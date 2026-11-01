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Избирателната активност към 16 часа в Пловдив-град и Пловдив-област

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:00ч, неделя, 1 ноември, 2026
2 266 Преди по-малко от минута

Избирателната активност на изборите за Пловдив-град към 16 часа е 20 %. От общо 305 699 гласоподаватели, своя вот са дали – 61143. Най-висока е в район „Централен“ – 23,41%, следват от  „Западен“ – 22,22%,  а най-ниска е в район „Източен“ – 11.08%.

В Пловдив-област избирателната активност е по-ниска – 17,16% %. От имащите право на глас 287 424 души, своя вот са дали 49314.

Най-висок е процентът на гласувалите в Община Лъки – 23,70%, а най-ниска е в Община Раковски – 11,65%.

РайонИзбирателна активност към 16 часа, %
Централен23,41
Източен11,08
Западен22,22
Северен20,04
Южен21,41
Тракия20,11
 общо20,00
 ОбщинаИзбирателна активност към 16 часа%
Асеновград17,35%
Брезово21,20%
Калояново16,64%
Карлово18,40%
Кричим15,86%
Куклен14,27%
Лъки23,70%
Марица17,15%
Перущица15,12%
Първомай15,46%
Раковски11,65%
Родопи19,74%
Садово16,66%
Сопот19,13%
Стамболийски15,45%
Съединение18,73%
Хисаря20,73%
общо17,16%

източник – Областна администрация Пловдив

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:00ч, неделя, 1 ноември, 2026
2 266 Преди по-малко от минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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