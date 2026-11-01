Избирателната активност на изборите за Пловдив-град към 16 часа е 20 %. От общо 305 699 гласоподаватели, своя вот са дали – 61143. Най-висока е в район „Централен“ – 23,41%, следват от „Западен“ – 22,22%, а най-ниска е в район „Източен“ – 11.08%.
В Пловдив-област избирателната активност е по-ниска – 17,16% %. От имащите право на глас 287 424 души, своя вот са дали 49314.
Най-висок е процентът на гласувалите в Община Лъки – 23,70%, а най-ниска е в Община Раковски – 11,65%.
|Район
|Избирателна активност към 16 часа, %
|Централен
|23,41
|Източен
|11,08
|Западен
|22,22
|Северен
|20,04
|Южен
|21,41
|Тракия
|20,11
|общо
|20,00
|Община
|Избирателна активност към 16 часа, %
|Асеновград
|17,35%
|Брезово
|21,20%
|Калояново
|16,64%
|Карлово
|18,40%
|Кричим
|15,86%
|Куклен
|14,27%
|Лъки
|23,70%
|Марица
|17,15%
|Перущица
|15,12%
|Първомай
|15,46%
|Раковски
|11,65%
|Родопи
|19,74%
|Садово
|16,66%
|Сопот
|19,13%
|Стамболийски
|15,45%
|Съединение
|18,73%
|Хисаря
|20,73%
|общо
|17,16%
източник – Областна администрация Пловдив
2 коментари
Гласувах за по малкото зло Йотова !
На кой му дреме за кой си гласувал, бе хасковски изрожденец.