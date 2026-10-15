Градинката на улица „Отец Паисий“ става арт зона на открито

Първата стъпка по превръщането на градинката в тупика на улица „Отец Паисий“ в арт зона на открито бе направена. Екипи на ОП „Градини и паркове“ започнаха изграждането на поливна система в зеленото пространството в близост до Punkt.salon и хотел Одеон, като се очаква в подходящ момент след това да се пристъпи и към допълнително озеленяване. След това може да се направят следващите крачки към превръщането на мини парка в зона за културни мероприятия, каквато възможност се отвори след решение на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ), а в последствие и на Общински съвет.

Експертите от ЕСУТ и старейшините от местния парламент дадоха зелена светлина на предложението пространството да стане място за култура на открито. Идеята за това се появи преди доста време, още когато тази част от улица „Отец Паисий“ стана пешеходна, но по нея така или иначе не бе предприето нищо. Решението на ЕСУТ и ОбС дойде преди около месец.

Амбицията е пешеходците не просто да преминават пешеходно през тази отсечка, а да имат възможността да разгледат изложба на открито в градинката, на почетат на открито, да станат част от дискусия по градска тема под сянката на дърветата или да станат част от друга културна активност. Целта е мини парка да се свърже по най-естествен начин с обособения и открит през пролетта Пасаж Одеон, а чрез него и с Епископската базилика на Филипопол.