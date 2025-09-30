Как да посрещнем сезона на вирусите – направете си изследвания още сега

Настъпването на есенно-зимния период предразполага към по-чести простудни и вирусни заболявания, както и към обостряне на хронични състояния. Според медицинските специалисти някои лабораторни показатели могат да ориентират лекуващите лекари и пациентите за възникнали здравословни неразположения, свързани с грижата за здравето и имунитета.

През месец октомври пациентите, които подготвят организма си за зимните месеци, имат възможност да се възползват от редица лабораторни изследвания с 25% отстъпка в медико-диагностична лаборатория „Каридад“.

Възползвайте се и направете изследвания:

● Пълна кръвна картина (ПКК) – дава информация за наличие на анемични състояния, възпаление, инфекции, нарушения в съсирването.

● ЦРП – чувствителен острофазов маркер, показателен за възпалителни процеси и инфекции.

● Глюкоза и гликиран хемоглобин – проследяването им дава информация за риска и появата на диабет, както и за адекватността на лечението през последните 3 месеца.

● Липиден профил (холестерол, триглицериди, ХДЛ, ЛДЛ) – за оценка на сърдечно-съдовия риск.

● Витамин D, магнезий, фосфор – недостигът им често води до обща отпадналост и проблеми със сърдечно-съдовата и нервната система.

● ТСХ (тиреоид-стимулиращ хормон) – при оплаквания от умора, косопад, наддаване на тегло.

Медицинските специалисти напомнят, че кръв за лабораторни изследвания се взема сутрин между 7 и 9 часа, след 12-часова хранителна пауза, включително без кафе, цигари и алкохол. Не се забранява пиенето на вода преди вземането на проба. От лабораторията уточняват, че отстъпката от пакета не включва потребителската такса, определена от НЗОК.

Профилактичните изследвания са важна част от грижата за здравето. Превенцията е особено значима при хора с хронични заболявания или често боледуващи пациенти. Препоръчително е резултатите от изследванията да бъдат предоставени и коментирани с лекар. Лабораторният резултат сам по себе си не е диагноза.