Избирателната активност към 16 часа в Пловдив-град и Пловдив-област

Избирателната активност на изборите за Пловдив-град към 16 часа е 20 %. От общо 305 699 гласоподаватели, своя вот са дали – 61143. Най-висока е в район „Централен“ – 23,41%, следват от „Западен“ – 22,22%, а най-ниска е в район „Източен“ – 11.08%.

В Пловдив-област избирателната активност е по-ниска – 17,16% %. От имащите право на глас 287 424 души, своя вот са дали 49314.

Най-висок е процентът на гласувалите в Община Лъки – 23,70%, а най-ниска е в Община Раковски – 11,65%.

Район Избирателна активност към 16 часа, % Централен 23,41 Източен 11,08 Западен 22,22 Северен 20,04 Южен 21,41 Тракия 20,11 общо 20,00

Община Избирателна активност към 16 часа, % Асеновград 17,35% Брезово 21,20% Калояново 16,64% Карлово 18,40% Кричим 15,86% Куклен 14,27% Лъки 23,70% Марица 17,15% Перущица 15,12% Първомай 15,46% Раковски 11,65% Родопи 19,74% Садово 16,66% Сопот 19,13% Стамболийски 15,45% Съединение 18,73% Хисаря 20,73% общо 17,16%

източник – Областна администрация Пловдив