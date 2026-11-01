Изборният ден в Пловдив и областта протича спокойно, над 1200 полицаи охраняват балотажа

Без нарушения на обществения ред започна гласуването на втория тур на президентските избори в Пловдив и областта. Над 1200 служители на МВР са ангажирани с охраната на изборния процес.

Изборният ден в Пловдив и областта започна и протича без проблеми, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Над 1200 служители от подразделенията на вътрешното министерство са ангажирани с обезпечаването на обществения ред и охраната на местата за гласуване до приключването на балотажа.

Униформените са разположени извън изборните помещения. В тях не се допускат въоръжени лица или хора, носещи опасни предмети.

От полицията напомнят и за забраната да се използват мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника за заснемане на начина на гласуване.

При необходимост служителите на реда оказват съдействие в изборните помещения само след изрично писмено искане от председателите на секционните избирателни комисии.

От МВР продължават да следят за спазването на обществения ред и нормалното протичане на изборния процес до края на изборния ден.