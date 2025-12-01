Къде в Пловдив може да си набавите стартов пакет с евро?

Тествахме на място – кои институции продават стартови евро комплекти, на кого и при какви условия

След като ви дадохме алтернатива за това Къде може да предадете събраните в касичките през годините жълти стотинки, преди въвеждането на еврото у нас, екипът на Под тепето ви насочва и към най-лесния начин да се сдобиете със стартов пакет евромонети за физически лица.

Направихме репортерско проучване въз основа на официалната информация:

Стартовите пакети евромонети за физически лица могат да бъдат закупени от касите на Българска народна банка (БНБ), клоновете на търговските банки и офисите на Български пощи в цялата страна – твърдят от БНБ. От там съобщиха още, че от днес 1 декември 2025 г. продажбата на стартовите пакети започна официално.

Един стартов пакет за граждани струва 20 лв. и съдържа евромонети на обща стойност 10,23 евро (42 монети от всички номинали). Едно физическо лице може да закупи до два комплекта в рамките на една трансакция.

Напомняме, че евромонетите, закупени в стартовия комплект, не са законно платежно средство преди въвеждането на еврото на 1 януари 2026 г.

Какво установихме в Пловдив

При обаждане до пресцентъра на БНБ ни посъветваха да изпратим писмено запитване, за да ни отговорят.

Репортерската ни проверка показа, че в клоновете на търговски банк и по Главната улица и в централната част на Пловдив стартов пакет се предлага, НО само на клиенти, които имат открити сметки в съответната банк а. При заявка пакетът се отчита по банковата сметка, заплаща се безкасово с вътрешнобанков трансфер и се получава пликче с евромонети.

Ако нямате банкова сметка, другата опция е да посетите клона на БНБ на адрес „Ягодовско шосе" 2. Там (според информация от Пресцентъра на БНБ, тъй като към момента на проверката единствения публичен телефон на институцията е изключен) се предлагат стартови пакети. На обявените телефони за граждани в Централна поща – Пловдив никой не вдига, нещо повече – веднага след първото позвъняване системата прекратява обаждането. От Пощенски клон 1 ни отговориха, че не извършват такава услуга засега.

, другата опция е да посетите клона на БНБ на адрес „Ягодовско шосе“ 2. Там (според информация от Пресцентъра на БНБ, тъй като към момента на проверката единствения публичен телефон на институцията е изключен) се предлагат стартови пакети. На обявените телефони за граждани в Централна поща – Пловдив никой не вдига, нещо повече – веднага след първото позвъняване системата прекратява обаждането. От Пощенски клон 1 ни отговориха, че не извършват такава услуга засега.

Пощенските клонове в по-малките населени места около Пловдив, с които успяхме да се свържем, също ни отговориха, че те не предлагат стартови пакети, не са инструктирани за това и нямат заповед към днешна дата.

Какво означава това за хората

Ако имате банкова сметка, то най-вероятно ще успеете да закупите стартов пакет с едно посещение в клона на вашата банка.

Ако нямате банкова сметка – добра идея е да отидете до клон на БНБ, тъй като това изглежда най-надеждната възможност.

Важно е да се знае, че купуването на стартов комплект е доброволно. Не е задължително, но е удобен начин да имате малка сума евро в реални монети още преди официалното въвеждане на еврото.

Припомняме, че през януари 2026 г. (точно месец след въвеждането на еврото) в България ще има период на двойно обращение, при който и лева, и евро са законно платежно средство.

Това означава, че магазините и търговците ще могат да приемат и плащания в левове, и плащания в евро. Ресто по принцип трябва да бъде връщано в евро, но ако търговецът няма достатъчна наличност, може да ви върне и в лева в същи томе деномесечен период.