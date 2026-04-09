Адвокати настояват за нова санкция заради неизпълнение на решение на ВКС, към искането са приложени и публикации на „Под тепето“ за замърсяването

През 2025 г. са отчетени системни превишения на допустимите стойности. В АИС „Каменица“ са регистрирани 37 превишения на нормите за ФПЧ10, а в АИС „ЖК Тракия“ – 66, при допустими до 35 за година

Подадено е ново искане за налагане на четвърта поред глоба на Община Пловдив и РИОСВ – Пловдив заради неизпълнение на съдебното решение за подобряване качеството на атмосферния въздух в града. Това става ясно от молба до държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Пловдив, изпратена до медиите от адвокатите Михаил Екимджиев и Катина Бончева от Фондация „Асоциация за европейска интеграция и права на човека“.

Става дума за решение на Върховния касационен съд от 22 юли 2021 г., с което Община Пловдив и РИОСВ са задължени да предприемат ефективни действия за намаляване на фините прахови частици (ФПЧ10) и да постигнат нормативно допустимите нива в рамките на 12 месеца.

Според подателите на молбата решението продължава да не се изпълнява, като и през 2025 г. са отчетени системни превишения на допустимите стойности. От представена справка от пунктовете за мониторинг става ясно, че в АИС „Каменица“ са регистрирани 37 превишения на нормите за ФПЧ10, а в АИС „ЖК Тракия“ – 66, при допустими до 35 за година.

В документа се посочва още, че през 2025 г. са отчетени и множество пожари, случаи на силно замърсяване на въздуха, както и проблеми със сметосъбирането, които според вносителите допринасят за влошеното качество на атмосферния въздух. Към молбата са приложени и публикации от различни медии, сред които и материали на „Под тепето“, отразяващи дни с опасно замърсен въздух и проблеми с градската среда.

Досега по същото изпълнително дело вече са налагани три последователни глоби на Община Пловдив и РИОСВ. Първата е била в размер на 300 лева, втората – 350 лева, а третата – 400 лева, като всички са потвърдени от съда и впоследствие заплатени.

Сега се иска налагане на нова, четвърта санкция за периода от 1 януари до 31 декември 2025 г., поради продължаващо неизпълнение на съдебното решение. В молбата се настоява за принудително изпълнение и за налагане на максимално допустимата глоба съгласно Гражданския процесуален кодекс.

Според вносителите на искането системното превишаване на нивата на фините прахови частици показва липса на ефективни мерки от страна на институциите и продължаващо неизпълнение на задълженията им за подобряване качеството на въздуха в Пловдив.