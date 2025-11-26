Какво да правим с жълтите стотинки преди въвеждането на еврото?

Къде в Пловдив може да предадете събраните в касичките през годините монети?

Жълтите стотинки в България: над 800 000 лева за 18 години благотворителност

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото в България много хора се питат какво да правят със събираните с години монети от по 1, 2 и 5 стотинки. Въпреки че тези монети ще имат преходен период, в който все още ще могат да бъдат използвани и обменяни, за повечето хора това би означавало сортиране, опаковане, носене до банки или гише – процес, който често е свързан с излишно време и неудобства.

Един от най-смислените варианти е събраните монети да бъдат дарени в инициативата „Жълти стотинки“ – национална благотворителна кампания, която от години събира средства в подкрепа на детски отделения в болници в страната.

Даряването има няколко предимства:

Не е необходимо сортиране или опаковане – пунктовете приемат монетите в какъвто вид са събрани.

– пунктовете приемат монетите в какъвто вид са събрани. Не губим време в банки или институции.

или институции. Жълтите стотинки придобиват смисъл, като помагат на кауза, вместо да стоят неизползвани в касички, буркани или чекмеджета.

Вместо да се превърнат в ненужни метални отпадъци или в допълнителен ангажимент, монетите могат да бъдат използвани за добро дело.

С малко жест – но от много хора – може да бъде направена значима разлика.

От началото на кампанията „Жълти стотинки“ преди 18 години до днес са събрани 802 791,83 лева, които са помогнали на 22 болнични отделения в 19 града в България.

Ето няколко пункта на кампанията Жълти стотинки в Пловдив, където можете да предадете събраните монети:

Буркани за кампанията има и в Съдебната палата в Пловдив, веднага след входовете до охраната.

Също така в сградата на Народна библиотека „Иван Вазов“ и в няколко пловдивски училища.

От местния офис обявиха и предстоящата кампания в един от моловете в града идния месец.