„Къде е Темелков?“ Този въпрос на днешното заседание на общински съвет си зададоха мнозина, заради поредното отсъствие от сесия на зам.-кмета с ресори „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование”. Той не благоволил да уважи съветниците и пленарната зала на ОбС от ноември, откогато е напълно незабележим за общинските дела, за които стана част от екипа на Костадин Димитров.

Вече повече от пет месеца Владимир Темелков сякаш не е част от градската управа. За сметка на това бе свръхактивен по време на кампанията за парламентарните избори. Редовно бе до рамото на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, а за историята ще остане чудесията, която сътвори с машина за гласуване при презентация на ЦИК часове преди вота. Зам.-кметът излезе от анонимност, за да лъсне пред камерите в рамките на цялата кампания, а след нея и тежкия политически нокаут за ГЕРБ отново изчезна.

На обществеността в момента не е ясно какво прави вицето на Костадин Димитров. Фактът обаче е, че към момента екипът на кмета е сякаш е без човек, който да движи ресора „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование”. Въпросът е на кого се сърди Владимир Темелков, та изглежда така, все едно е абдикирал от служебните си задължения – на пловдивския данъкоплатец, от който му идва заплатата и за когото следва да работи, на пловдивските ученици, за които трябва да мисли в ролята си на просветно вице, или на прекия му шеф в общината Костадин Димитров. И в трите случая градът не заслужава и не следва да търпи подобно отношение.