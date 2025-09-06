Как Пловдив ще отбележи Съединението и Празника на града

На 6 септември 2025 година Пловдив отново е домакин на тържественото честване по случай 140-та годишнина от Съединението на България и отбелязва своя традиционен градски празник. Денят е изпълнен с богата програма от събития, които почитат една от най-значимите дати в българската история и почитат историческата и културната идентичност на града под тепетата.
Програма за 6 септември:
- 10:00 часа – Катедрален храм „Света Богородица“
Денят започва с тържествен молебен, който ще отслужи Негово Високопреосвещенство Пловдивският Митрополит Николай. След това ще бъде направено полагане на венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич, намиращ се в двора на храма. Церемонията ще се състои с участието на военнослужещи, духовенството и гражданите.
- 11:00 часа – Паметна площадка на майор Райчо Николов (до пл. Римски стадион)
Почит към героите чрез полагане на венци и цветя.
- 11:30 часа – Паметник на Захари Стоянов в Градската градина
Оставен като символ на свободата и националната борба са били, тук също ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност.
- 19:00 часа – Площад „Централен“
Комитет „Родолюбие“ ще представи възстановка на събитията от 6 септември 1885 година – моментът, който отбелязва едно от ключовите обединения в българската история.
- 19:30 часа – Античен театър
Вечерта продължава с голям концерт на „Биг Бенд Пловдив“ – „Приключението 25 години“. Този специален юбилеен спектакъл обещава невероятна музикална вечер с класически и джазови изпълнения, а входът е свободен за всички приятели на хубавата музика.
- 19:45 часа – Регионален исторически музей, Зала „Съединение“
Тук ще бъде представена документална изложба „Съединението и неговите личности“, която разказва за героите и събитията, довели до историческото обединение на България.
- 20:30 часа – Площад „Съединение“
Денят ще завърши с тържествена проверка и заря в чест на 140-та годишнина от Съединението и празника на град Пловдив, обединяващи духа на миналото с надеждите за бъдещето.
Празникът на 6 септември в Пловдив е специален момент, в който историята и традицията оживяват и събират поколениятя с гордост за българската национална идентичност.
Градът под тепетата кани всички да се присъединят към тържествата.
Снимка: Никола Николов
Един коментар
Главнокомандващият Мехмед Али паша е роден като Карл Дитрих, германец. Хобарт паша, командвал турската черноморска флота (в която са служили още 170 английски офицери и 390 моряци) е англичанин. Такъв е и Бекир паша (полковник Кемпбел Куксън), роден във валахаладското гръцко село Чур. Освен тях Леман паша е австроунгарец, Вейсел паша австриец, преди служба при турците фон Вексел, Талат бей евреин, Емануел Красоа и Жозеф Лафаит са французин, Ибрахим паша грък, а Мехмед Садък паша е поляк.