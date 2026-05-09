Как Пловдив загуби 69 декара зелени площи?

Пловдив е загубил зелени площи с обемите на парк „Кан Крум“ в Тракия, като тази смущава цифра е на база на само малка част от експертно обследване на нови тенденции при застрояването под тепетата. Те сочат, че масово не се изпълняват ангажиментите на инвеститорите за задължително озеленяване на нови обекти от търговски или жилищен характер.

“ Пловдив става все по-кафяв и ето как става така. От проведено проучване на 20 обекта със зелени площи с ограничено ползване установихме 34,9 дка липсваща зеленина при търговски обекти и 33,5 дка липсваща зеленина при жилищни комплекси. Или общо 68,4 декара“, посочват резултатите от проучването си от Съюза на ландшафтните архитекти в Пловдив.

Организацията прави кръгла маса на 14 май по темата с така наречените зелени площи с ограничено ползване (вътрешни паркови зони в жилищните комплекси от затворен тип и озеленяването около големи търговски обекти), като на нея ще бъдат изнесени всички притеснителни данни от обследването.

За проучените 20 обекта Пловдив на практика е загубил зелени площи с големината на парк „Кан Крум“ в Тракия. „Докато градът се презастроява, въздухът става все по-мръсен, а зелените пространства – все по-малко. На 14 май ще говорим с конкретни данни, проблеми и възможни решения“, анонсират от Съюза на ландшафтните архитекти.

