Как „се грижат“ за зелените зони от „Градини и паркове“?
Тотална липса на поддръжка, избирателна „грижа“, отбиване на номера, пренебрежение и неглижиране. Така може да бъде определена работата на „Градини и паркове“ по зелената зона около Марица в рамките на града в последно време. Потресаващо е състояние на може би най-красивите зелеви части в града по поречието от юг и особено от север на реката. И това го доказва една кратка разходка от моста на УХТ до Пешеходния мост по двата бряга.
Квартал Кършияка сякаш отдавна е отпаднал от картата на общинското предприятие. Зоната по северния бряг на Марица в момента се е превърнала в джунгла- зеленината е неподдържана и неокосена от седмици, а в момента тревите са високи почти половин метър.
На места трудно може да се достигне дори до пейките покрай брега, а кошчетата за боклук, които често се оставят пълни до преливане, са така обрасли, че почти не се виждат. В същото време се пръска срещу комари, но в тези условия е ясно какво ще се случи лятото- сигурна напаст на неприятните насекоми, от които градът се оплаква всяка година.
От другата страна на реката, по бул. „Марица-юг“ ситуацията е още по-неприятна. Тъй като там ясно се вижда как екипите на „Градини и паркове“ не просто неглижират работата си, а правят така, че да си спестят усилия в бъдеще. Избирателно е окосена единствено зелената зона до самото пътно платно, така че от автомобилите да се вижда някаква привидна поддръжка. Проблемът е, че подрязаната тревна маса е зарязана върху свежата трева отдолу, за да я задуши, вместо да бъде откарана към компостиращата станция, в която бяха инвестирани милиони.
Причината това да се случва е повече от дразнеща всеки уважаващ себе си данъкоплатец- по този начин окосената трева унищожава свежата под нея, като в резултат след още няколко топли дни просто няма да има какво да се коси, тъй като всичко ще изсъхне. Още в началото на май зоната ще се превърне от зелена площ в пустинна.
Въпросът е докога ще продължава това отношение на „Градини и паркове“ към зелената градска среда, за която би следвало общинското предприятие да се грижи, вместо да вреди?
Един коментар
В същото трагично положение е зарязан и паркът между бул. „Васил Априлов“ и „Копривщица“ – покрай бул. „Свобода’. Огромни половинметрови туфи трева, хартийки, опаковки от вафли, чипс и всякакви хартии и найлони. Не е по-различно състоянието и на другите зелени площи в градът ни.
Работа, ред, растеж…ама друг път!
Да идват по-скоро и изборите за кмет и цялата тая крадлива гепаджийска сган да изчезва от политическата карта.
