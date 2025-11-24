Изненадващо: Нов зам.-кмет по транспорт в Пловдив

Неочаквано, по време на инспекцията на ремонта на Рогошко шосе тази сутрин, стана ясно, че Пловдив има нов заместник-кмет с ресор транспорт. Постът поема Николай Душков, обяви кметът Костадин Димитров. Той благодари на досегашното си вице и посочи, че той е подготвил смяната на караула като е работил от месец и половина с Душков.

Той заменя досегашния ресорен заместник-кмет Александър Държиков, който заяви, че след като е изпълнил поставените краткосрочни задачи в началото на мандата, предава щафетата на своя наследник, за да работи по дългосрочните проекти. Следва да бъде избран изпълнител на поръчката за линиите от градския транспорт, да бъде въведена системата на Тикси за електронното таксуване и да се работи по реалното функциониране на общинското дружество Екобус.

Държиков отчете като свършена работа подписването на договора за вертикалната маркировка, както и решението на Общинския съвет за обявяване на обществената поръчка за градски превозвач, която предстои да стартира скоро. По думите му, оттук нататък новият заместник-кмет ще трябва да продължи работата по останалите стратегически задачи в сектора. Самият Държиков се връща отново като ръководител в общинското предприятие „Жилфонд“.

Това е четвърта поредна промяна в управлението на транспорта в Пловдив. През май беше освободен Ерол Садъков, който на свой ред заемаше поста след Савина Петкова.

Кой е Николай Душков – новият заместник-кмет по транспорт на Пловдив?

Новият заместник-кмет Николай Душков се представи накратко: той е четвърто поколение пловдивчанин, завършил е Матемаатическата гимназия и Пловдивския университет със специалност „Математика и информатика“. Кариерата му започва като началник „Транспорт“ в „Биомашиностроене“, след което продължава в частния сектор. Владее френски и английски език.