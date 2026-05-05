Къде се строи най-много? В или около Пловдив?

Три общини, три различни модела на строителство около Пловдив
Община „Родопи“ остава строителният лидер в Пловдивско – расте броят на новите сгради, но жилищата намаляват
По данни на Териториално статистическо бюро – Юг към НСИ през първото тримесечие на 2026 г. в област Пловдив са издадени разрешителни за 368 жилищни сгради
Община „Родопи“ продължава да бъде безспорният лидер по издадени строителни разрешения в Пловдивска област. Това показват данните на Териториално статистическо бюро – Юг към Националния статистически институт (НСИ) за първото тримесечие на 2026 г.
От администрацията на „Родопи“ са съгласували 159 нови жилищни сгради със 191 жилища, както и 31 други сгради, сочи статистиката.
След общината се нареждат:
- „Марица“ – 72 жилищни сгради
- Пловдив – 53 жилищни сгради
- Садово – 15 жилищни сгради
368 нови разрешителни в областта
Общо за първото тримесечие на 2026 г. общинските администрации в Пловдивска област са издали разрешителни за:
- 368 жилищни сгради със 2235 жилища
- 127 други сгради
Според Териториално статистическо бюро – Юг към НСИ, броят на разрешените жилищни сгради остава почти без промяна спрямо същия период на 2025 г., но жилищата в тях намаляват с 9,7%.
По-малко нови жилища, повече „други“ сгради
Данните показват и интересна промяна в структурата на строителството:
- започнатите жилищни сгради са 288, с 1223 жилища
- намаление под 1% спрямо миналата година
В същото време:
- започнатите „други“ сгради скачат с 53,8%
- разгънатата им застроена площ нараства с почти 97,7%
Към тази категория попадат сгради с производствено, търговско, транспортно, културно, спортно и селскостопанско предназначение.
Къде се строи най-много
Най-активни по започнато строителство е община „Родопи“ – 107 жилищни сгради със 120 жилища, следвана от община Пловдив – 73 жилищни сгради с 945 жилища. На трета позиция е община „Марица“ – 44 жилищни сгради, предимно еднофамилни.
Тенденции
Макар броят на разрешителните да се запазва стабилен, данните очертават ясно изместване:
- повече активност в периферните общини около Пловдив
- по-малко жилища в новите проекти
- ръст на индустриални и търговски обекти
Това потвърждава тенденцията за разширяване на строителството извън града, особено в общините „Родопи“ и „Марица“.
Какво всъщност показват данните
Разбивката между общините „Родопи“, Пловдив и „Марица“ очертава три различни модела на строителство – и съответно три различни типа урбанизация.
„Родопи“ – много сгради, малко жилища, ниска плътност
- 107 жилищни сгради
- 120 жилища общо
Тук се вижда ясно преобладаване на нискоетажно, разпръснато строителство – почти 1 жилище на сграда.
Това означава:
- предимно къщи и малки кооперации
- ниска жилищна плътност
- разрастване тип „субурбия“ около града
„Родопи“ се развива като разредена жилищна зона, а не като градска среда – с повече пространство, но и с по-голяма зависимост от инфраструктура и транспорт.
Пловдив – по-малко сгради, но много жилища
- 73 жилищни сгради
- 945 жилища
Тук картината е противоположна.
Това означава:
- високоетажно или многоетажно строителство
- големи кооперации и жилищни комплекси
- висока жилищна плътност на квадратен метър
Пловдив остава вертикален и концентриран град, където новото строителство „уплътнява“ наличните терени, вместо да се разлива хоризонтално.
„Марица“ – преходен модел, доминиран от еднофамилни къщи
- 44 жилищни сгради
- предимно еднофамилни жилища
Това показва:
- ниска до средна плътност
- силно присъствие на къщи
- разпръснато застрояване в малки ядра
„Марица“ е смесен преходен пояс – между селски тип застрояване и градска периферия, без ясно изразена висока плътност.
Пловдивската агломерация се развива не като единен град, а като три паралелни урбанистични системи – вертикален град, хоризонтална периферия и междинна зона, които растат с различна скорост и по различни правила, но все по-силно зависят една от друга.
Тази структура води до няколко важни тенденции:
- по-голяма зависимост от автомобилен трафик (особено към „Родопи“)
- разширяване на градската територия без реално уплътняване
- паралелни пазари на жилища (скъпи градски апартаменти vs. къщи в периферията)
- натиск върху инфраструктурата около Пловдив
Данните са на Териториално статистическо бюро – Юг към Националния статистически институт (НСИ)
Един коментар
Да сэобщите на ЕКСПЕРТИТЕ,че проектите трябва да се съобразяват с ТЕРЕНА,а не да се къртят скалите за да се осъществи проекта.
Този срэчмар ТОДОР ИВАНОВ КЪРТЕВ
да си затвори гаража изграден на мястото на изба, и да ПОСТРОИ ПОДПОРНАТА СТИНА КЖЯТО Е ЧАСТ ОТ ВЕРТИКАЛНАТА ПЛАНИРОВКА в двора на улица
Яне Сандандки 8,център Пловдив.
Да бъдат ГЛОБЕНИ ПРОЕКТАНТИТЕ,и клужителите на Общината -ТЮТЮКОВ
-ЧОМАКОВ И ВСИЧКИ ЗАБЪРКАНИ в тази МАФИОТСКА ИСТОРИЯ.