотизиращите неравноделни ритми на българския фолклор. Начело на проекта застава Виктория Кирилова – талантлив визионер, номиниран за престижната Австрийска джаз награда. Заедно със своята международна формация, тя успява да преосмисли традиционните балкански корени, превръщайки ги в жива, динамична сила в контекста на модерното европейско звучене.

Концертната програма обещава да преведе публиката през красивите контрасти на локалното и глобалното, свързвайки Изтока и Запада. Всяка пиеса в репертоара разказва история, пропита с магически реализъм – от мистични нощни пътувания с влак до екзотични градове и ярки, кинематографични звукови пейзажи.

Сцена Малките конюшни

20:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv