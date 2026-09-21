Призивът се разпространява в пловдивски Facebook групи дни преди да влезе в сила първата зона с ограничения за автомобилите

Анонимен участник призова пловдивчани да изпращат до прокуратурата сигнали за законността на Наредбата за създаване на зони с ниски емисии в Пловдив. Постът е публикуван в пловдивска Facebook група и съдържа готов текст на сигнал до Окръжна прокуратура – Пловдив, с копие до Върховната административна прокуратура.

Град под забрана: Пловдив въвежда зони с ниски емисии. Кого ще засегнат?

В призива се посочва, че поводът е предстоящото въвеждане на ограниченията от 1 октомври. Авторът на публикацията настоява гражданите да попълнят личните си данни и да изпратят сигнала по електронна поща. От публикацията не става ясно дали самият автор вече е сезирал прокуратурата или колко граждани са последвали призива.

В текста са изложени седем групи съмнения относно законосъобразността на Решение №329 на Общинския съвет – Пловдив, с което на 18 септември 2025 г. е приета Наредбата за създаване на зони с ниски емисии.

Пловдив въвежда зони с ниски емисии

Сред поставените въпроси е твърдението, че Общинският съвет може да е иззел функции на държавата, като е въвел ограничения за автомобили според екологичната им група. В самата наредба обаче изрично е записано, че екологичната група на автомобила се определя вследствие на периодичния технически преглед по реда на Наредба № Н-32.

Авторът на сигнала поставя под съмнение и процедурата по приемане на наредбата, включително дали е извършена необходимата предварителна оценка на въздействието. В публикуваните от Община Пловдив документи обаче действително фигурира отделен документ „Предварителна оценка на въздействието“, публикуван на 10 септември 2025 г., както и справка за постъпилите предложения от обществените консултации.

Другите аргументи в анонимния текст са свързани с евентуално неравно третиране на собствениците на по-стари автомобили, принципа на съразмерност, данъчната тежест и твърдението, че автомобилите могат да бъдат технически изправни, но въпреки това да попадат в ограничена екологична група.

До 1000 лева глоба за нарушителите на правилата в зоните с ниски емисии

Поставя се под въпрос и мотивът за въвеждане на ограничения през есенно-зимния сезон заради температурните инверсии. Според автора пренасочването на автомобилите извън зоната може да доведе до повече обиколки, задръствания и съответно до допълнителни емисии.

Наредбата предвижда първата зона – „Малък ринг“ – да започне да действа от 1 октомври 2026 г. Ограничението е за периода от 1 октомври до 30 април и засяга автомобилите от първа и втора екологична група. Зоната е очертана от булевардите „Руски“, „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“.

От 1 октомври 2028 г. е предвидено да започне да действа и „Големият ринг“, в който ограничението ще обхваща автомобилите от първа, втора и трета екологична група.

Наредбата е приета с Решение №329 на Общински съвет – Пловдив от 18 септември 2025 г. Общината посочва като основания за приемането ѝ мерките от Плана за действие към Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2025–2029 г., както и изпълнение на съдебно решение от 2021 г.

Ще сложи ли край на мръсния въздух, дима и старите дизели Общинският съвет на Пловдив със забрани?

Дали изложените в анонимния призив съмнения ще бъдат подложени на прокурорска проверка и дали ще се стигне до протест срещу наредбата може да стане ясно само ако компетентните органи бъдат официално сезирани и се произнесат по тях.

Публикацията предизвиква дискусия за това какви действия могат да предприемат гражданите срещу наредбата. В коментарите се обсъждат възможностите за сезиране на прокуратурата, оспорване пред Административния съд с помощта на адвокати и организиране на подписка. Друг участник пита дали не може да бъде направена и онлайн петиция.

Авторът на публикацията отговаря, че прокуратурата също може да бъде сезирана, а според него изпращането на сигнала по електронна поща отнема около минута. В коментарите има и противоположни реакции – от подкрепа на идеята до критики към хората, които се противопоставят на ограниченията.

Към момента от публикацията и коментарите не може да се установи дали прокуратурата вече е получила конкретен сигнал от гражданин или е започнала проверка по Наредбата.

Под тепето продължава да следи темата.