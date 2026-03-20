Как Асеновград изпревари Пловдив с електробусите

Два съседни града, два различни подхода – единият вече вози пътници, другият все още чака

На по-малко от 20 километра разстояние два съседни града показват коренно различен резултат, когато става дума за въвеждането на екологичен градски транспорт. Докато Асеновград вече има действащи електробуси по градските линии, в Пловдив проектът все още е в етап на подготовка, въпреки че стартира по-рано.

В средата на март 2026 г. в Асеновград официално бяха пуснати в движение седем електрически автобуса, обслужвани от общинското дружество „Еко Транспорт Асеновград„. Те вече изпълняват курсове по линия №4, като предлагат съвременни условия – нисък под, климатизация и достъпност за хора с увреждания.

Проектът в града стартира през 2024 г. и въпреки административното забавяне след доставката на автобусите, реалното въвеждане в експлоатация отне по-малко от две години.

Ситуацията в Пловдив е различна. Пред декември 2021 се заговори за идея, на 7 февруари 2022-ра вече имаше избран директор, а през май с. г. беше създадено общинското дружество „Екобус Пловдив с цел развитие на електротранспорт.

Четири години по-късно обаче градът все още няма нито един електробус в движение.

Въпреки осигуреното финансиране за закупуване на 20 електрически автобуса и изграждане на необходимата инфраструктура, реалната им поява по улиците се очаква най-рано в периода 2027–2028 г. Междувременно дружеството отчита натрупани загуби, свързани основно с административни разходи.

Разликата между двата града се очертава ясно – Асеновград залага на по-бързо реализиране на проекта и пуска в движение наличната техника, докато Пловдив първо изгражда административна структура и планира мащабна инвестиция, която обаче се реализира значително по-бавно.

Темата предизвиква и обществен отзвук, като през последния месец в Пловдив имаше масово гражданско недоволство, свързано с качеството на градския транспорт и забавянето на модернизацията.

Транспортът обедини за най-големия протест на градска тема напоследък (ВИДЕО)

Как се стигна до тази разлика и защо два съседни града вървят с толкова различна скорост по пътя към екологичния транспорт

След протеста: 50 нови автобуса започват да се движат по линиите на градския транспорт

Вие как мислите:

Асеновград ли подходи правилно, или Пловдив просто прави по-голям, но по-бавен проект?