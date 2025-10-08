Избраха изпълнител за пешеходната зона по ул. „Иван Вазов“

Фирмата печели с най-ниска оферта на стойност около 4,7 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите по отсечката с дължина от 374 метра е 210 дни

Паветата ще бъдат запазени, а кръстовището с „Авксентий Велешки“ ще се превърне в Т-образно

Фирма „Европейски пътища“ АД е избрана за изпълнител на проекта за превръщане на част от ул. „Иван Вазов“ в пешеходна зона, става ясно от решението на конкурсната комисия. Компанията печели обществената поръчка с оферта на стойност около 4,7 млн. лв. без ДДС, като предложението ѝ е било най-ниско сред подадените.

Обществената поръчка бе обявена през юли, като част от първия етап на проекта за обновяване на Тютюневия град. При обявяването на поекта не беше ясно какво точно ще включва. Тогава на въпрос на Под тепето кметът Костадин Димитров каза, че целта е да се удължи съществуващата пешеходна зона и да се осигури връзка с бъдещия търговски център на Сточна гара, а на следващ етап и с Пешеходния мост над река Марица.

В надпреварата участваха няколко големи строителни фирми. Останалите участници са били: Парсек Груп“, „Драгиев и Ко“, „Щрабаг“ и „Каро Трейдинг“. Комисията оцени най-високо офертата на „Европейски пътища“ с резултат над 95 точки. Припомняме още, че общата прогнозна стойност на проекта беше близо 5,8 млн. лв., без ДДС.

Избраният изпълнител ще реконструира отсечката от площад „Централен“ до ул. „Авксентий Велешки“, с дължина 374 метра. Предвижда се: подмяна на настилката, тротоарите и бордюрите, ново улично осветление, подземни комуникации и обособяване на достъпна среда за хора с увреждания. Паважната настилка ще бъде запазена, а кръстовището с „Авксентий Велешки“ ще се превърне в Т-образно.

Срокът за изпълнение е 210 дни от подписването на договора.

Достъп на автомобили ще бъде позволен само за живущи и за обслужващи превозни средства.

За ограничаване на автомобилното движение по историческата улица с изменение на Подробния устройствен план в центъра на Пловдив се заговори през есентта на 2022-ра г. – Пешеходци и велосипедисти с предимство по ул.“Иван Вазов“. Още тогава Под тепето ви представи подробно проекта, който гласуваха съветниците. Може да си го припомните в статията „Иван Вазов” пешеходна? Може и да стане, може и да не стане… и сами да го сравните с параметрите на настоящата поръчка.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, а след изтичането на срока общината ще може да пристъпи към подписване на договора и реално начало на строителните дейности.

Според общинското ръководство целта е улица „Иван Вазов“ да бъде напълно завършена до края на следващата година. Новата пешеходна зона ще свърже Главната улица с площад „Централен“ и ще се превърне в естествено продължение на централната градска зона, с повече пространство за разходки, по-добра среда за бизнеса и по-привлекателен облик на сърцето на Пловдив.