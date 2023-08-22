Къде руският и украинският флаг се веят заедно?

Знаете ли къде украинското и руското знаме се веят едно до друго? Да, има такова място. Към днешна дата то може би е единственото в света. Намира се в България.

Това не е нито международна, нито държавна институция. Това е паркинг с калдъръм на един чутовен връх.

На Шипка днес всичко е спокойно, само два дни след масовите чествания на 146-ата годишнина от славната епопея.

Снимките са направени три седмици по-рано, за да се види, че пилоните със знамената на това място се поддържат постоянно, а не само по официални церемонии.

На тях пловдивчанки вият хора, връщайки се от екскурзия в Румъния.

Снимки/ Stanimir Petkov Photosmile