Извадиха темата „Втори гребен канал“ от фризера

Дълбоко замразената тема „Втори гребен канал“ бе извадена от фризера днес и оставена да се размрази сама, но с риск след това да се окаже развалена заради дългото престояване. Въпросът отново бе повдигнат на пресконференцията за предстоящия само след броени часове втори тур от Световната купа по гребане, която ще събере елита в този спорт в Пловдив.

Зам.-кметът с ресор спорт Николай Бухалов съобщи, че след дългогодишни съдебни битки по казуса Община Пловдив е спечелила всички дела и вече има законова възможност да стартира изграждането на дублиращото съоръжение.

„Трябва да отбележим, че не става въпрос за втори гребен канал, а за загряващ гребен канал. Той ще е на разположение почти целогодишно за ползване от всички граждани. Това не е просто гребен канал, а цял воден парк, с воден ски влек, лодки и водни колела, всякакви водни атракциони. Ще се превърне в най-предпочитаното място за спорт и рекреация за пловдивчани“, пожела си Николай Бухалов.

Той обаче подчерта, че темата се разисква вече няколко мандата и в управлението на различните кметове, като всеки градоначалник има различни приоритети. Ясно е, че за да бъде изградено едно такова мащабно съоръжение има нужда от огромен финансов ресурс, която значи че въпросният гребен парк трябва да е сред основните приоритети на кмета, който и да е той. Настоящият Костадин Димитров се е ангажирал с малка стъпка по пътя към реализирането на мега проекта- да внесе в програмата за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост предложение да бъде отчужден огромният имот, собственост на британски инвестиционен фонд, който попада в зоната, подходяща за тренировъчен канал.

„Този проект трябва да се случи“, подчерта още Бухалов. Допълни, че заедно с дублиращия гребен канал трябва да бъде изграден и еко парк Марица в съседство с мащабно озеленяване и алеи за спортуване на площ от 650 декара.

„Чудя се каква е тази съпротива от пловдивчани към този гребен канал. Това допълнително съоръжение ще е целогодишен воден парк за хората. Този гребен канал е нужен на Пловдив, не толкова на гребането“, заяви Никола Господарски, директор на състезанието за Световната купа тази седмица.

Президентът на федерацията по гребане Сливен Нейков пък подчерта, че дублиращото съоръжение ще се ползва за състезания едва през две седмици на две години, а през останалото време ще е на свободно разположение на гражданите.

Виктор Уинг Нинг, технически делегат на Световната федерация по гребане, дошъл за стартовете от Световната купа от Хонкон посочи, че дублиращия гребен канал би било нещо добро за цялата база и условията, които предлага тя. Но не посочи изрично, че съоръжението е задължително за домакинствата на Пловдив на големи гребни форуми.

Припомняме, че темата се повдигна преди повече от 10 години. Точно преди 8 години пък бе направена дори символична и по-скоро пожелателна първа копка на проекта за Втори гребен канал. На церемонията през 2018 г. присъства самия президент на Международния олимпийски комитет Томас Бах.

Заявките на тогавашния кмет Иван Тотев бяха, че реализирането на проекта може да отнеме около две години. Към днешна дата обаче не е ясно нито колко точно време е нужно за завършването на подобна мащабна идея, нито колко би струвала тя.