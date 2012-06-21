Инсталацията Heineken The Date Place в Пловдив за началото на летния сезон



Началото на една среща често решава всичко. Къде и кога да бъде тя, какви да са първите реплики – това са моменти, които могат да доведат до неувереност във всичко, което ще последва.

За да реши тези проблеми и да даде перфектното, контролирано начало на срещата, Heineken пренася в Пловдив The Date Place. След успешното представяне на инсталацията в София, сега идва ред на пловдивчани да се възползват от качествата й. На The Date Place всеки, който желае да си организира перфектната среща, може да чака и едновременно с това да си пусне музика или да си направи снимка, като активира инсталацията през мобилния си телефон.



Уникалната градска инсталация е общ проект на 20 водещи български дизайнери, скулптори, програмисти и специалисти по роботика. Визуалният й облик и архитектурният й модел са създадени от сдружение Трансформатори, а зад механиката и технологията, инсталирани в нея, стоят специалистите по роботика и кинетични структури – Роботев и Кинетик. Осветлението на The Date Place и покритието му са проектирани и осъществени от event студиото Пукет. Инициативата е вдъхновена от кампанията на международната марка Heineken The Date. Изграждането на инсталацията, с размери 2,70 м на 3,40 м и тегло от близо един тон, отнема над 3 месеца работа и към момента това е едно от най-големите по рода си интерактивни решения у нас.



The Date Place вече е поставена пред пощата в центъра ще бъде там в рамките на 1 месец. Благодарение на безплатния интернет, на място всеки посетител може да влезе на специално създадената интернет платформа thedateplace.bg и да тества възможностите на инсталацията.

За да се използва пълният й потенциал, Heineken приканва пловдивчани да си направят среща на The Date Place и да посетят откриването на инсталацията тази вечер от 19:00 ч., което ще бъде отбелязано със студен Heineken и винтидж музика от The Smugglers Collective.

