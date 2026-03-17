Йордан Иванов поведе листата на ПП-ДБ в Пловдив област

Photo of Таня Грозданова Таня Грозданова Follow on X Send an email 15:26ч, вторник, 17 март, 2026
1 600 1 минута

Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) регистрира днес своята листа с кандидати за народни представители в МИР 17 – Пловдив област за изборите на 19 април 2026 г.

Заместник-председателят на партията Демократи за силна България (ДСБ) Йордан Иванов е водач на листата. Припомняме, че той бе народен представител в няколко поредни Народни събрания от листата на ПП ДБ. Преди да стане депутат, той бе областен управител на област Пловдив и общински съветник в местния парламент.

Листата включва кандидати от различни общини в региона:

  1. Йордан Яворов Иванов
  2. Георги Иванов Гюлев
  3. Антония Тодорова Добрева
  4. Сотир Янков Кафалов
  5. Константин Петков Смиленов
  6. Красимир Петров Даскалов
  7. Деница Иванова Георгиева
  8. Иван Георгиев Ангелов
  9. Борислав Красимиров Русев
  10. Никола Димитров Мандев
  11. Йордан Антонов Джамбазов
  12. Петър Здравков Брайков
  13. Атанас Валериев Велчев
  14. Станимир Емилов Тончев
  15. Владимир Бонов Славенски
  16. Петър Иванов Терзийски
  17. Георги Генчев Перпелиев
  18. Георги Веселинов Иванов
  19. Радка Димитрова Славчева
  20. Тодор Атанасов Токов
  21. Цанко Тодоров Петрунов

