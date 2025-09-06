Как Пловдив ще отбележи Съединението и Празника на града

На 6 септември 2025 година Пловдив отново е домакин на тържественото честване по случай 140-та годишнина от Съединението на България и отбелязва своя традиционен градски празник. Денят е изпълнен с богата програма от събития, които почитат една от най-значимите дати в българската история и почитат историческата и културната идентичност на града под тепетата.

Програма за 6 септември:

10:00 часа – Катедрален храм „Света Богородица“

Денят започва с тържествен молебен, който ще отслужи Негово Високопреосвещенство Пловдивският Митрополит Николай. След това ще бъде направено полагане на венци и цветя на паметника на Гаврил Кръстевич, намиращ се в двора на храма. Церемонията ще се състои с участието на военнослужещи, духовенството и гражданите.

Почит към героите чрез полагане на венци и цветя.

Оставен като символ на свободата и националната борба са били, тук също ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност.

Комитет „Родолюбие“ ще представи възстановка на събитията от 6 септември 1885 година – моментът, който отбелязва едно от ключовите обединения в българската история.

Вечерта продължава с голям концерт на „Биг Бенд Пловдив“ – „Приключението 25 години“. Този специален юбилеен спектакъл обещава невероятна музикална вечер с класически и джазови изпълнения, а входът е свободен за всички приятели на хубавата музика.

Тук ще бъде представена документална изложба „Съединението и неговите личности“, която разказва за героите и събитията, довели до историческото обединение на България.

Денят ще завърши с тържествена проверка и заря в чест на 140-та годишнина от Съединението и празника на град Пловдив, обединяващи духа на миналото с надеждите за бъдещето.

Празникът на 6 септември в Пловдив е специален момент, в който историята и традицията оживяват и събират поколениятя с гордост за българската национална идентичност.

Градът под тепетата кани всички да се присъединят към тържествата.

Снимка: Никола Николов