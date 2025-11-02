Как върви реконструкцията на Кино „Космос“

Монтират асансьор за сцената, полагат хидроизолация на покрива и изграждат нови инсталации

С бързи темпове напредва реконструкцията на емблематичното кино „Космос“. Демонтажът приключи, започна изграждането, това стана ясно днес, след като кметът на Пловдив Костадин Димитров инспектира обекта и се запозна на място с хода на строителните дейности.

До момента са демонтирани старите настилки, мазилки, ламперии, седалки, облицовки, инсталации и покривната конструкция. Премахната е и помощната постройка със стара цистерна за гориво.

Изградена е външната канализационна система от северната страна на сградата, положени са тръбите в сутерена и е налят бетонът за фундаментите на стълбището, външния асансьор и част от стените. Монтирани са метални конструкции за димоотводни вентилатори.

По източната фасада вече започна изграждането на товарен асансьор, който ще осигурява достъп на декори и материали до сцената. Паралелно вървят зидарски работи на втория етаж, полагане на нова електроинсталация и монтаж на климатична система. Напредва и хидроизолацията на покрива.

„Радвам се да видя колко много е свършено по възраждането на кино „Космос“. Това е място, което пловдивчани помнят и обичат. С реконструкцията му създаваме модерно културно пространство“, каза кметът Костадин Димитров.