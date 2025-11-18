Кафе и климатик върху историята

Заради самоволно монтирани вендинг автомат за кафе и климатик, са надупчили античния зид в Археологическия подлез на Пловдив

Антична улица, защитена по закон като памтеник на недвижимото културно наследство. Ценност, преминала векове, войни, земетресения. И върху нея… кафемашина, климатик и маркуч, от който безметежно капе конденз директно върху археологията.

Това не е сцена от сатиричен филм. Това е реалността в „Подлез Археологически“ в центъра на Пловдив.

Наематели на едно от помещенията очевидно са решили, че древната градска тъкан е достатъчно добра за… монтаж с болтове.

Кафе автоматът стои плътно до античния зид, закрепен така, сякаш е уличен стълб в индустриална зона, а не част от уникална археологическа структура. До него — климатик, чийто дренажен маркуч просто капе върху павираната римска настилка.

Законът е ясен: Всяка намеса върху защитен паметник подлежи на контрол и съгласуване от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).

Това тук очевидно не е съгласувано с никого освен с логиката „какво толкова“.

Общината: „Изненадани сме. Изпращаме проверка.“

Като медия потърсихме реакция от Община Пловдив, отдел „Общинска собственост“, който продължава да отговаря за отдаването на помещенията. Оттам признаха, че не са знаели за монтажа и определиха ситуацията като „изненадваща“. По думите им ще бъде изпратена проверка на място.

Дали това ще доведе до реални действия – предстои да видим. Защото опитът показва, че обикновено културното наследство не е защитено от институциите, а от обществената памет и шум.

Подлезът – музей или мол?

Подлез Археологически отдавна е пример за сблъсък между две философии за градското пространство:

Пловдив като древен град, който пази пластовете си,

или Пловдив като търговска улица, където всичко е площ за реклама и обекти.

Когато кафемашината се оказва по-стабилно монтирана от защитата на културното наследство, въпросът вече не е дали някой е нарушил правилата, а защо институциите позволяват това да се случва – отново и отново.

Защото когато кафеавтомат стъпва върху антична история, това не е модерност – това е безпаметност.

Следим темата.