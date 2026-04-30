„Къде е Темелков?“

17:07ч, четвъртък, 30 април, 2026
3 279 1 минута

„Къде е Темелков?“ Този въпрос на днешното заседание на общински съвет си зададоха мнозина, заради поредното отсъствие от сесия на зам.-кмета с ресори „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование”. Той не благоволил да уважи съветниците и пленарната зала на ОбС от ноември, откогато е напълно незабележим за общинските дела, за които стана част от екипа на Костадин Димитров.

Вече повече от пет месеца Владимир Темелков сякаш не е част от градската управа. За сметка на това бе свръхактивен по време на кампанията за парламентарните избори. Редовно бе до рамото на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, а за историята ще остане чудесията, която сътвори с машина за гласуване при презентация на ЦИК часове преди вота. Зам.-кметът излезе от анонимност, за да лъсне пред камерите в рамките на цялата кампания, а след нея и тежкия политически нокаут за ГЕРБ отново изчезна.

С такива зам.-кметове, електронно управление на транспорта няма да има скоро

На обществеността в момента не е ясно какво прави вицето на Костадин Димитров. Фактът обаче е, че към момента екипът на кмета е сякаш е без човек, който да движи ресора „Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование”. Въпросът е на кого се сърди Владимир Темелков, та изглежда така, все едно е абдикирал от служебните си задължения – на пловдивския данъкоплатец, от който му идва заплатата и за когото следва да работи, на пловдивските ученици, за които трябва да мисли в ролята си на просветно вице, или на прекия му шеф в общината Костадин Димитров. И в трите случая градът не заслужава и не следва да търпи подобно отношение.

Photo of Ивайло Дернев Ивайло Дернев Follow on X Send an email 17:07ч, четвъртък, 30 април, 2026
3 279 1 минута
Photo of Ивайло Дернев

Ивайло Дернев

Един от създателите и главен редактор на сайта Под тепето.… More »

  2. АКО ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ РАЗБРАЛИ,ТЕМЕЛКОВ ГО ПОДГОТВЯТ ДА Е СЛЕДВАЩИЯ КМЕТ НА ПЛОВДИВ,КОЕТО ЩЕ БЪДЕ ПОЗОР ЗА ПЛОВДИВ ОТНОВО ДА ГЛАСУВА ЗА ГЕРП.А ЗА КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ ТЕ ВЕЧЕ НЯМАТ ЛЕГИТИМНОСТ ДА УПРАВЛЯВАТ ГРАДА.

