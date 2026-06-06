Как едно малко кафе край Марица се превърна в любимо място на Пловдив

Има места, които хората посещават заради продукта. Има и такива, в които се връщат заради усещането. SNACK! Coffee Roasters е от вторите.

Разположено край брега на река Марица, това малко specialty кафе бързо се превърна в една от най-разпознаваемите точки за срещи в Пловдив. Тук денят започва с аромат на прясно изпечено кафе и често завършва с дълги разговори между хора, които до вчера дори не са се познавали.

Зад проекта стои Стоян, по-познат на мнозина като Тяната. След години опит в различни заведения той създава място, което съчетава любовта към качественото кафе с желанието да изгради истинска общност. Резултатът е пространство, в което гостите не са просто клиенти, а част от атмосферата.

Всяка чаша в SNACK! започва със специално подбрани зърна от различни региони по света. От еспресото до капучиното, кортадото, марокиното или латето – всичко се приготвя с внимание към детайла и уважение към продукта. Баристите подхождат към всяка напитка с прецизността на хора, които знаят, че доброто кафе е комбинация от наука, техника и отношение.

Но това, което отличава мястото, не е само качеството в чашата. SNACK! постепенно се превърна в своеобразен алтернативен градски център – място, където се раждат идеи, започват приятелства и разговорите често продължават много след последната глътка кафе.

Може би затова толкова много хора се връщат отново и отново. Не само заради specialty кафето, а заради усещането, че са попаднали на място, където винаги има свободен стол за още една добра история.

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук: