Йордан Иванов поведе листата на ПП-ДБ в Пловдив област

Коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) регистрира днес своята листа с кандидати за народни представители в МИР 17 – Пловдив област за изборите на 19 април 2026 г.
Заместник-председателят на партията Демократи за силна България (ДСБ) Йордан Иванов е водач на листата. Припомняме, че той бе народен представител в няколко поредни Народни събрания от листата на ПП ДБ. Преди да стане депутат, той бе областен управител на област Пловдив и общински съветник в местния парламент.
Листата включва кандидати от различни общини в региона:
- Йордан Яворов Иванов
- Георги Иванов Гюлев
- Антония Тодорова Добрева
- Сотир Янков Кафалов
- Константин Петков Смиленов
- Красимир Петров Даскалов
- Деница Иванова Георгиева
- Иван Георгиев Ангелов
- Борислав Красимиров Русев
- Никола Димитров Мандев
- Йордан Антонов Джамбазов
- Петър Здравков Брайков
- Атанас Валериев Велчев
- Станимир Емилов Тончев
- Владимир Бонов Славенски
- Петър Иванов Терзийски
- Георги Генчев Перпелиев
- Георги Веселинов Иванов
- Радка Димитрова Славчева
- Тодор Атанасов Токов
- Цанко Тодоров Петрунов
Един коментар
