Как Асеновград изпревари Пловдив с електробусите

Таня Грозданова, 16:33ч, петък, 20 март, 2026
Два съседни града, два различни подхода – единият вече вози пътници, другият все още чака

На по-малко от 20 километра разстояние два съседни града показват коренно различен резултат, когато става дума за въвеждането на екологичен градски транспорт. Докато Асеновград вече има действащи електробуси по градските линии, в Пловдив проектът все още е в етап на подготовка, въпреки че стартира по-рано.

В средата на март 2026 г. в Асеновград официално бяха пуснати в движение седем електрически автобуса, обслужвани от общинското дружество „Еко Транспорт Асеновград„. Те вече изпълняват курсове по линия №4, като предлагат съвременни условия – нисък под, климатизация и достъпност за хора с увреждания.

Проектът в града стартира през 2024 г. и въпреки административното забавяне след доставката на автобусите, реалното въвеждане в експлоатация отне по-малко от две години.

Ситуацията в Пловдив е различна. Пред декември 2021 се заговори за идея, на 7 февруари 2022-ра вече имаше избран директор, а през май с. г. беше създадено общинското дружество „Екобус Пловдив с цел развитие на електротранспорт.

Четири години по-късно обаче градът все още няма нито един електробус в движение.

Въпреки осигуреното финансиране за закупуване на 20 електрически автобуса и изграждане на необходимата инфраструктура, реалната им поява по улиците се очаква най-рано в периода 2027–2028 г. Междувременно дружеството отчита натрупани загуби, свързани основно с административни разходи.

Разликата между двата града се очертава ясно – Асеновград залага на по-бързо реализиране на проекта и пуска в движение наличната техника, докато Пловдив първо изгражда административна структура и планира мащабна инвестиция, която обаче се реализира значително по-бавно.

Темата предизвиква и обществен отзвук, като през последния месец в Пловдив имаше масово гражданско недоволство, свързано с качеството на градския транспорт и забавянето на модернизацията.

Как се стигна до тази разлика и защо два съседни града вървят с толкова различна скорост по пътя към екологичния транспорт – вижте в нашия видеоподкаст:

Вие как мислите:

Асеновград ли подходи правилно, или Пловдив просто прави по-голям, но по-бавен проект?

4 коментари

  1. Да, но Пловдив беше ПЪРВИЯТ и ЕДИНСТВЕН ГРАД в Европа, който ЗАКРИ тролейбусния си електрически транспорт! И то по политически причини! Сега, храним скъпа администрация на Общинско дружество, което не върши НИЩО! А Частните превозвачи, които щяха да направят Градския транспорт Европейски, само прибират все повече милиони от Общината като компенсации! И Всичко това се случва при управлението на „ДЕМОКРАТИЧНИ“ кметове!

  3. Как ни изпревари Асеновград с нови електр.еко автобуси?
    Къде е причината, в кмета разбира се
    Искаме чист въздух, според Европейско изследване Пловдив е с най мръсен въздух в Европа
    Сега и Презастроен, нали там е далаверата, а пловдивчани какво ще дишат?

  4. ЗАЩО, ?Асеновград с Еко автобуси, Пловдив няма?
    Кмета да си подаде оставката!
    Ние имаме най лошия въздух, вода, но строят ли строят ,..
    Бетон НЕ се диша.

