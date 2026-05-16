Италиански експерт: Пловдив е впечатляващ, един малък Рим

Нужна е сериозна политическа воля кандидатурата на Пловдив за ЮНЕСКО да бъде успешно защитена и одобрена, смята той

Кметът Костадин Димитров дойде на финала на конференцията, само за тържественото честване

„Нужна е сериозна политическа воля кандидатурата на Пловдив за вписване в списъка на ЮНЕСКО да бъде успешно защитена и одобрена“, това заяви пред гостите на конференцията за 5-годишнината на Епископска базилика Филипопол и 70 години от членството на България в ЮНЕСКО експертът Франческо Бандарин – архитект, екс-директор на центъра на ЮНЕСКО за Световно културно наследство и бивш заместник-директор на световната организация от 2010 до 2018 година. Той добави, че е силно впечатлен от Пловдив и смята, че той е един малък Рим.

Специалистът подчерта пред присъстващите на високото културно събитие, че Пловдив трябва да изтъкне уникалността на своите мозайки, с които кандидатства за ЮНЕСКО, тъй като мозаечно наследство има на много места по света, а самите сгради в които са съхранени пловдивските мозаечни пана на практика не същетвуват в автентичен вид и сами по себе си не носят никаква стойност.

„50% от шанса на града е да има много добра техническа подготовка, а другите 50% са в ръцете на политиците, като тук министърът на културата и кметът на Пловдив трябва да са заедно в този процес и да работят в синхрон. При това положение съм оптимист, че Пловдив ще стане част от ЮНЕСКО със своите мозайки“, заяви Бандарин.

Преди него пред медиите българката и бивш директор на организацията Ирина Бокова коментира, че има реален шанс кандидатурата на града да бъде одобрена след около 2-3 години техническа и административна работа във всички предстоящи стъпки.

Думите на експерта Бандарин чу министърът на културата Евтим Милошев, който потвърди пред журналисти, че в лицето на Министерство на Културата има категорична политическа воля за тази голяма и не просто пловдивска, а национална цел – влизането на мозаечното наследство в ЮНЕСКО. Той добави, че държавата и общината ще работят заедно за реализирането на тази мисия.

Това потвърди и кметът на града Костадин Димитров, който пък не чу съвеат на бандафарин, но заяви готовност да работи заедно с Министерството на културата за голямата цел.

По време на официалното тържество президентът на фондация „Америка за България“ Нанси Шилър коментира, че съвместните усилия на фондацията, общината и държавата по разкриването, реставрацията и изграждането на защитния комплекс са били голямата цел до реализирането на музея, но от 5 години – откакто тя е открита пред всички – има една нова голяма мисия, а тя е именно влизането в ЮНЕСКО и това Пловдив да получи световно признание със своето културно-историческо наследство.

Програмата по честването на 2-те годишнини продължи с концерт в Базиликата, на който присъстваха и всички специални гости, сред които италианският посланик в България н. пр. Марчело Апичела, както и украинската посланичка н.пр. Олеся Илашчук, италиански експерти по темата за културното наследство и др.

Извън базиликата мини градски фестивал обживи площадното пространство около посетителския комплекс и отвори за първи път нефункциониралия до този момент павилион на самия площад в близост до бул. „Цар Борис III Обединител“. Очаква се скоро да има яснота и за неговото бъдеще.