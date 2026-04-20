Как „се грижат“ за зелените зони от „Градини и паркове“?

Тотална липса на поддръжка, избирателна „грижа“, отбиване на номера, пренебрежение и неглижиране. Така може да бъде определена работата на „Градини и паркове“ по зелената зона около Марица в рамките на града в последно време. Потресаващо е състояние на може би най-красивите зелеви части в града по поречието от юг и особено от север на реката. И това го доказва една кратка разходка от моста на УХТ до Пешеходния мост по двата бряга.

Квартал Кършияка сякаш отдавна е отпаднал от картата на общинското предприятие. Зоната по северния бряг на Марица в момента се е превърнала в джунгла- зеленината е неподдържана и неокосена от седмици, а в момента тревите са високи почти половин метър.

На места трудно може да се достигне дори до пейките покрай брега, а кошчетата за боклук, които често се оставят пълни до преливане, са така обрасли, че почти не се виждат. В същото време се пръска срещу комари, но в тези условия е ясно какво ще се случи лятото- сигурна напаст на неприятните насекоми, от които градът се оплаква всяка година.

Ясно се вижда избирателната поддръжка. по южния бряг. Окосеният пояс до пътното платно вече е изсъхнал, благодарение на „грижите“ на „Градини и паркове“

От другата страна на реката, по бул. „Марица-юг“ ситуацията е още по-неприятна. Тъй като там ясно се вижда как екипите на „Градини и паркове“ не просто неглижират работата си, а правят така, че да си спестят усилия в бъдеще. Избирателно е окосена единствено зелената зона до самото пътно платно, така че от автомобилите да се вижда някаква привидна поддръжка. Проблемът е, че подрязаната тревна маса е зарязана върху свежата трева отдолу, за да я задуши, вместо да бъде откарана към компостиращата станция, в която бяха инвестирани милиони.

Изоставената окосена трева е оставена напълно умишлено, за да задушава свежата зеленина, за да се спестят бъдещи усилия

Причината това да се случва е повече от дразнеща всеки уважаващ себе си данъкоплатец- по този начин окосената трева унищожава свежата под нея, като в резултат след още няколко топли дни просто няма да има какво да се коси, тъй като всичко ще изсъхне. Още в началото на май зоната ще се превърне от зелена площ в пустинна.

Въпросът е докога ще продължава това отношение на „Градини и паркове“ към зелената градска среда, за която би следвало общинското предприятие да се грижи, вместо да вреди?