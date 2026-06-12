Заместник-председателят на Демократи за силна България Йордан Иванов обяви, че ще се кандидатира за председател на партията на предстоящото Национално събрание на ДСБ, което ще се проведе на 11 юли. Така той ще се изправи във вътрешнопартийните избори срещу дългогодишния си приятел Радан Кънев, който обяви кандидатурата си преди десетина дни.

В обръщение към членовете на партията пловдивският народен представител и бивш областен управител посочва, че решението е взето след сериозен размисъл и с ясното съзнание за отговорността към каузата и бъдещето на дясната реформаторска общност.

Йордан Иванов заявява още, че възприема предстоящия избор като състезание на идеи и визии за бъдещето на партията, а не като личен сблъсък. Той отбелязва, че между него и кандидата за председател Радан Кънев съществуват дългогодишни отношения на взаимно уважение и приятелство и изразява увереност, че вътрешнопартийната кампания може да бъде пример за демократичен и европейски политически дебат.

„След епохите на Иван Костов, Радан Кънев и генерал Атанас Атанасов ДСБ е готова да отвори нова глава в своята история – глава на модерния подход, новата енергия и разширяването на влиянието на дясната реформаторска общност, без да се отказва от своите ценности и политическа идентичност“, посочва Иванов.

В обръщение към членовете на партията пловдивският народен представител и бивш областен управител посочва, че решението е взето след сериозен размисъл и с ясното съзнание за отговорността към каузата и бъдещето на дясната реформаторска общност.

„За мен това е дълбоко осъзната отговорност пред каузата, която ни обединява. Израснал съм в тази партия от най-ниското ниво – от кампаниите на терен и местната организация до националното ръководство. Познавам силата на нашата общност и предизвикателствата пред организациите ни в цялата страна“, заявява Иванов.

Той подчертава, че през годините е преминал през различни управленски и политически роли – като общински съветник, областен управител, народен представител и заместник-председател на партията, което му дава ясна представа както за потенциала на ДСБ, така и за необходимите промени в нейното развитие.

Според него партията има нужда от дългосрочна визия за лидерство, модернизация на организационния модел и разширяване на влиянието на дясната реформаторска общност.

В заключение той подчертава, че независимо от резултата от избора, негов основен приоритет остава единството на партията и подготовката на десницата за предстоящите политически предизвикателства.

„Големите цели пред десницата – утвърждаването ни като водеща опозиционна сила и подготовката за спечелването на президентските избори – изискват да излезем от това Национално събрание по-сплотени и по-силни от всякога“, заявява Йордан Иванов.