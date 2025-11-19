Самоуправство върху културно наследство – инспекторите влязоха в действие
След нашия сигнал Община Пловдив разпореди спешен демонтаж на климатика и кафемашината от Археологическия подлез
Наемателат пробил античния зид ще бъде глобен
Самоволно монтираните климатик и кафе автомат върху защитените археологически структури в Подлез Археологически в центъра на град Пловдив ще бъдат премахнати до края на деня. Това съобщиха тази сутрин за „Под тепето“ от пресцентъра на Общината, след нашия сигнал и публикуван материал по темата – Кафе и климатик върху историята.
От Общината уточниха, че през изминалата седмица е била извършена проверка в подлеза, но по онова време въпросните машини не са се намирали на място. Днес обаче, след повторна проверка от служители на Пловдивски общински инспекторат, е установено тяхното наличие и неправомерно поставяне.
Наемателят на помещението е санкциониран.
„Съставен е акт за установяване на нарушението и е разпоредено машините да бъдат демонтирани незабавно. Монтажът е осъществен без съгласуване и разрешение“, посочиха от администрацията.
Припомняме, че поставянето на съоръжения върху защитени културни ценности подлежи на строг контрол и изисква одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН).
В случая такова няма, потвърдиха за медията ни и от НИНКН.
Самоуправството предизвика обществена реакция, след като нашата редакция сигнализира за грубо нарушение и показа как уредите са захванати с болтове и планки за античния зид, а кондензът от климатична инсталация капеше директно върху римската настилка.
От Пловдивския общински инспекторат уточниха, че според Нардебата, глобата, която може да бъде наложена в този случай, е от 100 до 300 лева.
„Под тепето“ ще следи дали разпореденият демонтаж ще бъде изпълнен в срок и какви последващи действия ще предприемат институциите, включително дали ще има предписание за възстановяване на нанесени щети върху археологият.
Доста невинно нарушение. На фона на вече хроничните изпълнения на вероната и архитектката ѝ, на всички съборени, наново построени, разширени и надстроени паметници на културата, фалшиви антични колони от бетон, издигнати с надеждата, че ще придадат исторически вид на празните изкопи край площада.
Огромна глоба направо непосилна! Смешници!
Ейй голямо самосезиране,, а на Верониката какво направихте, поощрихте я да копа и бута на още ключови места в града…
Кога ще бъде глобен Тодор Иванов
КЪРТЕВ,че са къртени скалите в Подножието на Бунарджика????
КОЙ Е РАЗРЕШИЛ???
Този обект го държи главната счетоводителка в ОП“ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ“.Така че те са ги монтирали.