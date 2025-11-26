Искат спешно разширяване на Околовръстното край Пловдив

След поредния трагичен инцидент с три жертви на Околовръстното шосе край Пловдив, превозвачи, шофьори и местни жители настояват за незабавно разширяване на опасната пътна отсечка. Тежкотоварният трафик, липсата на капацитет и остарялата инфраструктура превръщат 25-километровия участък в едно от най-рисковите места за движение в региона.

Само през последните четири години по трасето са регистрирани 94 тежки катастрофи. Последният инцидент от понеделник вечерта отне живота на трима души от едно семейство, а 7-годишно дете все още е в критично състояние. Шофьорът на камиона, предизвикал челния удар, е задържан за 72 часа. По първоначални данни той е навлязъл в насрещното движение след разсейване, причинено от изпуснат мобилен телефон. Водачът е имал книжка едва от година.

Задържаха за 72 ч. шофьора на камиона, убил семейството на Околовръстното

Експерт: „Пътят е с изчерпан капацитет – магистрала „Тракия“ е по-свободна“

Пътният експерт Ивайло Крушев посочва, че основната причина за множеството инциденти е, че Околовръстното шосе не е проектирано да поеме толкова голям трафик:

„Имаме данни, че на магистрала „Тракия“ преминават по-малко автомобили за единица време, отколкото на Околовръстното на Пловдив. Това е път, на който едва се разминават два автомобила. Недопустимо е и води до трагедии.“

Според него единственият реален изход е спешно разширение на трасето, което да бъде обявено за обект от първостепенно национално значение.

Коматево: години чакане и подписки

Жителите на квартал „Коматево“ също настояват за действия. Те от години подават сигнали, водят подписки и предупреждават, че инфраструктурата не отговаря на натоварването.

Донка Тосева от сдружение „Коматевци за Коматево“ подчертава:

„Искаме незабавно премахване на мантинелите и разширяване на пътя. В най-натоварените части на деня стоим с часове, а при катастрофа кварталът буквално остава без изход.“

АПИ: „Пътят е безопасен по стандарт“

От Агенция „Пътна инфраструктура“ заявиха в писмо до БНТ, че участъкът е изключително натоварен, но по всички технически параметри отговаря на стандартите за безопасност. Това обаче не успокоява местните жители и експертите, които настояват, че стандартите не отразяват реалната интензивност на трафика.

Какво следва?

Подготвя се искане до Министерството на регионалното развитие за обявяване на разширението за спешен и стратегически проект.

Жителите и транспортните фирми планират нови инициативи, ако институциите не предприемат незабавни действия.

Общественият натиск расте, особено след последната трагедия.

Околовръстното шосе на Пловдив отдавна е известно като рискoва зона. Въпросът вече е не дали, а колко бързо държавата ще предприеме реални стъпки за модернизация на пътя.

Снимка: bTV