Къде да похапнем италианска „улична храна“ в Пловдив?

Когато имаме желание за нещо вкусно и засищащо, но нямаме време да се отдадем на истински кулинарен пир

Източник: Lost in Plovdiv

Вече сме ви разкривали кои са любимите италиански ресторанти на екипа ни, но днес ще разкажем за няколко изкушения, които обичаме да похапваме на крак. Италианската храна е винаги апетитна и едва ли има някой, който може да ѝ устои. Винаги е добре да ѝ се наслаждаваме с чаша вино, но и се радваме, че в Града под тепетата си имаме и такива местенца, които не правят компромис с вкуса. Някои са добре познати на местните, но всички са леко встрани от централната улица и затова често биват пропускани, а наистина си заслужават:

Italian Street Food

Идеята за `Italian Street food„ първоначално се ражда в Лондон, като един от най-опитните пица мастъри – шеф Колев, подготвя тази концепция, за да изненада лондончани с уникална римска пица и хрупкава пиадина. В проекта участват заедно с шеф Христо Христов, който е с над 30 години опит в ресторантьорския бранш.

В началото на годината отварят и обект под тепетата, срещу Гранд Хотел Пловдив, където предлагат голям избор от класическа пица, римска пица, пиадини и паста. Тук наистина храната е вълшебна и мнозина от клиентите споделят, че не е нужно вече да ходите до Италия. Независимо дали ще седнете на място и ще поръчате цяла пица, или пък ще предпочетете да пробвате на парче – следващия път, когато сте в срайона, се отбийте за истински автентичен вкус.

Прясна паста

Макар и малко закътана в уличките покрай Главната улица, Прясна паста изобщо не е непознато място за пловдивчани. Екипът започва буквално от нулата, без никакъв опит в ресторантьорството, но постепенно с интересната си идея и ентусиазъм – се превръщат в предпочитан избор. Готвят по стари автентични рецепти, а от витрината им може да си закупите някои продукти, които сами да използвате у дома. Развиват и допълват предложенията си, като днес имате избор измежду паста, ризото, пиадини, салати и брускети.

La Pasta

Какво се получава, когато се съберат българин, французин и италианска кухня? Отговорът е един – различното заведение, което преди няколко години презентира за пръв път на пловдивска почва вкуса на италианската street food. Това не е просто място, а малка семейна история.

Преди 15 години, в София, Флориан се запознава със своята съпруга и решава да остане тук. С времето се сработва с нейния брат, Димитър, и съвсем случайно на една вечеря, докато приготвят любима рецепта, им хрумва идеята да направят нещо ново.

Менюто е късо, с два вида паста – класическа и пълнозърнеста (с брашно от лимец), няколко разновидности сос и малко десерти. Хубавата паста се вари бързо и се консумира гореща, на място. Тогава е най–ароматна и се усещат всички използвани подправки. Любимите на всички сосове са карбонарата и класическото песто с босилек.

Намират се на ул. Гладстон, съвсем близо до Цар-Симеоновата и Лъки – Дом на киното.