Къде руският и украинският флаг се веят заедно?

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 15:57ч, вторник, 22 август, 2023
Преди по-малко от минута

Знаете ли къде украинското и руското знаме се веят едно до друго? Да, има такова място. Към днешна дата то може би е единственото в света. Намира се в България.

Това не е нито международна, нито държавна институция. Това е паркинг с калдъръм на един чутовен връх.

На Шипка днес всичко е спокойно, само два дни след масовите чествания на 146-ата годишнина от славната епопея.

Снимките са направени три седмици по-рано, за да се види, че пилоните със знамената на това място се поддържат постоянно, а не само по официални церемонии.

На тях пловдивчанки вият хора, връщайки се от екскурзия в Румъния.

Снимки/  Stanimir Petkov Photosmile

Един коментар

  1. Когато руският патриарх Гундяев дойде в България с официална покана за 3-ти март, нахока президента Радев, че бил споменал Украйна сред наследниците на някогашните освободители. После с присъщата си наглост го публикува. В политическото шоу на Соловьов се скъсаха да обиждат страната ни по тоя повод, единствено един опозиционер, поканен за цвят, ни защити.

