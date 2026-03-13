Истината за натиска над служба „Миграция“ в Пловдив

Натоварването е в дестки хиляди души, включва студенти, украински бежанци, чужденци, чакащи разрешения за работа и такива от смесени бракове

Капацитетът на сектор „Миграция“ към Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи в Пловдив е меко казано недостатъчен. През последните няколко години има периодични сигнали за огромни опашки пред ведомството. Особено през март, когато ежегодно традиционно изтича статута на украинските бежанци. От седмици насам пред сградата на Второ районно на ул. „Волга“, където се помещава службата опашките започват по тъмно. В четвъртък Под тепето ви разказа за Американец, който чака с дни за документ в „Миграция“ в Пловдив – носи си къмпинг стол, за да издържи на опашката.

От От ОД на МВР – Пловдив обясниха ситуацията. Оказа се, че Около 100 души дневно се обслужват в сектор „Миграция“ в най-добрия случай.

Чуждестранните студенти и бежанците в Пловдив: кой се обслужва от гишетата на „Миграция“

Пловдив се превърна в един от големите центрове за обучение на чуждестранни студенти в България. По данни на „Под тепето“ общият им брой в различните висши училища на града е 3314 души.

Медицински университет – Пловдив: 2577 студенти, включително подготвителен курс, от 68 държави. Най-много са от Великобритания, Италия, Германия и Гърция.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски": 276 чуждестранни студенти в 80 дисциплини, предимно във Филологическия факултет. Най-много са от Украйна, Молдова, Турция, Гърция, Албания и Северна Македония, а има и студенти от над 20 други държави.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „проф. Асен Диамандиев": 192 чуждестранни студенти, предимно от Китай, Турция, Гърция, САЩ, Русия, Украйна, Франция, Молдова, Япония и Португалия.

Университет по хранителни технологии: 110 студенти, най-много от Турция, но и от Китай, Виетнам, Южна Африка, Кения, Конго, САЩ, Египет, Монголия, Бангладеш, Индия, Ирак и Сирия.

Аграрен университет: 93 студенти, предимно от Гърция (28) и Украйна (23), плюс граждани на още 20 държави.

Технически университет – София, Филиал Пловдив: 45 чуждестранни студенти, предимно от Турция, Гърция, Сърбия, Северна Македония, Украйна, Нигерия, Мароко и Русия.

ВУАРР: 21 чуждестранни студенти, най-много от Турция, Русия и Северна Македония, както и по един студент от Словакия, Литва, Индия, Косово, Италия, Иран, Беларус и Армения.

Освен студентите, Пловдив и областта се превърнаха във втори дом за близо 12 000 украинци, избягали от войната, от които около 4 000 са деца.

Според данните на ОД на МВР – Пловдив, сектор „Миграция“ обслужва средно около 100 души дневно на четирите си гишета (две за граждани на трети страни, едно за граждани на ЕС и работодатели, и едно за връчване на готови документи).

Освен студенти и бежанци, сектор „Миграция“ обработва и преписки за достъп до пазара на труда на чужденци.

За 2024 г. са издадени 1 856 такива преписки, а за 2025 г. – 2 217.

От началото на 2026 г. вече има 314 преписки.

вече има 314 преписки. Всяка преписка съдържа между 30 и 100 страници, които се сканират и изпращат електронно и на хартиен носител.

Дори ако се вземат предвид само студентите и украинските бежанци, добавянето на чужденци, подаващи документи за работа, увеличава потока на посетители значително – и така гишетата обслужват едва част от нуждите се, които са над 15 000 души, като някои от тях имат многократни посещения.

Наличните гишета и билетна система трябва да поемат огромен поток от хора – чуждестранни студенти от десетки държави, украински бежанци и други граждани, които ежедневно се опитват да подадат документи за пребиваване или работа. В комбинация с многократните посещения по процедурите, това създава реално струпване и опашки още от ранни зори.

Ситуацията пред сектор „Миграция“ в Пловдив ясно показва напрежението, пред което са изправени както институциите, така и гражданите. Данните на ОД на МВР – Пловдив за над 12 000 обслужени души през 2025 г. и увеличаващия се интерес след присъединяването на България към Шенгенското пространство показват, че натоварването е реално.

В същото време сигналите на чакащите – сред които чужденци, студенти и работещи дистанционно – показват, че системата за билети и четирите гишета не винаги успяват да поемат потока, особено в пиковите дни. Опашките още преди отваряне, неофициалните списъци и многократните посещения подчертават нуждата от адаптиране на процесите и увеличаване на персонала.

Ясно е, че предложеният от полицията растеж на щата е необходима стъпка, но без по-структурни промени в организацията и процедурите, проблемът с чакането ще продължи да натоварва гражданите.

