Исканията за реформа на транспорта в Пловдив минаха само „за сведение“ през Общинския съвет

Граждани протестираха преди сесията, а дебатът за бъдещето на градския транспорт се превърна в най-напрегнатата точка от заседанието

Гражданската инициатива „Пловдив – град за хората“ не получи конкретни ангажименти от Общинския съвет за исканата реформа в градския транспорт. След продължителен дебат съветниците приеха внесената от гражданите подписка само „за сведение“, без срокове и конкретни задачи към администрацията.

Решението предизвика недоволство сред присъстващите граждани в залата, които настояваха исканията им да бъдат подкрепени принципно и да се поемат реални ангажименти за промяна на транспортната система.

Преди началото на заседанието представители на инициативата отново протестираха пред сградата на Общинския съвет с настояване за по-надежден, модерен и достъпен градски транспорт.

Подписката, подкрепена от около 1400 пловдивчани, съдържа седем основни искания – нова транспортна схема, постепенно преминаване към общински транспорт чрез „Екобус Пловдив“, закупуване на 100 нови автобуса, въвеждане на електронно таксуване, публичен достъп до GPS данните на автобусите в реално време и санкции за водачи, които не спазват разписанията или пропускат спирки.

Пред съветниците представителите на „Пловдив – град за хората“ Павел Начев и Невена Цветкова заявиха, че градът продължава да няма реален контрол върху транспортната услуга, тъй като тя се извършва изцяло от частни превозвачи.

Според тях общината трябва да започне поетапно изграждане на собствен транспортен оператор, като „Екобус Пловдив“ бъде използван не само за електробуси, а като основа за по-широка общинска транспортна система.

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Дебатът се измести към политически престрелки

Вместо разговорът да се концентрира върху конкретните предложения на гражданската инициатива – интервали на движение, удължено работно време на линиите, общински превозвач и контрол върху услугата – значителна част от изказванията на съветниците преминаха в спор за наследени проблеми и политическа отговорност.

От управляващото мнозинство акцентът беше поставен върху предприетите през последната година действия – новия договор с превозвачите, работещите електронни табла, мобилните приложения и подобренията в автобусите.

От опозицията настояха, че тези стъпки не отговарят на основния въпрос – кога Пловдив ще има транспортна система с предвидими разписания, реален контрол и по-голяма роля на общината.

В залата на моменти напрежението между съветници и представители на инициативата се повиши. Чуха се и саркастични реплики към гражданите, които внесоха подписката, както и обвинения, че част от исканията са трудно изпълними или политически мотивирани.

Така вместо експертен разговор за конкретните предложения, дебатът често се превърна в спор кой носи отговорност за състоянието на транспорта и кой има право да предлага решения.

Спорът за сроковете

Основният политически сблъсък в залата бе около това дали исканията да бъдат приети като конкретни задачи с ангажименти и срокове или само да бъдат отбелязани като гражданска позиция.

Предложението те да получат принципно предварително съгласие за изпълнение не беше подкрепено. Вместо това мнозинството прие документа единствено „за сведение“.

Опозиционни съветници определиха решението като формално и настояха, че така местният парламент избягва да поеме отговорност за промяна в транспорта.

Кметът: Възстановяването няма да стане с магическа пръчка

Кметът Костадин Димитров защити действията на администрацията и заяви, че проблемите в градския транспорт са натрупвани в продължение на две десетилетия.

„Разрушаването на градския транспорт е отнело 20 години, за да бъде възстановен, е необходимо време“, коментира той пред съветниците.

По думите му през последната година има промени в системата – автобусите се движат по-синхронизирано с графиците, работят електронни табла по спирките, има мобилни приложения и са предприети мерки за подобряване на условията в превозните средства.

Димитров посочи и стартиралата днес обществена поръчка за първите 20 електробуса за „Екобус Пловдив“ като стъпка към създаване на общински транспорт. Подробности по тази тема четете в статията Община Пловдив пусна поръчката за 20 електробуса, търси и нов шеф на „Екобус“.

По-късно в рамките на дневния ред съветниците решиха, че учениците от града ще пътуват безплатно до завършване на средно образование.

Безплатният транспорт за учениците вече е факт, но автобусите остават големият въпрос.

В крайна сметка гражданската инициатива получи политически дебат, но не и конкретен ангажимент – исканията останаха без срокове за изпълнение.