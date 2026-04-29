Източното локално платно на „Васил Априлов“ при пробива под Централна гара пропадна преди да е пуснато за движение. Това пише в сигнал до медията възмутен гражданин. Той се обърна към Под тепето, за да алармира за „поредното безумие при реализирането на големите инфраструктурни проекти в Пловдив“ и да обърне внимание на общината и НКЖИ относно ситуацията.

„Става въпрос за новоизграждащите се северни локални платна на „Пробива под Централна гара“. Както може би знаете, там вече е положен последният износващ слой асфалт и дори е поставена пътната маркировка. Оказва се обаче, че обектът вече дава сериозни дефекти още преди да е пуснат в експлоатация!“, пише в сигнала си Виктор Величков.

Той посочва, че в източното локално платно от северната страна има участък, където чисто новият асфалт е очевидно и сериозно хлътнал. Пропадането е толкова дълбоко, че бордюрът на тротоара е с рязък наклон надолу към платното.

„Най-абсурдното е, че точно в тази най-ниска точка (където неизбежно ще се събират водите при всеки дъжд) изобщо не е предвидена и изградена отводнителна шахта. Това гарантира, че при първия по-сериозен валеж или замръзване през зимата, там ще се образува огромна локва, която бързо ще разруши новата настилка“, допълва в сигнала си читателят ни.

Изпратил е официален сигнал до НКЖИ (като възложител) и до Община Пловдив (като бъдещ стопанин) с настояване обектът да не бъде приеман с Акт 15 и Акт 16, докато фирмата-изпълнител не отстрани дефекта за своя сметка.

„Надявам се, че чрез даване на гласност на проблема във вашата медия, институциите и строителите ще бъдат принудени да си свършат работата качествено сега, а не да кърпят дупки месец след прерязването на лентата“, апелира Виктор Величков.

Днес въпросното локално платно бе пуснато за движение.

