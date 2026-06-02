Какво да гледаме в Пловдив през юни 2026-а ? Лятото започва с опера, концерти, танци и спектакли под звездите

Юни пристигна с много тържества за децата под тепетата и продължава с обещание за дълги вечери, аромат на липи и един град, който сякаш живее на сцена. Пловдив посреща лятото с календар, изпълнен до краен предел – от световни танцови спектакли и театрални премиери до големи концерти и грандиозното начало на Opera Open на Античния театър.

Ако се чудите какво да гледате през следващите седмици, пригответе си бележник. Изборът няма да е лесен.

Танцът превзема града

Началото на месеца е запазено за One Dance Festival – едно от най-значимите събития за съвременен танц в Европа. До 7 юни сцената на Дома на културата „Борис Христов“ ще посрещне международни продукции като „Неустоима революция“, „Това е краят на забавната фаза“ и „POV / Гледна точка“.

Снимка: One Dance Festival

Фестивалът излиза и извън залите с програмата One Dance City. На площад „Стефан Стамболов“ и до Часовника пловдивчани ще могат да гледат безплатни спектакли и дори да се включат в танцови уроци на открито.

Не пропускайте и новата водна атракция на Пловдив – Шоуто „Disney: Лято на историите“ ще продължи всяка събота до края на юли от 21:30 часа, на Пеещите фонтани.

Месец за театралните почитатели

Драматичният театър е подготвил истински маратон от представления. В афиша са „Записки по българските въстания“, „Берлин, Берлин“, „Бариерата“, „Капан за самотен мъж“, „Коприна“, „Елизабет или кралицата девственица“ и още много заглавия.

Билети на касата на театъра. Билети онлайн на: https://dtp.bg/show/zapiski-po-bulgarskite-vuztaniq

01.06. – 30.06. | Програма на Драматичния театър – Пловдив

• 1 юни, 19:00 ч. – Отблизо

• 4 юни, 19:00 ч. – Записки по българските въстания

• 5 юни, 19:00 ч. – Дреднаути. Пиеса за женска публика.

• 5 юни, 19:00 ч. – Записки по българските въстания

• 8 юни, 19:00 ч. – Цигуларката на Бога

• 11 юни, 19:00 ч. – Догодина по същото време

• 12 юни, 19:00 ч. – Берлин, Берлин

• 13 юни, 19:00 ч. – Бариерата

• 15 юни, 19:00 ч. – С най-голямо уважение

• 15 юни, 19:00 ч. – Венецианска загадка

• 16 юни, 19:00 ч. – Мартин, Данчо и майка им

• 16 юни, 19:00 ч. – Дебелянов и ангелите

• 17 юни, 19:00 ч. – Капан за самотен мъж

• 18 юни, 19:00 ч. – Укротяване на опърничавата

• 19 юни, 19:00 ч. – Дреднаути. Пиеса за женска публика.

• 22 юни, 19:00 ч. – Коприна

• 23 юни, 19:00 ч. – Влюбеният дирижабъл

• 25 юни, 19:00 ч. – Цигуларката на Бога

• 26 юни, 19:00 ч. – 100 години Георги Парцалев

• 27 юни, 19:00 ч. – Елизабет или кралицата девственица

• 29 юни, 19:00 ч. – Венецианска загадка

• 29 юни, 19:00 ч. – Едип и пророците

• 30 юни, 20:30 ч. – Камен Донев 55 – За всеобщата просвета

Паралелно с това Международният фестивал за театър и съвременен танц „Черната кутия“ отново ще събере артисти от различни държави между 2 и 12 юни на различни сцени в града.

Любителите на летните представления под открито небе също имат богат избор. Лятно кино „Орфей“ предлага комедии, драматични постановки и авторски спектакли почти през целия месец.

Концерти за всеки вкус

Музикалният календар е впечатляващ. Още на 3 юни Античният театър посреща Ishtar and The Gypsies по повод 30 години на сцената.

Ищар празнува 30 години музика с концерт в Пловдив

Следват поредица от големи концерти: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър на Младежкия хълм, Мария Илиева, Любо Киров с турнето „Футурофония“, Дует Ритон, Орлин Павлов, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.

Особено любопитно звучи „Наследството на Dire Straits“ на 15 юни, както и концертът на Иво Димчев, който традиционно обещава нестандартно преживяване.

Opera Open отново превръща Античния театър в магическа сцена

Голямото културно събитие на лятото започва на 23 юни. Opera Open 2026 ще продължи чак до септември, но стартът му е достатъчна причина за вълнение.

Откриването е с връчването на Тракийските награди за класическа музика на световното сопрано Соня Йончева. Само два дни по-късно пловдивската публика ще може да гледа монументалната „Кармина Бурана“ на Карл Орф.

Соня Йончева пее по стихове на Вазов за старта на Opera Open 2026

В програмата през следващите месеци са още „Набуко“, „Аида“, „Травиата“, „Кармен“, „Лебедово езеро“, рок мюзикълът „Исус Христос Суперзвезда“ и специалният рок-симфоничен концерт с музика на Queen.



23.06. – 09.09. | Opera Open 2026 | Античен театър

• 23 юни, 21:00 ч. – Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева

• 25 юни, 21:00 ч. – Кармина Бурана, Карл Орф

• 4 юли, 21:00 ч. – Набуко, Верди

• 8 юли, 21:00 ч. – Васко Василев: Пътешествието, мултимедиен спектакъл

• 11 юли, 21:00 ч. – Семирамида, Росини

• 14 юли, 21:00 ч. – Семейство Адамс, мюзикъл от Брикман и Елис

• 18 юли, 21:00 ч. – Травиата, Верди

• 21 юли, 21:00 ч. – Коса, мюзикъл от Рагни и Радо, Макдермот

• 25 юли, 21:00 ч. – Аида, Верди

• 22 август, 21:00 ч. – Исус Христос Суперзвезда, рок мюзикъл от Уебър и Райс

• 24 август, 21:00 ч. – Една нощ в операта, рок-симфоничен концерт с музика на Queen

• 28 август, 21:00 ч. – Кармен, Бизе

• 4 септември, 21:00 ч. – Лебедово езеро, Чайковски

• 9 септември, 21:00 ч. – Кармина Бурана, Карл Орф

Фолклор, история и култура

Юни предлага и редица събития, свързани с българските традиции. Сред тях са спектакълът „Пътят към Тракия“, продукцията на ансамбъл „Българе“ „Непознатите българи“ и финалният концерт „Топ 10 Български танцов фолклор“.

От 12 до 14 юни фестивалът „Пловдив – древен и вечен“ ще превърне парк „Лаута“ и Римския стадион в сцена за история, етнология, култура и изкуство.

Изложби и срещи с миналото

През целия месец продължават няколко интересни изложби. Регионалният археологически музей представя „Жената през хилядолетията“, а в Стария град продължава инициативата „Занаятчийско училище – Пловдив 2026“, която дава възможност на посетителите да се докоснат до традиционни занаяти.

И за спортните фенове

Пловдив ще бъде домакин и на Световната купа по гребане между 12 и 14 юни на Гребната база. В програмата влизат още международен турнир по карате, състезания по борба и „Тепе Джамборе“ – атрактивен маратон, който съчетава спорт, култура и забавление.

Един месец няма да стигне

Юни в Пловдив е от онези месеци, в които човек трудно успява да избере само едно събитие. Античният театър, Младежкият хълм, Летният театър, „Орфей“, Старият град и културните пространства на града се превръщат в една голяма сцена. А хубавото е, че лятото тепърва започва.

Ето и списък с още събития по дати:

25.03. – 12.07. | Жената през хилядолетията, изложба | Регионален археологически музей

18.04. – 04.07. | Занаятчийско училище – Пловдив 2026 | Улица на занаятите в Стария град (ул. „Стръмна” № 1, 2 и 3)

05.05. – 03.06. | Цветове, изложба | Изложбена зала 2019

12.05. – 14.06. | XVII Международен фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ – пролетно издание

• 1 юни, 18:30 ч. – XIV голям детски концерт „We Are The Champions“

• 3 юни, 18:30 ч. – Цикъл прочути камеристи, камерен концерт

• 14 юни, 18:30 ч. – I Could Have Danced All Night, концерт от мюзикъли

15.05. – 04.06. | Фото Академика 2026, изложба | Зали за временни експозиции към ГХГ- Пловдив

18.05. – 15.06. | Международен фестивал на камерната музика – Пловдив 2026

• 2 юни, 19:30 ч. – Музикалното бъдеще на Пловдив, концерт

• 4 юни, 19:30 ч. – Академичен камерен оркестър, концерт

• 11 юни, 19:30 ч. – Вокален концерт

• 13 юни, 19:30 ч. – Нова българска музика, концерт

• 15 юни, 19:30 ч. – Райнхард Вийзер и Мария Принц, камерен концерт

29.05. – 07.06. | One Dance Festival 2026 | Дом на културата „Борис Христов“

• 5 юни, 19:30 ч. – Неустоима революция

• 6 юни, 20:30 ч. – Това е краят на забавната фаза

• 7 юни, 18:00 ч. – POV / Гледна точка

28.05. – 06.06. | One Dance City: Танцови уроци и спектакли на открито | Различни локации

• 4 юни, площад „Стефан Стамболов“

19:00–19:20 ч. – Спектакъл „Irresistible Party“ (Айелен Паролин)

19:25–19:45 ч. – Танцов урок

• 6 юни, Централна поща (до Часовника)

21:30 – Спектакъл „Ridges“ (Емира Горо)

02.06. – 12.06. | Черната кутия, международен фестивал за театър и съвременен танц | Различни локации

03.06. | 20:00 | Ishtar and The Gypsies – 30 години на сцената, концерт | Античен театър

03.06. | 19:00 | Железният светилник, театрална постановка | Дом на културата „Борис Христов“

03.06. – 06.06. | Хемус 2026, международно изложение за отбранителна техника и услуги | Международен панаир – Пловдив

03.06. | 19:00 | Любовна магия, концерт | Епископската базилика на Филипопол

04.06. | 20:00 | Dassin meets Cutugno – Julian Dassin perform family hits, концерт | Летен театър

04.06. | 20:00 | Пътят към Тракия, фолклорен танцов спектакъл | Античен театър

04.06. – 29.08. | Лято в Стария град, фестивал | Различни локации

05.06. | 21:00 | Изкушение – огнен спектакъл | Мемориален комплекс „Братската могила“, парк „Отдих и култура“, район Западен

06.06. | 16:00 | No Rules, музикален фестивал | Колодрум Пловдив

06.06. | 20:00 | Камерна сцена Пловдив 2026: Нтинос Манос Квинтет, концерт | Първо студио на Радио Пловдив

06.06. | 20:00 | Бъдеще време, концерт на Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър | Младежки хълм

07.06. | 20:00 | Мъже под чехъл, театрална постановка | Античен театър

07.06. | 20:30 | Причини да бъдеш щастлив, театрална постановка | Лятна кино „Орфей“

09.06. | 21:00 | Непознатите българи, спектакъл на НФА „Българе“| Античен театър

10.06. | 20:00 | Една вечер с Иво Димчев, концерт | Античен театър

10.06. | 19:00 | Пеперуди в стомаха, театрална постановка | Дом на културата „Борис Христов“

12.06. | 19:00 | Домът на нашите мечти, театрална постановка | Дом на културата „Борис Христов“

12.06. – 14.06. | Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство, фестивал | Парк Лаута и Римски стадион

13.06. | 20:00 | Мария Илиева, концерт | Младежки хълм

14.06. | 21:00 | Топ 10 Български танцов фолклор, финален концерт-спектакъл | Античен театър

14.06. | 20:00 | Bebe Live, концерт | Летен театър

14.06. | 19:00 | Отворена брачна двойка, театрална постановка | Дом на културата „Борис Христов“

15.06. | 20:00 | Наследството на Dire Straits, концерт | Античен театър

16.06. | 20:30 | Без гаранция!, театрална постановка | Лятна кино „Орфей“

17.06. | 20:30 | Турандот – Национална Опера на Китай | Античен театър

18.06. | 21:00 | Отчаяни съпрузи, театрална постановка | Лятна кино „Орфей“

18.06. | 21:00 | Дует Ритон – турне 2026 | Летен театър

18.06. | 21:00 | Любо Киров – Футурофония, турне 2026 | Античен театър

19.06. – 21.06. | S’cool Rock Fest 2026 | Стейдж Парк

20.06. | 19:30 | С любов от Орлин Павлов – Пролетен концерт в Пловдив | Дом на културата „Борис Христов“

21.06. | 20:00 | BG Мариус – моноспектакъл на Мариус Куркински | Античен театър

23.06. | 21:00 | Двама чисто голи мъже, театрална постановка | Лятна кино „Орфей“

25.06. | 21:00 | Лисицата и Котараците – Песни По Велики Романи, концерт | Летен театър

25.06. | 21:00 | Комедията Изненадаа, театрална постановка | Лятна кино „Орфей“

26.06. | 20:30 | Българската литература накратко, театрална постановка | Лятна кино „Орфей“

27.06. | 20:00 | Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, концерт | Младежки хълм

27.06. | 21:00 | Murmuration, танцов спектакъл | Античен театър

28.06. | 21:00 | Murmuration, танцов спектакъл | Античен театър

29.06. | 21:00 | 100 години Локомотив Пловдив, тържествен концерт спектакъл | Античен театър

30.06. | 20:30 | Голям праз – Среща на поколенията, комедийно шоу | Летен театър

30.06. | 20:30 | Камен Донев 55 – За всеобщата просвета, авторски спектакъл | Античен театър

30.06. | 20:00 | Животът на Едит Пиаф, биографичен спектакъл | Лятна кино „Орфей“

СПОРТ

12.06. – 14.06. | Световно първенство по гребане 2026 – Световна купа II | Гребна база

13.06. | 12:00 | JKS Международен Шотокан Караде-До турнир | Зала С.И.Л.А.

13.06. | 18:00 | Тепе Джамборе – маратон по спорт, култура и забавление | Старт и финал – Летен театър „Бунарджика“

20.06. | 10:00 | Купа Тракия, международен турнир по борба – свободен стил | Зала Колодрума.

Снимка на корицата: State opera Plovdiv – Държавна опера Пловдив