Искат постоянен арест за двете сестри лекарки по схемата за източване на НЗОК и НОИ

Разследването разкрива семейна мрежа, насочвала пациенти към санаториум в Баните
Прокуратурата се очаква днес да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо обвиняемите по разследването за мащабната схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт.
Две лекарки – сестри стоят в основата на схемата за източване на НЗОК
В центъра на разследването са сестрите д-р Фани Колачева-Гудева и д-р Цветелина Колачева-Сали, които според събраните до момента данни са организирали схемата за фиктивни направления, рехабилитационни процедури и болнични документи.
Разследването насочва вниманието и към държавната „Специализирана болница за рехабилитация“ в смолянското село Баните, където са били насочвани голяма част от пациентите. Според информацията, с която разполагат разследващите органи, изборът на лечебното заведение не е случаен, тъй като там работят близки роднини на двете лекарки.
Петима арестувани за източване на Здравната каса и НОИ с 4 000 фиктивни направления
Проверява се и ролята на ръководството на лечебното заведение, като данните сочат наличие на роднински връзки между управлението на болницата и семейството на обвиняемите.
Според разследващите в схемата са участвали не само двете сестри, а и други членове на семейството им – съпрузи, родители и роднини, които са подпомагали дейността по насочване на пациенти и обработване на документацията.
Сред задържаните е и съпругът на д-р Гудева, който е неин съдружник в едно от медицинските дружества, обект на проверка. По данни на прокуратурата именно чрез такива структури са били организирани част от дейностите, довели до неправомерно усвояване на публични средства.
Паралелно с разследването за документни престъпления и измама в особено големи размери държавното обвинение работи и по версия за пране на пари. Проверяват се финансовите потоци, движението на средствата и евентуалното придобиване на имущество с произход от престъпна дейност.
Очаква се съдът да се произнесе по искането за постоянен арест след внасянето на материалите по делото.
2 коментари
This investigation sounds like something out of a “fun games” storyline, but in reality it involves serious allegations and major consequences.
Скоро едни ги бяха хванали за идентично престъпление и ги пуснаха. Иначе всяка вечер по новините на телевизията събират пари за болни деца, които не могат да се лекуват. Деградирала държава